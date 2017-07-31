Lê Phương tuyên bố kết hôn với người yêu kém 7 tuổi sau gần 2 năm yêu nhau, nhưng người đẹp khẳng định sẽ không mời chồng cũ Quách Ngọc Ngoan.

Lê Phương tuyên bố sẽ tổ chức đám cưới với ca sĩ Phạm Trung Kiên, người kém mình 7 tuổi, khiến nhiều khán giả khá bất ngờ.

Cô chia sẻ cả hai đã trải qua rất nhiều sóng gió để đến được thành quả như hôm nay. Có người ủng hộ và chúc phúc, cũng không ít người phản đối nhưng cặp đôi không quan quan tâm và khẳng định gia đình mới chính là điều quan trọng và hạnh phúc nhất.

Được biết, hôn phu của Lê Phương - là nam ca sĩ trẻ Phạm Trung Kiên - sẽ mời bạn bè đến chung vui cho hạnh phúc của mình vào ngày 8/8 tới. Lê Phương cũng chính thức xác nhận và công khai ngày cưới của mình và bạn trai.

Mới đây, khi được hỏi có gửi thiệp cưới cho chồng cũ Quách Ngọc Ngoan hay không? Lê Phương thẳng thắn trả lời: “Tôi và anh ấy đã đi khác con đường. Con đường tôi đi hiện tại đã có anh Kiên, người mang đến cho tôi sự an toàn để xây dựng mái ấm gia đình".

Khi cả hai công khai thông tin về đám cưới, rất nhiều sao Việt, bạn bè và đồng nghiệp đã chúc phúc cho cặp đôi. Ngoài ra, nhiều fan cũng đã lan truyền thiệp cưới của thần tượng trên trang cá nhân thay cho lời chúc phúc.

Lê Phương hé lộ ảnh cưới với ông xã kém 7 tuổi, khẳng định là 'hoa có chủ' Mới đây, những hình ảnh hiếm hoi được cho là ảnh cưới của cặp đôi Lê Phương - Trung Kiên vừa được rò rỉ ra ngoài.

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