Trước ngày cưới, Tiến Đạt đưa bà xã đi du lịch tại quê hương người yêu cũ

Chia sẻ về lý do chọn xứ sở kim chi làm nơi chụp ảnh cưới, Thụy Vy cho biết cả hai có chuyến công tác tại đây nên đã "một công đôi việc".

Một tháng sau ngày kết hôn, Thụy Vy - bà xã Tiến Đạt đã đăng tải lên trang cá nhân bộ ảnh cưới đẹp như mơ được chụp ở Hàn Quốc (cũng là quê hương của Hari Won). Cô dâu không váy cưới lộng lẫy mà chỉ mặc chiếc váy hồng xinh xắn sánh đôi bên chú rể điển trai.

"Với kế hoạch đám cưới, chụp hình cưới chắc cũng là một trong những thứ làm mọi người đau đầu nhất phải không? Đúng đó, khó thật khó vì styles 2 người ai cũng thích tự nhiên như bà điên và chọn địa điểm toàn các ý tưởng 'điên rồ' kiểu:

- Em ơi đi Cuba chụp hình nha

- Em ơi vào rừng chụp hình được không?

Cuối cùng không ngờ là đi Hàn Quốc chụp, mà tự nhiên đi công việc hứng lên quyết định thôi chụp ở Hàn đi. May mà hai vợ chồng vẫn kịp để nhận hình cưới trước đám cưới 1 tuần. Buổi chụp hình diễn ra nhanh như gió và vô tình lụm được mấy tấm hình lãng mạn ở trời thu xứ Hàn", Thụy Vy kể lại.

Vợ chồng Tiến Đạt - Thụy Vy đi du lịch Hàn Quốc kết hợp chụp ảnh cưới - Ảnh: Internet

Cặp đôi nhí nhảnh tạo dáng trước ống kính - Ảnh: Internet

Những khoảnh khắc đẹp lụi tim của vợ chồng Tiến Đạt ở Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Thụy Vy và Tiến Đạt nên duyên sau hơn một năm hẹn hò - Ảnh: Internet

Bà xã Tiến Đạt là người khá dí dỏm. Cô cho biết, cả hai vợ chồng đều vui tính như nhau nên khi chụp ảnh cưới đã có rất nhiều kỷ niệm khó quên.

"Còn lí do vì sao nhìn tấm nào hai đứa cũng cười như điên... Vì muốn đơn giản mà anh thợ lại không đơn giản nên cứ mỗi lần kêu diễn là tự nhìn nhau cười kiểu 'mày hả cưng, bày đặt đi Hàn Quốc chụp hình hả cưng' tới nỗi mới được vài chỗ là hỏi anh chụp hình có thể ngưng được không.

Anh còn rất nhiệt tình kiểu chưa hết cảnh đẹp chịu khó đi chút nữa đi. Hú hồn hình nhìn thì mình cũng thích thích không thôi chắc tiếc hoài hoài.

Mà có người còn hẹn sang năm đi Ladakh chụp tiếp nhen em, nghe mà mắc cười vì hình cưới mà giống như chụp hình quảng cáo từ Hàn Quốc lên Đà Lạt giờ còn đòi đi Ladakh chụp 8000 tấm rồi anh ơi ok fine em ổn", bà xã Tiến Đạt hóm hỉnh chia sẻ thêm.

Nhan sắc Thụy Vy được nhận xét không hề thua kém Hari Won - Ảnh: Internet

Cặp vợ chồng trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa khung cảnh lãng mạn xứ Hàn - Ảnh: Internet

Sau cuộc tình 9 năm dang dở với Hari Won, Rapper Tiến Đạt đã chính thức làm đám cưới cùng Thụy Vy vào cuối năm 2018. Đến tối ngày 13/1/2019, tiệc cưới lần hai của cặp đôi diễn ra tại TP.HCM dành riêng cho đồng nghiệp, bạn bè. Thụy Vy là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang và được nhận xét là rất ngoan hiền. Cặp đôi có hơn một năm hẹn hò trước khi quyết định về chung nhà.