Gần đến ngày lâm bồn, Hải Băng hạnh phúc nghẹn ngào khi được Thành Đạt làm cho điều này

Hậu trường 15/05/2019 07:17

Mới đây, Hải Băng đã chia sẻ trên trang cá nhân món quà được ông xã Thành Đạt tặng trước ngày vượt cạn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Từ khi thông báo mang thai lần 3 chỉ sau vài tháng sinh mổ con thứ 2, mọi động thái của Hải Băng đều nhận được sự quan tâm từ công chúng. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ đã chia sẻ về việc cân nặng tăng quá nhiều khiến vết mổ cũ bị đau, đi lại cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Gần đến ngày lâm bồn, Hải Băng hạnh phúc nghẹn ngào khi được Thành Đạt làm cho điều này - Ảnh 1
Hải Băng được xem là bà mẹ liều lĩnh nhất Vbiz khi mang thai lần 3 chỉ sau vài tháng sinh mổ - Ảnh: Internet

Dù đã trải qua nhiều lần sinh nở nhưng nữ ca sĩ vẫn không tránh khỏi sự hồi hộp và lo lắng. Để trấn an tinh thần bà xã, nam diễn viên Thành Đạt đã dành tặng món quà vô cùng giá trị khiến Hải Băng hạnh phúc nghẹn ngào.

Hải Băng khoe món quà được chồng tặng lên trang cá nhân kèm lời nhắn gửi: "Mỗi năm mỗi đẻ thì cũng phải mỗi năm mỗi quà đúng không, thannks Ba Nguyễn Thành Đạt".

Gần đến ngày lâm bồn, Hải Băng hạnh phúc nghẹn ngào khi được Thành Đạt làm cho điều này - Ảnh 2
Bài đăng của Hải Băng trên Facebook - Ảnh: FBNV

Qua hình ảnh được đăng tải, có thể dễ dàng nhận thấy diễn viên Thành Đạt đã tặng vợ một chiếc túi xách và 1 chiếc ví có thương hiệu khá đắt đỏ.

Trong thời gian mang bầu, Hải Băng luôn có sự đồng hành của ông xã Thành Đạt, giúp cô vượt qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần. Thậm chí, nam diễn viên còn thường xuyên đi chùa để cầu bình an cho vợ con.

Gần đến ngày lâm bồn, Hải Băng hạnh phúc nghẹn ngào khi được Thành Đạt làm cho điều này - Ảnh 3
Hải Băng hạnh phúc khi luôn có ông xã Thành Đạt bên cạnh - Ảnh: Internet

Được biết, vợ chồng Hải Băng sẽ chọn phương pháp sinh mổ và thời điểm dự sinh của Hải Băng là vào cuối tháng 5 này.

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