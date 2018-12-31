Động thái bất ngờ của Đinh Tiến Đạt trong đêm tân hôn: 'Em tưởng em thoát rồi mà không phải'

Hậu trường 31/12/2018 08:24

Đinh Tiến Đạt hài hước chia sẻ, dù đã cố tình giấu kín chuyện rước cô dâu Thụy Vy "về dinh" nhưng không ngờ vẫn bị lộ.

Tối qua (30/12), hôn lễ của Đinh Tiến Đạt và cô dâu Lê Thụy Vy đã diễn ra một cách lặng lẽ, ấm cúng tại Bình Thuận. Vì muốn giữ bí mật, không ồn ào nên trong ngày vui của mình, nam rapper mời rất ít bạn bè là nghệ sĩ, trong đó có đàn chị Phương Thanh và Ngân Quỳnh...

Động thái bất ngờ của Đinh Tiến Đạt trong đêm tân hôn: 'Em tưởng em thoát rồi mà không phải' - Ảnh 1
Những khoảnh khắc 'tình bể bình' của Đinh Tiến Đạt và cô dâu được chia sẻ làm mọi người xuýt xoa - Ảnh: Internet
Động thái bất ngờ của Đinh Tiến Đạt trong đêm tân hôn: 'Em tưởng em thoát rồi mà không phải' - Ảnh 2
Anh ân cần chỉnh váy cho vợ mình trước khi ra làm lễ - Ảnh: Internet

Trước đó vài ngày, ảnh thiệp cưới của Đinh Tiến Đạt bị rò rỉ khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên". Tuy nhiên, mọi người vẫn không biết rõ thực hư thông tin này ra sao vì nam rapper quyết giữ im lặng. Thế nhưng, ngay sau khi hôn lễ kết thúc, Đinh Tiến Đạt đã viết dòng chia sẻ ngắn nói về việc âm thầm cưới vợ.

Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, chú rể mới khoe ảnh cưới đẹp lung linh bên cô dâu Thụy Vy kèm dòng chú thích đầy hài hước: “Ố là la. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chúc phúc cho Tiến Đạt và Thụy Vy. Năm mới sắp đến rồi. Chúc mọi người luôn an lành và bình an. Em giấu kỹ lắm mà vẫn bị lộ. Công nhận anh chị nhà báo ta quá giỏi! Em tưởng em thoát rồi mà không phải! Xin cám ơn các anh chị báo chí đã ưu ái cho em”.

Động thái bất ngờ của Đinh Tiến Đạt trong đêm tân hôn: 'Em tưởng em thoát rồi mà không phải' - Ảnh 3

Dân mạng thích thú với chia sẻ đầy hài hước của rapper Đinh Tiến Đạt ngay sau hôn lễ với cô dâu Lê Thụy Vy - Ảnh: FBNV

Động thái bất ngờ của Đinh Tiến Đạt trong đêm tân hôn: 'Em tưởng em thoát rồi mà không phải' - Ảnh 4
Vợ Đinh Tiến Đạt nhỏ hơn chồng 10 tuổi, hiện đang làm việc trong ngành truyền thông - Ảnh: FBNV
Động thái bất ngờ của Đinh Tiến Đạt trong đêm tân hôn: 'Em tưởng em thoát rồi mà không phải' - Ảnh 5
Cuối cùng, Đinh Tiến Đạt cũng tìm được nửa kia phù hợp và có đám cưới đầy ngọt ngào - Ảnh: FBNV

Trong dòng chia sẻ này, Đinh Tiến Đạt cũng nhắc đến đàn chị Phương Thanh. Nữ ca sĩ chính là người đã giữ bí mật về đám cưới giúp đàn em. Đặc biệt vài giờ trước, giọng ca Trống vắng cũng cho biết, cô là người đã cùng bố mẹ Đinh Tiến Đạt hối anh cưới Lê Thụy Vy. Hiện tại, trên khắp các trang mạng xã hội, mọi người không ngừng gửi lời chúc hạnh phúc đến nam rapper vì đã tìm được người nâng khăn sửa túi. 

Vợ 9X tình tứ chăm sóc Tiến Đạt tại lễ cưới, lộ vòng 2 to bất thường

Vợ 9X tình tứ chăm sóc Tiến Đạt tại lễ cưới, lộ vòng 2 to bất thường

Tối nay (30/12), lễ cưới của rapper Tiến Đạt sẽ diễn ra tại nhà cô dâu ở Bình Thuận. Trước giờ cử hành hôn lễ, cô dâu chú rể đã có những hành động chăm sóc nhau rất tình cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   Đinh Tiến Đạt Đinh Tiến Đạt cưới vợ đám cưới Đinh Tiến Đạt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 37 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 12 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 38 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 50 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 6 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 43 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42