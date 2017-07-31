Trong đám cưới với bạn trai kém 7 tuổi, Lê Phương tiết lộ sẽ làm điều này với chồng cũ Quách Ngọc Ngoan

Hậu trường 31/07/2017 15:36

Lê Phương tuyên bố kết hôn với người yêu kém 7 tuổi sau gần 2 năm yêu nhau, nhưng người đẹp khẳng định sẽ không mời chồng cũ Quách Ngọc Ngoan.

Lê Phương tuyên bố sẽ tổ chức đám cưới với ca sĩ Phạm Trung Kiên, người kém mình 7 tuổi, khiến nhiều khán giả khá bất ngờ.

Cô chia sẻ cả hai đã trải qua rất nhiều sóng gió để đến được thành quả như hôm nay. Có người ủng hộ và chúc phúc, cũng không ít người phản đối nhưng cặp đôi không quan quan tâm và khẳng định gia đình mới chính là điều quan trọng và hạnh phúc nhất.

Trong đám cưới với bạn trai kém 7 tuổi, Lê Phương tiết lộ sẽ làm điều này với chồng cũ Quách Ngọc Ngoan - Ảnh 1
Cặp đôi hạnh phúc khi công khai mối quan hệ - Ảnh: Internet

Được biết, hôn phu của Lê Phương - là nam ca sĩ trẻ Phạm Trung Kiên - sẽ mời bạn bè đến chung vui cho hạnh phúc của mình vào ngày 8/8 tới. Lê Phương cũng chính thức xác nhận và công khai ngày cưới của mình và bạn trai. 

Trong đám cưới với bạn trai kém 7 tuổi, Lê Phương tiết lộ sẽ làm điều này với chồng cũ Quách Ngọc Ngoan - Ảnh 2
Nam ca sĩ trẻ rất thân thiết với con trai riêng của Lê Phương - Ảnh: Internet

Mới đây, khi được hỏi có gửi thiệp cưới cho chồng cũ Quách Ngọc Ngoan hay không? Lê Phương thẳng thắn trả lời: “Tôi và anh ấy đã đi khác con đường. Con đường tôi đi hiện tại đã có anh Kiên, người mang đến cho tôi sự an toàn để xây dựng mái ấm gia đình".

Trong đám cưới với bạn trai kém 7 tuổi, Lê Phương tiết lộ sẽ làm điều này với chồng cũ Quách Ngọc Ngoan - Ảnh 3
Phạm Trung Kiên hạnh phúc chia sẻ sắp về chung nhà với Lê Phương - Ảnh: Internet

Khi cả hai công khai thông tin về đám cưới, rất nhiều sao Việt, bạn bè và đồng nghiệp đã chúc phúc cho cặp đôi. Ngoài ra, nhiều fan cũng đã lan truyền thiệp cưới của thần tượng trên trang cá nhân thay cho lời chúc phúc.

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Mới đây, những hình ảnh hiếm hoi được cho là ảnh cưới của cặp đôi Lê Phương - Trung Kiên vừa được rò rỉ ra ngoài.

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Từ khóa:   Lê Phương lê phương trung kiên Quách Ngọc Ngoan

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