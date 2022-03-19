Sau 10 năm, Phương Thanh mới đây đã có cơ hội đi diễn tại Mỹ trở lại, tuy nhiên, nữ ca sĩ vô cùng tức giận vì vẫn bị "ai đó" chơi xấu hãm hại, không buông tha.

Thời gian gần đây, Phương Thanh trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau thời gian "ở ẩn". Những ngày qua, nữ ca sĩ có cơ hội được mời sang Mỹ để tham gia một số show diễn phục vụ kiều bào xa quê nhà. Đây là lần hiếm hoi cô đi hát lại ở xứ cờ hoa sau gần 10 năm hạn chế hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, nữ ca sĩ mới đây đã vô cùng bức xúc và đăng bài công khai chuyện bị hãm hại khi trở lại Mỹ hát. Cụ thể, Phương Thanh viết: "Show đầu tiên tôi hát ở Mỹ sau 10 năm. Có tầm 300 tài khoản mạng xã hội giả cố tình vào trang giới thiệu chương trình bình luận "đánh sập" một mình tôi để cho bầu show sợ không dám mời nữa dù chương trình có nhiều ca sĩ khác.

Nhưng ông bầu là người đã chờ tôi 2 năm và muốn đưa tôi đi show Mỹ thực sự. Người ấy muốn kéo tôi lên và chỉ nói đúng một câu: "Tôi biết tình hình mà Chanh". Bài đăng của Phương Thanh. (Ảnh chụp màn hình) Nữ ca sĩ tiết lộ ở thời điểm hiện tại cô đã được ngỏ lời mời diễn chương trình vào tháng 4, tháng 7, tháng 11 tại Mỹ trong năm nay. Với việc bị "chơi xấu", "hãm hại", cô tự trấn an tinh thần rằng: "Trò chơi trên mạng là trò tồi. Mọi người đừng thắc mắc vì sao tôi nhiều thị phi, còn hát được là còn bị dài dài. Vẫn có những bầu show, khán giả chờ đợi và nâng bước cho tôi quay về. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi thứ đang ổn định dần đúng như lời hẹn của tôi sau 10 năm sẽ trở lại" - giọng ca Trống Vắng trải lòng.

Thời gian gần đây, Phương Thanh gây chú ý khi liên tục "nói bóng nói gió" vén màn những góc khuất của showbiz Việt. Theo đó, nữ ca sĩ bàn về nhiều vấn đề trong showbiz và đưa ra những quan điểm cực gắt về nhiều nghệ sĩ. Trước đó, nữ ca sĩ nhiều lần nhắc đến việc mình bị hãm hại trong showbiz nên phải tạm ngừng hoạt động suốt nhiều năm. Gần đây nhất trên trang cá nhân, Phương Thanh bất ngờ chia sẻ bài viết dài công khai chỉ đích danh và "dằn mặt" ca sĩ Dũng Đinh - cựu thành viên MTV đời đầu. Trong bài viết, nữ ca sĩ nhiều nhiều ngôn ngữ nặng nề chỉ nói về việc Dũng Đinh nhận tiền của ai đó để đâm sau lưng cô. Ngay lập tức, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Dũng Đinh cũng có bài viết phản hồi lại Phương Thanh, đáng nói, trong bài viết của mình, người này nhắc thẳng tên Mr Đàm (biệt danh của Đàm Vĩnh Hưng): "Phần của Chanh chỉ cần làm rõ 2 chuyện này: 1 - Công khai tên tuổi em nào làm đ* trong showbiz để Chanh phải bị tổn thương nặng nề. 2 - Đưa ra bằng chứng Dũng Đinh có nhận tiền của Mr Đàm + 1 người đàn bà nào đó, để chửi Chanh suốt 10 năm nay. Vụ việc Phương Thanh bị hãm hại chơi xấu trong showbiz hiện nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của công chúng.

HOT: Phương Thanh dằn mặt chỉ đích danh một nghệ sĩ trong showbiz là "tiểu nhân", liên quan đến cả Đàm Vĩnh Hưng Sau ít ngày ám chỉ về nhiều góc khuất trong showbiz, Phương Thanh mới đây đã chỉ đích danh tên tuổi một nghệ sĩ là "tiểu nhân" hãm hại cô, trong đó có liên quan đến cả Đàm Vĩnh Hưng.

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