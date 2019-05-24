Chồng cũ sắp lên chức bố lần 4, Diệp Bảo Ngọc tiết lộ điều bất ngờ về cách Thành Đạt đối xử với con trai riêng

Hậu trường 24/05/2019 16:16

Xuất hiện trên một chương trình truyền hình, nữ diễn viên Diệp Bảo Ngọc đã có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại cũng như tiết lộ mối quan hệ với chồng cũ Thành Đạt.

Năm 2012, Diệp Bảo Ngọc bất ngờ kết hôn với diễn viên Thành Đạt khi sự nghiệp của cô đang lên như “diều gặp gió”. Cặp đôi có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh tên Kid. Tuy nhiên chỉ sau 3 năm, cả hai quyết định “đường ai nấy đi” trong êm đẹp.

Chồng cũ sắp lên chức bố lần 4, Diệp Bảo Ngọc tiết lộ điều bất ngờ về cách Thành Đạt đối xử với con trai riêng - Ảnh 1
Diệp Bảo Ngọc ly hôn vào năm 2015 - Ảnh: Internet

Sau ly hôn, Diệp Bảo Ngọc trở lại với nghệ thuật và tập trung cho công việc kinh doanh. Bên cạnh đó, mối quan hệ của cô và chồng cũ vẫn khá tốt đẹp. Cả hai thường tâm sự với nhau như những người bạn.

Mới đây, trong một show truyền hình, Diệp Bảo Ngọc đã chia sẻ về kinh nghiệm làm mẹ cũng như cuộc sống hiện tại của cô với khán giả.

Chồng cũ sắp lên chức bố lần 4, Diệp Bảo Ngọc tiết lộ điều bất ngờ về cách Thành Đạt đối xử với con trai riêng - Ảnh 2
Diệp Bảo Ngọc trải lòng về cuộc sống hiện tại - Ảnh: Internet

Diệp Bảo Ngọc cho biết bé Kid chuẩn bị vào lớp 1 nên có những thay đổi rõ ràng trong tâm lý. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn tiết lộ con trai cô là người nhạy cảm nên cô phải học cách lắng nghe cậu bé nhiều hơn. Mỗi đêm, Diệp Bảo Ngọc luôn dành thời gian thủ thỉ với con về những điều xảy ra trong cuộc sống để trở thành một người bạn của con.

Chồng cũ sắp lên chức bố lần 4, Diệp Bảo Ngọc tiết lộ điều bất ngờ về cách Thành Đạt đối xử với con trai riêng - Ảnh 3
Cô và con trai vô cùng thân thiết - Ảnh: Internet

Chia sẻ về mối quan hệ của Kid và bố, nữ diễn viên cho biết Thành Đạt luôn dành thời gian cuối tuần để đón Kid đi chơi. Diệp Bảo Ngọc thẳng thắn cho biết cô tôn trọng tình cảm mà gia đình Thành Đạt dành cho Kid và không hề cấm cản việc chồng cũ chăm sóc con.

Chồng cũ sắp lên chức bố lần 4, Diệp Bảo Ngọc tiết lộ điều bất ngờ về cách Thành Đạt đối xử với con trai riêng - Ảnh 4
Kid rất thân thiết với gia đình mới của bố - Ảnh: Internet

Nói về đổ vỡ hôn nhân, cô cho rằng không nên gieo rắc vào đầu trẻ thơ những suy nghĩ tiêu cực. Thay vào đó, cô dạy con phải học cách yêu thương và xem hai bé nhà Hải Băng như em ruột.

“Khi càng lớn lên, Kid càng ý thức được việc làm anh của hai em nhỏ. Dù bé và hai em không sống trong cùng một tổ ấm, song tôi luôn chỉ dạy để bé yêu thương hai em như em ruột” – Diệp Bảo Ngọc chia sẻ.

Có thể thấy, Diệp Bảo Ngọc là một người phụ nữ vô cùng hiện đại và bản lĩnh trong suy nghĩ. Thay vì đào bới quá khứ, cô chọn cách nỗ lực cho hiện tại để mang lại cuộc sống tốt nhất cho mình và con.

Gần đến ngày lâm bồn, Hải Băng hạnh phúc nghẹn ngào khi được Thành Đạt làm cho điều này

Gần đến ngày lâm bồn, Hải Băng hạnh phúc nghẹn ngào khi được Thành Đạt làm cho điều này

Mới đây, Hải Băng đã chia sẻ trên trang cá nhân món quà được ông xã Thành Đạt tặng trước ngày vượt cạn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Diệp Bảo Ngọc Diệp Bảo Ngọc - Thành Đạt Thành Đạt con chung con riêng Hải Băng

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 50 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 50 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026