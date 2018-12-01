Rò rỉ hình ảnh Nhã Phương diện váy bầu thoải mái đi chợ cùng Trường Giang

Mới đây, hình ảnh Nhã Phương diện váy bầu lộ vòng 2 to tướng đi chợ cùng Trường Giang được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ.

Trường Giang và Nhã Phương đang là cặp vợ chồng hot nhất nhì showbiz Việt, vì vậy mà “nhất cử nhất động” của họ đều được khán giả chú ý. Sau khi kết hôn, nghi vấn Nhã Phương đang mang bầu ngày càng rộ lên khi nữ diễn viên thường xuyên để lộ vòng 2 lớn bất thường trong những lần xuất hiện trước công chúng.

Thậm chí, người em thân thiết của Nhã Phương – ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đã từng "lỡ miệng" tiết lộ nữ diễn viên đang mang thai ngay trong buổi họp báo. Tuy nhiên, cả Nhã Phương và Trường Giang đều chưa từng lên tiếng thừa nhận.

Những hình ảnh làm dấy lên nghi vấn Nhã Phương đang mang bầu - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh Nhã Phương diện váy bầu xuất hiện cùng Trường Giang khiến nhiều người tin rằng vợ chồng nam danh hài đang ngầm thông báo tin vui đến công chúng.

Hình ảnh Nhã Phương diện váy bầu để lộ vòng 2 'tròn xoe' xuất hiện bên Trường Giang - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nếu nhìn kĩ những bức ảnh này thì có thể dễ dàng nhận thấy đây chỉ là hình ảnh vợ chồng Nhã Phương quay quảng cáo cho dịp Tết 2018. Một số bức ảnh trong lúc đang trang điểm và làm tóc, Nhã Phương không hề để lộ vòng 2 bất thường nhưng khi quay hình thì phần bụng của nữ diễn viên to hơn rất nhiều. Nhiều người cho rằng để phù hợp với nội dung quảng cáo, Nhã Phương đã phải dùng đến miếng độn để làm giả bụng bầu.

Khi trang điểm và làm tóc, vòng 2 của nữ diễn viên không hề lớn như lúc quay hình - Ảnh: Internet

Sau tất cả, có vẻ như những khán giả hiếu kì vẫn còn phải “đoán già đoán non” thêm một khoảng thời gian nữa trước khi nhận được tin vui chính thức từ phía vợ chồng "Mười khó". Còn bây giờ, tất cả mới chỉ là đồn đoán.

Khoe bụng ngày càng lớn, Nhã Phương bất ngờ để lộ gương mặt sưng phồng, nhất là điểm này So với gương mặt thanh thoát, thân hình thon gọn cách đây 2 tháng khi kết hôn với Trường Giang, Nhã Phương ngày càng lộ vóc dáng mũm mĩm, mặt nở to.

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