Động thái bất ngờ của Đinh Tiến Đạt trong đêm tân hôn: 'Em tưởng em thoát rồi mà không phải'

Tối qua (30/12), hôn lễ của Đinh Tiến Đạt và cô dâu Lê Thụy Vy đã diễn ra một cách lặng lẽ, ấm cúng tại Bình Thuận. Vì muốn giữ bí mật, không ồn ào nên trong ngày vui của mình, nam rapper mời rất ít bạn bè là nghệ sĩ, trong đó có đàn chị Phương Thanh và Ngân Quỳnh...

Những khoảnh khắc 'tình bể bình' của Đinh Tiến Đạt và cô dâu được chia sẻ làm mọi người xuýt xoa - Ảnh: Internet

Anh ân cần chỉnh váy cho vợ mình trước khi ra làm lễ - Ảnh: Internet

Trước đó vài ngày, ảnh thiệp cưới của Đinh Tiến Đạt bị rò rỉ khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên". Tuy nhiên, mọi người vẫn không biết rõ thực hư thông tin này ra sao vì nam rapper quyết giữ im lặng. Thế nhưng, ngay sau khi hôn lễ kết thúc, Đinh Tiến Đạt đã viết dòng chia sẻ ngắn nói về việc âm thầm cưới vợ.