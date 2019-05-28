Trầm trồ trước nhan sắc của 4 mỹ nhân ‘con nhà sao', người cuối cùng được dự đoán là hoa hậu tương lai

Hậu trường 28/05/2019 17:12

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp từ khi còn nhỏ, con gái của MC Quyền Linh, diễn viên Chiều Xuân, Trịnh Kim Chi… đều được dự đoán là mỹ nhân tương lai.

Không chỉ được chú ý nhờ tên tuổi của bố mẹ, những mỹ nhân nhà sao Việt này đã sớm sở hữu lượng người hâm mộ riêng nhờ nhan sắc vượt trội.

Thảo Linh – con gái MC Quyền Linh

Cô chị cả Lọ Lem (tên thật là Thảo Linh) nhà Quyền Linh sinh năm 2005, đang theo học tại một trường quốc tế. Thảo Linh được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ. Dù chỉ mới 14 tuổi nhưng cô bé đã sở hữu chiều cao gần 1m7 cùng nhan sắc vô cùng ngọt ngào.

Trầm trồ trước nhan sắc của 4 mỹ nhân ‘con nhà sao', người cuối cùng được dự đoán là hoa hậu tương lai - Ảnh 1
Thảo Linh sở hữu gương mặt khả ái từ nhỏ - Ảnh: Internet

Thảo Linh từng khiến nhiều người bất ngờ trước khả năng ăn nói duyên dáng khi xuất hiện cùng bố mẹ tại các sự kiện giải trí. Khi được hỏi về định hướng nghề nghiệp cho con, bà xã Quyền Linh cho biết sẽ để Thảo Linh phát triển theo đúng sở thích chứ không gò bó hay bắt buộc con phải theo nghệ thuật.

Trầm trồ trước nhan sắc của 4 mỹ nhân ‘con nhà sao', người cuối cùng được dự đoán là hoa hậu tương lai - Ảnh 2
Cô bé sở hữu chiều cao vượt trội...
Trầm trồ trước nhan sắc của 4 mỹ nhân ‘con nhà sao', người cuối cùng được dự đoán là hoa hậu tương lai - Ảnh 3
...và nhan sắc ngọt ngào - Ảnh: Internet

Hồng Khanh - con gái diễn viên Chiều Xuân

Hồng Khanh là con gái út của nữ diễn viên Chiều Xuân. Sinh năm 2004, từ nhỏ Hồng Khanh đã thể hiện năng khiếu nghệ thuật khi tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013 và để lại nhiều dấu ấn với khán giả.

Trầm trồ trước nhan sắc của 4 mỹ nhân ‘con nhà sao', người cuối cùng được dự đoán là hoa hậu tương lai - Ảnh 4
Hồng Khanh xinh đẹp đón sinh nhật bên mẹ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cô bé còn được nhiều người yêu mến nhờ nhan sắc xinh xắn, đáng yêu cùng loạt thành tích học tập đáng nể. Được biết, Hồng Khanh sẽ tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc trong tương lai.

Trầm trồ trước nhan sắc của 4 mỹ nhân ‘con nhà sao', người cuối cùng được dự đoán là hoa hậu tương lai - Ảnh 5
Hồng Khanh được định hướng theo con đường nghệ thuật - Ảnh: Internet

Khánh Ngân – con gái NSƯT Trịnh Kim Chi

Võ Trịnh Khánh Ngân sinh năm 2002, hiện đang học lớp 11 chuyên Văn của một trường quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh. Khánh Ngân được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ - diễn viên Trịnh Kim Chi.

Mặc dù có năng khiếu diễn xuất từ nhỏ nhưng Khánh Ngân không theo đuổi con đường nghệ thuật. Cô quyết định sẽ đi du học ngành Quản trị kinh doanh để nối nghiệp ba.

Trầm trồ trước nhan sắc của 4 mỹ nhân ‘con nhà sao', người cuối cùng được dự đoán là hoa hậu tương lai - Ảnh 6
Con gái NSƯT Trịnh Kim Chi sẽ đi du học sau khi tốt nghiệp cấp 3 - Ảnh: Internet

Emma Lê – con gái diễn viên Lê Hóa

Sinh năm 2000, Emma Lê là con gái của diễn viên Lê Hóa. Sở hữu nét đẹp lai Tây ấn tượng vì bố là người Tây Ban Nha, Emma Lê được nhiều người kỳ vọng sẽ là hoa hậu trong tương lai. Tuy nhiên, khi được hỏi về ý định tham gia các cuộc thi sắc đẹp, Emma đã thẳng thắn cho biết: “Hoa hậu cần nhiều tố chất tốt đẹp khác và luôn phải giữ hình ảnh chỉn chu, trong khi bản thân tôi vẫn còn tung tăng, hồn nhiên”.

Trầm trồ trước nhan sắc của 4 mỹ nhân ‘con nhà sao', người cuối cùng được dự đoán là hoa hậu tương lai - Ảnh 7
Emma Lê chụp hình cùng mẹ và em trai - Ảnh: Internet
Trầm trồ trước nhan sắc của 4 mỹ nhân ‘con nhà sao', người cuối cùng được dự đoán là hoa hậu tương lai - Ảnh 8
Sở hữu vẻ đẹp hoa hậu nhưng Emma chưa có ý định tham gia các cuộc thi nhan sắc - Ảnh: Internet

Ở tuổi 19, Emma đang theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Quốc tế TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cô thường xuyên tham gia các hoạt động nghệ thuật như: đóng MV ca nhạc, làm người mẫu quảng cáo…

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Từ khóa:   con gái sao việt

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