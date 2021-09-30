Trang Trần tiết lộ lý do livestream lễ cầu siêu cố nghệ sĩ Phi Nhung, dù đau đớn nhưng ai cũng cố nén nước mắt vì điều này

Hậu trường 30/09/2021 21:54

Cựu người mẫu Trang Trần đã đăng bài viết rất dài trên trang cá nhân giải thích lý do livestream lễ cầu siêu cho cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Sự ra đi của cố nghệ sĩ Phi Nhung khiến cho dân mạng và các bạn bè, đồng nghiệp vô cùng xót xa. Hôm nay, người mẫu Trang Trần đã có mặt tại nhà riêng của cố nghệ sĩ và ghi lại những hình ảnh Lễ cầu siêu đàn chị thân thiết.

Trang Trần tiết lộ lý do livestream lễ cầu siêu cố nghệ sĩ Phi Nhung, dù đau đớn nhưng ai cũng cố nén nước mắt vì điều này - Ảnh 1
Cựu người mẫu Trang Trần có mặt tại Lễ cầu siêu cố nghệ sĩ Phi Nhung. 

Được biết, cựu người mẫu Trang Trần đã có mặt từ rất sớm và mang đến một món ăn mà cố nghệ sĩ Phi Nhung rất thích lúc sinh thời.

Trang Trần viết trên trang cá nhân: "Ba ngày chị đi. Gia đình chuẩn bị đơn giản nhưng chị Diễm và anh Trí nói chị thích khoai lang luộc, rau luộc chấm nước tương. Sài Gòn mưa từ 5h30 sáng. Các con nhớ mẹ Nhung, hai đứa nhỏ nhất còn không biết sự ra đi của mẹ đầy ngơ ngác. Mấy đứa lớn thì buồn bã xụi lơ. Tội dì của chị đau lòng mà rộc người đi, mới hai ngày em gặp lại. Mọi người hôm nay chỉ lén lau nước mắt không dám khóc tu tu như hôm chị đi. Mọi người biêt chị ghét đau đớn ghét buồn nên mong mọi người luôn vui vẻ lạc quan hạnh phúc".

Phi Nhung 5
Phi Nhung 4

Trang Trần cũng tiết lộ lý do vì sao cô lại livestream Lễ cầu siêu cho giọng ca "Bông điên điển": "Chị hãy về với Phật thật an nhiên và thanh thản! Chúng em thương chị mãi mãi trong tim khán giả. Mọi người cùng câu siêu cho chị ai cũng thương chị nhiều. Đáng lẽ sáng em và chị Diễm không phát livestream nhưng vì hàng trăm tin nhắn sốt ruột muốn cùng cầu siêu với gia đình hôm nay em lại làm camera như bao lần ngồi dưới coi chị hát quay cả chục bài sải cánh tay! Nhưng hôm nay em, quay cảm giác xót xa. Bình an và hết đau rồi chị nhé!".

Phi Nhung 3
Phi Nhung 2

Nữ ca sĩ Phi Nhung đã vĩnh biệt chúng ta vào trưa ngày 28/9 vừa qua sau hơn một tháng chống chọi với bệnh Covid-19. Dù đã đi xa nhưng chắc chắn hình ảnh và giọng hát của cố nghệ sĩ sẽ vẫn mãi trong tim khán giả.

Phi Nhung 1

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Nhật Kim Anh bị netizen chỉ trích vì phúng điếu cố NS Phi Nhung còn đăng tải lên MXH, thực hư ra sao?

Nhật Kim Anh bị netizen chỉ trích vì phúng điếu cố NS Phi Nhung còn đăng tải lên MXH, thực hư ra sao?

Ngay sau khi bị dân mạng 'ném đá', Nhật Kim Anh đã có lời giải thích với khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Trang Trần Trang Trần livestream Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36