Trước ngày cưới, Tiến Đạt đưa bà xã đi du lịch tại quê hương người yêu cũ

Hậu trường 25/01/2019 13:51

Vợ chồng Tiến Đạt - Thụy Vy đã có chuyến du lịch kết hợp chụp ảnh cưới tại Hàn Quốc trước ngày kết hôn vài tuần.

Một tháng sau ngày kết hôn, Thụy Vy - bà xã Tiến Đạt đã đăng tải lên trang cá nhân bộ ảnh cưới đẹp như mơ được chụp ở Hàn Quốc (cũng là quê hương của Hari Won). Cô dâu không váy cưới lộng lẫy mà chỉ mặc chiếc váy hồng xinh xắn sánh đôi bên chú rể điển trai. 

Chia sẻ về lý do chọn xứ sở kim chi làm nơi chụp ảnh cưới, Thụy Vy cho biết cả hai có chuyến công tác tại đây nên đã "một công đôi việc".

"Với kế hoạch đám cưới, chụp hình cưới chắc cũng là một trong những thứ làm mọi người đau đầu nhất phải không? Đúng đó, khó thật khó vì styles 2 người ai cũng thích tự nhiên như bà điên và chọn địa điểm toàn các ý tưởng 'điên rồ' kiểu:

- Em ơi đi Ladakh chụp hình đi

- Em ơi đi Cuba chụp hình nha

- Em ơi vào rừng chụp hình được không?

Cuối cùng không ngờ là đi Hàn Quốc chụp, mà tự nhiên đi công việc hứng lên quyết định thôi chụp ở Hàn đi. May mà hai vợ chồng vẫn kịp để nhận hình cưới trước đám cưới 1 tuần. Buổi chụp hình diễn ra nhanh như gió và vô tình lụm được mấy tấm hình lãng mạn ở trời thu xứ Hàn", Thụy Vy kể lại.

Trước ngày cưới, Tiến Đạt đưa bà xã đi du lịch tại quê hương người yêu cũ - Ảnh 1
Vợ chồng Tiến Đạt - Thụy Vy đi du lịch Hàn Quốc kết hợp chụp ảnh cưới - Ảnh: Internet
Trước ngày cưới, Tiến Đạt đưa bà xã đi du lịch tại quê hương người yêu cũ - Ảnh 2
Trước ngày cưới, Tiến Đạt đưa bà xã đi du lịch tại quê hương người yêu cũ - Ảnh 3
Cặp đôi nhí nhảnh tạo dáng trước ống kính - Ảnh: Internet
Trước ngày cưới, Tiến Đạt đưa bà xã đi du lịch tại quê hương người yêu cũ - Ảnh 4
Trước ngày cưới, Tiến Đạt đưa bà xã đi du lịch tại quê hương người yêu cũ - Ảnh 5
Những khoảnh khắc đẹp lụi tim của vợ chồng Tiến Đạt ở Hàn Quốc - Ảnh: Internet
Trước ngày cưới, Tiến Đạt đưa bà xã đi du lịch tại quê hương người yêu cũ - Ảnh 6
Trước ngày cưới, Tiến Đạt đưa bà xã đi du lịch tại quê hương người yêu cũ - Ảnh 7
Thụy Vy và Tiến Đạt nên duyên sau hơn một năm hẹn hò - Ảnh: Internet

Bà xã Tiến Đạt là người khá dí dỏm. Cô cho biết, cả hai vợ chồng đều vui tính như nhau nên khi chụp ảnh cưới đã có rất nhiều kỷ niệm khó quên.

"Còn lí do vì sao nhìn tấm nào hai đứa cũng cười như điên... Vì muốn đơn giản mà anh thợ lại không đơn giản nên cứ mỗi lần kêu diễn là tự nhìn nhau cười kiểu 'mày hả cưng, bày đặt đi Hàn Quốc chụp hình hả cưng' tới nỗi mới được vài chỗ là hỏi anh chụp hình có thể ngưng được không.

Anh còn rất nhiệt tình kiểu chưa hết cảnh đẹp chịu khó đi chút nữa đi. Hú hồn hình nhìn thì mình cũng thích thích không thôi chắc tiếc hoài hoài.

Mà có người còn hẹn sang năm đi Ladakh chụp tiếp nhen em, nghe mà mắc cười vì hình cưới mà giống như chụp hình quảng cáo từ Hàn Quốc lên Đà Lạt giờ còn đòi đi Ladakh chụp 8000 tấm rồi anh ơi ok fine em ổn", bà xã Tiến Đạt hóm hỉnh chia sẻ thêm.

Trước ngày cưới, Tiến Đạt đưa bà xã đi du lịch tại quê hương người yêu cũ - Ảnh 8
Trước ngày cưới, Tiến Đạt đưa bà xã đi du lịch tại quê hương người yêu cũ - Ảnh 9
Nhan sắc Thụy Vy được nhận xét không hề thua kém Hari Won - Ảnh: Internet
Trước ngày cưới, Tiến Đạt đưa bà xã đi du lịch tại quê hương người yêu cũ - Ảnh 10
Cặp vợ chồng trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa khung cảnh lãng mạn xứ Hàn - Ảnh: Internet

Sau cuộc tình 9 năm dang dở với Hari Won, Rapper Tiến Đạt đã chính thức làm đám cưới cùng Thụy Vy vào cuối năm 2018. Đến tối ngày 13/1/2019, tiệc cưới lần hai của cặp đôi diễn ra tại TP.HCM dành riêng cho đồng nghiệp, bạn bè. Thụy Vy là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang và được nhận xét là rất ngoan hiền. Cặp đôi có hơn một năm hẹn hò trước khi quyết định về chung nhà.

2 tuần sau đám cưới, bà xã Đinh Tiến Đạt thảng thốt nhận ra điều này

2 tuần sau đám cưới, bà xã Đinh Tiến Đạt thảng thốt nhận ra điều này

Nhiều người không khỏi bật cười khi đọc dòng chia sẻ vô cùng hài hước của bà xã Đinh Tiến Đạt sau khi kết hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ chồng Tiến Đạt - Thụy Vy Sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 27 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 27 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 40 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 32 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42