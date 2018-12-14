Đưa vợ bầu đi du lịch, hành động ấm áp của Trường Giang khiến fan 'rụng tim'

Hậu trường 14/12/2018 11:45

Trường Giang thoải mái thể hiện tình cảm với Nhã Phương trong chuyến du lịch cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khiến fan không ngừng xuýt xoa.

Mới đây, Trường Giang - Nhã Phương đã có chuyến công tác kết hợp lưu diễn cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Hồng Ngọc, Dương Triệu Vũ, Noo Phước Thịnh... Đôi vợ chồng son chụp ảnh vô cùng tình tứ khiến bất cứ ai cũng phải ghen tỵ.

Trong khi tất cả mọi người đều ngồi trên ghế thì Trường Giang đã vòng qua sau lưng Nhã Phương và ôm lên cổ bà xã. Chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng đủ thế thấy nam danh hài yêu thương vợ nhiều như thế nào. 

Đưa vợ bầu đi du lịch, hành động ấm áp của Trường Giang khiến fan 'rụng tim' - Ảnh 1
Trường Giang đưa Nhã Phương đi du lịch cùng đồng nghiệp sau hai tháng kết hôn - Ảnh: Internet

Sau đám cưới cổ tích cách đây hai tháng, Trường Giang đã chứng tỏ bản thân hoàn toàn xứng đáng là với sự tin tưởng của Nhã Phương. Đúng như những gì đã hứa với mẹ của nữ diễn viên, 'Mười Khó' đã bỏ hẳn tính trăng hoa trước đây và chuyên tâm vun vén cho gia đình nhỏ.

Có thể thấy, ngoài việc cố gắng học hỏi cách trở thành người đàn ông của gia đình thì Trường Giang cũng đầy tinh tế trong cách chăm sóc vợ. Vì Nhã Phương đang mang thai con đầu lòng nên "Mười Khó" tích cực chạy show để đảm bảo kinh tế gia đình. Tuy nhiên, không vì thế mà anh bỏ mặc vợ trẻ một mình lủi thủi. Mỗi lúc hết giờ làm, Trường Giang đều chạy ngay về nhà ngay. Còn những lúc đi diễn ở nước ngoài, nam danh hài đã mua vé cho Nhã Phương đi cùng để tiện chăm sóc. 

Đưa vợ bầu đi du lịch, hành động ấm áp của Trường Giang khiến fan 'rụng tim' - Ảnh 2
Sự ngọt ngào, tâm lý của 'Mười Khó' sau đám cưới khiến người hâm mộ hết sức vui mừng - Ảnh: Internet
Đưa vợ bầu đi du lịch, hành động ấm áp của Trường Giang khiến fan 'rụng tim' - Ảnh 3
Đưa vợ bầu đi du lịch, hành động ấm áp của Trường Giang khiến fan 'rụng tim' - Ảnh 4
Vì Nhã Phương đang mang thai nên Trường Giang không dám xa bà xã dù chỉ một ngày - Ảnh: Internet

Trường Giang và Nhã Phương có hơn 3 năm yêu nhau trước khi về chung nhà. Tuy nhiên, mối tình này liên tục gặp sóng gió khi "Mười Khó" bị nhiều mỹ nhân Việt tố lăng nhăng. Dù chịu nhiều tổn thương nhưng cuối cùng nữ chính Tuổi thanh xuân vẫn lựa chọn tha thứ cho bạn trai và đi đến đám cưới.

Tại hôn lễ, Trường Giang nhiều lần bật khóc khi tâm sự về khoảng thời gian khó khăn với hàng loạt ồn ào bủa vây. Anh cũng hứa sẽ yêu thương và chăm sóc người phụ nữ bên cạnh đến cuối cuộc đời.

Ngắm trọn bộ ảnh bầu đáng yêu hết nấc của Nhã Phương - Trường Giang khiến dân tình ‘tan chảy'

Ngắm trọn bộ ảnh bầu đáng yêu hết nấc của Nhã Phương - Trường Giang khiến dân tình ‘tan chảy'

Không lên tiếng xác nhận nhưng những hình ảnh này của Nhã Phương như một lời khẳng định ngầm cô thật sự đang mang thai.

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Từ khóa:   Trường Giang Nhã Phương Nhã Phương mang bầu

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