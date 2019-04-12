Thành Đạt nói chuyện con chung con riêng: 'Đừng vì cơm áo gạo tiền, mà sân si, ích kỷ, anh em chia rẽ...'

Mới đây, diễn viên Thành Đạt khiến mọi người ngưỡng mộ khi chia sẻ loạt ảnh các con cưng nựng, yêu thương nhau. Dù bé Kid (con chung của Thành Đạt và Diệp Bảo Ngọc) đang ở với mẹ, nhưng việc thường xuyên được đến nhà ba chơi đã giúp cậu bé nuôi dưỡng được mối quan hệ thân thiết với các em.

Thành Đạt hạnh phúc vì các con yêu thương, chăm sóc nhau. Ông bố trẻ mong rằng, các con tích cực vun vén cho tình anh em mãi bền chặt - Ảnh: FBNV

Kèm theo đó, ông bố trẻ còn nhắn nhủ lời tâm huyết đến những thiên thần nhỏ của mình: “Đã là anh em chung giọt máu, dù sau này có như thế nào cũng là tình thân. Làm anh 2 Kid phải quan tâm yêu thương chăm sóc dỗ dành cho mấy em. Thời gian rồi sẽ mau trôi qua thôi, sau này dù có về già, anh em cũng phải bảo bọc, đỡ đần có nhau, nha con. Tích cực chăm lo cho gia đình, nhưng cũng đừng vì cơm áo gạo tiền, mà sân si hờn giận, ích kỷ, anh em chia rẽ, mỗi người một nơi... như anh em của ba đây. Thương con, ba tâm tình. Lâu lâu sến chút cho đời thêm vui".