Động thái bất ngờ của Đinh Tiến Đạt trong đêm tân hôn: 'Em tưởng em thoát rồi mà không phải'

Đinh Tiến Đạt hài hước chia sẻ, dù đã cố tình giấu kín chuyện rước cô dâu Thụy Vy "về dinh" nhưng không ngờ vẫn bị lộ.
- Cô dâu kém 10 tuổi chăm sóc Đinh Tiến Đạt ở lễ cưới
- Những hình ảnh đầu tiên trong đám cưới Tiến Đạt ở quê nhà
Tối qua (30/12), hôn lễ của Đinh Tiến Đạt và cô dâu Lê Thụy Vy đã diễn ra một cách lặng lẽ, ấm cúng tại Bình Thuận. Vì muốn giữ bí mật, không ồn ào nên trong ngày vui của mình, nam rapper mời rất ít bạn bè là nghệ sĩ, trong đó có đàn chị Phương Thanh và Ngân Quỳnh...
Trước đó vài ngày, ảnh thiệp cưới của Đinh Tiến Đạt bị rò rỉ khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên". Tuy nhiên, mọi người vẫn không biết rõ thực hư thông tin này ra sao vì nam rapper quyết giữ im lặng. Thế nhưng, ngay sau khi hôn lễ kết thúc, Đinh Tiến Đạt đã viết dòng chia sẻ ngắn nói về việc âm thầm cưới vợ.
Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, chú rể mới khoe ảnh cưới đẹp lung linh bên cô dâu Thụy Vy kèm dòng chú thích đầy hài hước: “Ố là la. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chúc phúc cho Tiến Đạt và Thụy Vy. Năm mới sắp đến rồi. Chúc mọi người luôn an lành và bình an. Em giấu kỹ lắm mà vẫn bị lộ. Công nhận anh chị nhà báo ta quá giỏi! Em tưởng em thoát rồi mà không phải! Xin cám ơn các anh chị báo chí đã ưu ái cho em”.
Trong dòng chia sẻ này, Đinh Tiến Đạt cũng nhắc đến đàn chị Phương Thanh. Nữ ca sĩ chính là người đã giữ bí mật về đám cưới giúp đàn em. Đặc biệt vài giờ trước, giọng ca Trống vắng cũng cho biết, cô là người đã cùng bố mẹ Đinh Tiến Đạt hối anh cưới Lê Thụy Vy. Hiện tại, trên khắp các trang mạng xã hội, mọi người không ngừng gửi lời chúc hạnh phúc đến nam rapper vì đã tìm được người nâng khăn sửa túi.