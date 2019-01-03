Lần đầu lộ diện sau đám cưới, ngoại hình bà xã kém 10 tuổi của Đinh Tiến Đạt gây chú ý

Hậu trường 03/01/2019 11:05

Xuất hiện giản dị sau đám cưới, Lê Thụy Vy - bà xã Đinh Tiến Đạt ghi điểm với gương mặt xinh xắn, ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu.

Ngày 30/12 vừa qua, lễ cưới của rapper Đinh Tiến Đạt và bà xã 9x Lê Thụy Vy đã được tổ chức tại quê nhà cô dâu Phan Thiết (Bình Thuận). Hôn lễ diễn ra ấm áp vui vẻ trước sự chứng kiến và chúc phúc của hai bên gia đình cùng bạn bè thân thiết. Theo một số thông tin được tiết lộ, bà xã của Đinh Tiến Đạt kém anh 10 tuổi, làm trong ngành truyền thông.

Sau đám cưới ít ngày, mới đây công chúng bắt gặp Thụy Vy xuất hiện trong hậu trường một chương trình âm nhạc. Với vai trò là thành viên trong ban tổ chức, bà xã Tiến Đạt diện quần jean, áo thun và áo khoác dài mộc mạc. Dù không trang điểm nhưng gương mặt cô nàng khá thanh tú, xinh xắn. Vóc dáng của Thụy Vy cũng gầy hơn rất nhiều so với ảnh cưới.

Lần đầu lộ diện sau đám cưới, ngoại hình bà xã kém 10 tuổi của Đinh Tiến Đạt gây chú ý - Ảnh 1
Lần đầu xuất hiện sau đám cưới, Thụy Vy được khen xinh đẹp dù không trang điểm - Ảnh: Internet
Lần đầu lộ diện sau đám cưới, ngoại hình bà xã kém 10 tuổi của Đinh Tiến Đạt gây chú ý - Ảnh 2
Diện trang phục thường ngày, vóc dáng bà xã Tiến Đạt trông gầy và thanh mảnh hơn so với vẻ mũm mĩm khi mặc váy cưới - Ảnh: Internet
Lần đầu lộ diện sau đám cưới, ngoại hình bà xã kém 10 tuổi của Đinh Tiến Đạt gây chú ý - Ảnh 3
Cô nàng đứng một góc để quan sát và theo dõi công việc...
Lần đầu lộ diện sau đám cưới, ngoại hình bà xã kém 10 tuổi của Đinh Tiến Đạt gây chú ý - Ảnh 4
...tuy nhiên, ngay khi phát hiện đang bị truyền thông chú ý, Thụy Vy đã chủ động di chuyển và né tránh ống kính - Ảnh: Internet 
Lần đầu lộ diện sau đám cưới, ngoại hình bà xã kém 10 tuổi của Đinh Tiến Đạt gây chú ý - Ảnh 5
Bà xã Tiến Đạt bị nghi mang thai khi lộ gương mặt tròn trịa, vòng 2 to bất thường - Ảnh: Internet

Trước đó, cô nàng vướng nghi án “cưới chạy bầu” bởi gương mặt mũm mĩm, vòng hai to khác thường khi diện trang phục váy cô dâu. Tuy nhiên sau đó, vợ chồng Đinh Tiến Đạt đã lên tiếng và khéo léo xóa tan tin đồn bầu bí.

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Bị đồn 'bác sĩ bảo cưới', vợ Đinh Tiến Đạt đáp trả cực khôn ngoan

Vướng tin đồn bầu bí khi lộ bụng to bất thường, Lê Thụy Vy - vợ Đinh Tiến Đạt trả lời cực thông minh.

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