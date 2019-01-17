2 tuần sau đám cưới, bà xã Đinh Tiến Đạt thảng thốt nhận ra điều này

Nhiều người không khỏi bật cười khi đọc dòng chia sẻ vô cùng hài hước của bà xã Đinh Tiến Đạt sau khi kết hôn.

Sau thời gian dài "mất tích" khỏi showbiz Việt, thời gian gần đây, cái tên Đinh Tiến Đạt bất ngờ "nóng" trở lại. Thông tin nam rapper âm thầm tổ chức đám cưới tại Bình Thuận khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Được biết, vợ mới cưới của anh tên Lê Thụy Vy sinh năm 1991, quê Bình Thuận và đang làm trong lĩnh vực truyền thông. Dân mạng hết lời khen ngợi Đinh Tiến Đạt khi khéo chọn được bà xã xinh xắn, đáng yêu. Đặc biệt, qua những dòng chia sẻ trên trang cá nhân, người hâm mộ nhận xét Thụy Vy khá năng động, hài hước.

Người hâm mộ vui mừng vì sau biến cố tình cảm, Đinh Tiến Đạt đã tìm được người phù hợp để lấy làm vợ - Ảnh: FBNV Thụy Vy sở hữu nét đẹp dịu dàng, tinh khôi - Ảnh: FBNV Mới đây nhất, Thụy Vy tiếp tục thể hiện sự dí dỏm của mình. Thay vì tâm sự mùi mẫn như bao chị em khác sau khi lấy chồng, cô nàng lại đăng status khá hài hước khiến bạn bè và dân mạng cười "té ghế". Thụy Vy khiến dân mạng thích thú với dòng trạng thái dí dỏm trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Thụy Vy viết trên trang cá nhân: “Bỗng một ngày ngủ dậy, mình đã có chồng... ôi chồi ôi mình đã có chồng, chồng mình là cái anh này, cái anh này là người nổi tiếng phải không? Sao mình không biết ảnh ôi chồi ôi... Cám ơn cả nhà nhiều lắm vì đã tạo điều kiện cho Vy lấy chồng”.

Kèm theo đó, cô nàng còn khéo xác nhận chủ quyền khi đăng tải ảnh ông xã Đinh Tiến Đạt cười tươi trong ngày cưới. Sau hôn lễ ấm cúng tại Bình Thuận... ...tối 13/1 vừa qua, Đinh Tiến Đạt và Thụy Vy đã tổ chức đám cưới tại TP. HCM. Ca sĩ Lam Trường cùng nhiều sao Việt đã có mặt để chúc mừng - Ảnh: Internet Được biết, trước khi quyết định “về chung nhà”, Đinh Tiến Đạt - Thụy Vy đã có gần 1 năm hẹn hò, tìm hiểu. Vì không thích ồn ào, nam rapper quyết định giữ bí mật hôn lễ và chỉ mời một số bạn bè thân thiết trong làng giải trí. Tuy nhiên, thông tin về đám cưới của anh vẫn bị rò rỉ và lan truyền rầm rộ trên các trang mạng xã hội trước đám cưới ít ngày.

Lần đầu lộ diện sau đám cưới, ngoại hình bà xã kém 10 tuổi của Đinh Tiến Đạt gây chú ý Xuất hiện giản dị sau đám cưới, Lê Thụy Vy - bà xã Đinh Tiến Đạt ghi điểm với gương mặt xinh xắn, ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu.

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