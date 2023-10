Trang Trần viết trên trang cá nhân: "Ba ngày chị đi. Gia đình chuẩn bị đơn giản nhưng chị Diễm và anh Trí nói chị thích khoai lang luộc, rau luộc chấm nước tương. Sài Gòn mưa từ 5h30 sáng. Các con nhớ mẹ Nhung, hai đứa nhỏ nhất còn không biết sự ra đi của mẹ đầy ngơ ngác. Mấy đứa lớn thì buồn bã xụi lơ. Tội dì của chị đau lòng mà rộc người đi, mới hai ngày em gặp lại. Mọi người hôm nay chỉ lén lau nước mắt không dám khóc tu tu như hôm chị đi. Mọi người biêt chị ghét đau đớn ghét buồn nên mong mọi người luôn vui vẻ lạc quan hạnh phúc".

Trang Trần cũng tiết lộ lý do vì sao cô lại livestream Lễ cầu siêu cho giọng ca "Bông điên điển": "Chị hãy về với Phật thật an nhiên và thanh thản! Chúng em thương chị mãi mãi trong tim khán giả. Mọi người cùng câu siêu cho chị ai cũng thương chị nhiều. Đáng lẽ sáng em và chị Diễm không phát livestream nhưng vì hàng trăm tin nhắn sốt ruột muốn cùng cầu siêu với gia đình hôm nay em lại làm camera như bao lần ngồi dưới coi chị hát quay cả chục bài sải cánh tay! Nhưng hôm nay em, quay cảm giác xót xa. Bình an và hết đau rồi chị nhé!".