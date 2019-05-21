Nhiều người đồng cảm khi biết được lý do thực sự khiến vợ chồng Kha Ly chưa có con sau nhiều năm

Sau 3 năm kết hôn, Kha Ly bất ngờ bật mí nguyên nhân khiến cô và Thanh Duy chưa tính đến chuyện sinh con.

Kha Ly và Thanh Duy kết hôn từ năm 2016 nhưng cho đến thời điểm hiện tại, người hâm mộ vẫn chưa nhận được tin vui từ cả hai. Cặp đôi khiến người hâm mộ lo lắng vì 'chưa chịu' sinh con - Ảnh: Internet Chia sẻ về lý do khiến cả hai quyết định “kế hoạch” trong suốt 3 năm qua, Kha Ly đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái: “Sáng giờ 2 vợ chồng vẫn miệt mài trên phim trường Dâu Bể Đường Trần. Cày ngày cày đêm kiếm tiền mới dám kiếm thằng cu tí”.

Bài đăng của Kha Ly trên trang Facebook cá nhân - Ảnh: FBNV Khi biết lý do khiến hai vợ chồng Kha Ly chưa vội sinh em bé, nhiều khán giả tỏ ra đồng cảm và thấu hiểu. Có thể nói, cặp đôi đang trong quá trình “cày cuốc” để có nguồn lực kinh tế vững vàng trước khi quyết định có con. Vấn đề kinh tế là nguyên nhân chính khiến cặp đôi quyết định chưa sinh con dù đã cưới nhau nhiều năm - Ảnh: Internet Được biết từ sau khi kết hôn, Kha Ly và Thanh Duy liên tục tham gia nhiều dự án phim ảnh, đồng thời nhận các show diễn ở nước ngoài. Cả hai đang nỗ lực làm việc để mang lại những điều tốt nhất cho con trong tương lai.

Nhiều người ủng hộ quyết định chỉ sinh con khi kinh tế vững vàng của Kha Ly và chúc gia đình cô sớm có thành viên mới - Ảnh: Internet Dưới bài đăng của Kha Ly, nhiều người bày tỏ thái độ đồng cảm bởi lẽ đây là vấn đề chung của những cặp vợ chồng sau kết hôn. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn mong mỏi có thể sớm nhận được tin vui từ cặp đôi trong thời gian tới.

Vườn rau sạch mướt mắt trên sân thượng của vợ chồng Thanh Duy - Kha Ly Một trong những niềm yêu thích của vợ chồng diễn viên Kha Ly - Thanh Duy là được thu hoạch rau ở vườn nhà.

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