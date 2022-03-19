Trở lại Mỹ hát sau 10 năm, Phương Thanh nổi giận vì bị "ai đó" chơi xấu, hãm hại: "Trò chơi trên mạng là trò tồi"

Hậu trường 19/03/2022 14:30

Sau 10 năm, Phương Thanh mới đây đã có cơ hội đi diễn tại Mỹ trở lại, tuy nhiên, nữ ca sĩ vô cùng tức giận vì vẫn bị "ai đó" chơi xấu hãm hại, không buông tha.

Thời gian gần đây, Phương Thanh trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau thời gian "ở ẩn". Những ngày qua, nữ ca sĩ có cơ hội được mời sang Mỹ để tham gia một số show diễn phục vụ kiều bào xa quê nhà. Đây là lần hiếm hoi cô đi hát lại ở xứ cờ hoa sau gần 10 năm hạn chế hoạt động nghệ thuật.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ mới đây đã vô cùng bức xúc và đăng bài công khai chuyện bị hãm hại khi trở lại Mỹ hát. Cụ thể, Phương Thanh viết: "Show đầu tiên tôi hát ở Mỹ sau 10 năm. Có tầm 300 tài khoản mạng xã hội giả cố tình vào trang giới thiệu chương trình bình luận "đánh sập" một mình tôi để cho bầu show sợ không dám mời nữa dù chương trình có nhiều ca sĩ khác.

Nhưng ông bầu là người đã chờ tôi 2 năm và muốn đưa tôi đi show Mỹ thực sự. Người ấy muốn kéo tôi lên và chỉ nói đúng một câu: "Tôi biết tình hình mà Chanh".

Trở lại Mỹ hát sau 10 năm, Phương Thanh nổi giận vì bị 'ai đó' chơi xấu, hãm hại: 'Trò chơi trên mạng là trò tồi' - Ảnh 1
Bài đăng của Phương Thanh. (Ảnh chụp màn hình)

Nữ ca sĩ tiết lộ ở thời điểm hiện tại cô đã được ngỏ lời mời diễn chương trình vào tháng 4, tháng 7, tháng 11 tại Mỹ trong năm nay. Với việc bị "chơi xấu", "hãm hại", cô tự trấn an tinh thần rằng: "Trò chơi trên mạng là trò tồi. Mọi người đừng thắc mắc vì sao tôi nhiều thị phi, còn hát được là còn bị dài dài. Vẫn có những bầu show, khán giả chờ đợi và nâng bước cho tôi quay về. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi thứ đang ổn định dần đúng như lời hẹn của tôi sau 10 năm sẽ trở lại" - giọng ca Trống Vắng trải lòng.

Thời gian gần đây, Phương Thanh gây chú ý khi liên tục "nói bóng nói gió" vén màn những góc khuất của showbiz Việt. Theo đó, nữ ca sĩ bàn về nhiều vấn đề trong showbiz và đưa ra những quan điểm cực gắt về nhiều nghệ sĩ. Trước đó, nữ ca sĩ nhiều lần nhắc đến việc mình bị hãm hại trong showbiz nên phải tạm ngừng hoạt động suốt nhiều năm.

Trở lại Mỹ hát sau 10 năm, Phương Thanh nổi giận vì bị 'ai đó' chơi xấu, hãm hại: 'Trò chơi trên mạng là trò tồi' - Ảnh 2

Gần đây nhất trên trang cá nhân, Phương Thanh bất ngờ chia sẻ bài viết dài công khai chỉ đích danh và "dằn mặt" ca sĩ Dũng Đinh - cựu thành viên MTV đời đầu. Trong bài viết, nữ ca sĩ nhiều nhiều ngôn ngữ nặng nề chỉ nói về việc Dũng Đinh nhận tiền của ai đó để đâm sau lưng cô. 

Ngay lập tức, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Dũng Đinh cũng có bài viết phản hồi lại Phương Thanh, đáng nói, trong bài viết của mình, người này nhắc thẳng tên Mr Đàm (biệt danh của Đàm Vĩnh Hưng): "Phần của Chanh chỉ cần làm rõ 2 chuyện này: 1 - Công khai tên tuổi em nào làm đ* trong showbiz để Chanh phải bị tổn thương nặng nề. 2 - Đưa ra bằng chứng Dũng Đinh có nhận tiền của Mr Đàm + 1 người đàn bà nào đó, để chửi Chanh suốt 10 năm nay.

Vụ việc Phương Thanh bị hãm hại chơi xấu trong showbiz hiện nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của công chúng.

 

HOT: Phương Thanh dằn mặt chỉ đích danh một nghệ sĩ trong showbiz là "tiểu nhân", liên quan đến cả Đàm Vĩnh Hưng

HOT: Phương Thanh dằn mặt chỉ đích danh một nghệ sĩ trong showbiz là "tiểu nhân", liên quan đến cả Đàm Vĩnh Hưng

Sau ít ngày ám chỉ về nhiều góc khuất trong showbiz, Phương Thanh mới đây đã chỉ đích danh tên tuổi một nghệ sĩ là "tiểu nhân" hãm hại cô, trong đó có liên quan đến cả Đàm Vĩnh Hưng.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Thanh Phương Thanh bị chơi xấu chơi xấu trong showbiz vén màn showbiz

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?