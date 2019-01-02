Bị đồn 'bác sĩ bảo cưới', vợ Đinh Tiến Đạt đáp trả cực khôn ngoan

Vướng tin đồn bầu bí khi lộ bụng to bất thường, Lê Thụy Vy - vợ Đinh Tiến Đạt trả lời cực thông minh.

Ngày 30/12 vừa qua, hôn lễ của Đinh Tiến Đạt và bạn gái kém 10 tuổi Lê Thụy Vy đã chính thức diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Phan Thiết (Bình Thuận). Trong ngày vui của mình, Đinh Tiến Đạt chỉ mời một số bạn bè thân thiết trong showbiz và giữ bí mật với truyền thông.

Tuy nhiên, những hình ảnh trong đám cưới của cặp đôi bị rò rỉ đã được bạn bè và người hâm mộ chia sẻ một cách rầm rộ. Ngay sau đó, dân mạng "soi" ra vòng hai của Thụy Vy lớn bất thường. Nhiều người hoài nghi cô đang mang thai.

Thụy Vy bị nghi đang mang thai vì ảnh trong ngày vu quy tròn trịa, mũm mĩm hơn ảnh được chụp làm album cưới trước đó khá nhiều - Ảnh: Internet

Ở góc chụp nghiêng, vòng 2 của cô dâu không được thon gọn - Ảnh: Internet

Là người chị thân thiết nhiều năm của vợ chồng Đinh Tiến Đạt, ca sĩ Phương Thanh là người đầu tiên lên tiếng về tin đồn này.

Trên trang Facebook cá nhân, giọng ca Trống vắng tag tên vợ chồng Tiến Đạt vào bài viết kèm dòng trạng thái hài hước: "Vy mà có bầu thiệt thì Tiến Đạt và má của Tiến Đạt chắc mừng lắm luôn. Đã bị ép có con thì trong năm 2019 có con luôn nhé!".



Ca sĩ Phương Thanh lên tiếng khi trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn vợ Tiến Đạt có thai trước khi cưới - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, Thụy Vy khéo léo xóa tan tin đồn 'bác sĩ bảo cưới' - Ảnh: FBNV

Được đàn chị “gọi tên”, Lê Thụy Vy trả lời một cách khéo léo: “Lỗi tại em xuống cân, lại mặc áo cưới quá rộng thành ra... có bầu. Để em cố gắng có bầu rồi sinh con cho chị Chanh ẵm nhé". Không cần giải thích nhiều, bà xã Đinh Tiến Đạt đã nhanh chóng đập tan tin đồn bầu bí với câu trả lời khéo léo này.

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