Chồng cũ sắp lên chức bố lần 4, Diệp Bảo Ngọc tiết lộ điều bất ngờ về cách Thành Đạt đối xử với con trai riêng

Xuất hiện trên một chương trình truyền hình, nữ diễn viên Diệp Bảo Ngọc đã có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại cũng như tiết lộ mối quan hệ với chồng cũ Thành Đạt.

Năm 2012, Diệp Bảo Ngọc bất ngờ kết hôn với diễn viên Thành Đạt khi sự nghiệp của cô đang lên như “diều gặp gió”. Cặp đôi có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh tên Kid. Tuy nhiên chỉ sau 3 năm, cả hai quyết định “đường ai nấy đi” trong êm đẹp. Diệp Bảo Ngọc ly hôn vào năm 2015 - Ảnh: Internet Sau ly hôn, Diệp Bảo Ngọc trở lại với nghệ thuật và tập trung cho công việc kinh doanh. Bên cạnh đó, mối quan hệ của cô và chồng cũ vẫn khá tốt đẹp. Cả hai thường tâm sự với nhau như những người bạn.

Mới đây, trong một show truyền hình, Diệp Bảo Ngọc đã chia sẻ về kinh nghiệm làm mẹ cũng như cuộc sống hiện tại của cô với khán giả. Diệp Bảo Ngọc trải lòng về cuộc sống hiện tại - Ảnh: Internet Diệp Bảo Ngọc cho biết bé Kid chuẩn bị vào lớp 1 nên có những thay đổi rõ ràng trong tâm lý. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn tiết lộ con trai cô là người nhạy cảm nên cô phải học cách lắng nghe cậu bé nhiều hơn. Mỗi đêm, Diệp Bảo Ngọc luôn dành thời gian thủ thỉ với con về những điều xảy ra trong cuộc sống để trở thành một người bạn của con.

Cô và con trai vô cùng thân thiết - Ảnh: Internet Chia sẻ về mối quan hệ của Kid và bố, nữ diễn viên cho biết Thành Đạt luôn dành thời gian cuối tuần để đón Kid đi chơi. Diệp Bảo Ngọc thẳng thắn cho biết cô tôn trọng tình cảm mà gia đình Thành Đạt dành cho Kid và không hề cấm cản việc chồng cũ chăm sóc con. Kid rất thân thiết với gia đình mới của bố - Ảnh: Internet Nói về đổ vỡ hôn nhân, cô cho rằng không nên gieo rắc vào đầu trẻ thơ những suy nghĩ tiêu cực. Thay vào đó, cô dạy con phải học cách yêu thương và xem hai bé nhà Hải Băng như em ruột. “Khi càng lớn lên, Kid càng ý thức được việc làm anh của hai em nhỏ. Dù bé và hai em không sống trong cùng một tổ ấm, song tôi luôn chỉ dạy để bé yêu thương hai em như em ruột” – Diệp Bảo Ngọc chia sẻ. Có thể thấy, Diệp Bảo Ngọc là một người phụ nữ vô cùng hiện đại và bản lĩnh trong suy nghĩ. Thay vì đào bới quá khứ, cô chọn cách nỗ lực cho hiện tại để mang lại cuộc sống tốt nhất cho mình và con.

Gần đến ngày lâm bồn, Hải Băng hạnh phúc nghẹn ngào khi được Thành Đạt làm cho điều này Mới đây, Hải Băng đã chia sẻ trên trang cá nhân món quà được ông xã Thành Đạt tặng trước ngày vượt cạn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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