Bị đồn hiếm muộn vì cưới 3 năm vẫn chưa đẻ, diễn viên Kha Ly xúc động lên tiếng

Hậu trường 09/03/2019 13:18

Diễn viên Kha Ly bất ngờ lên tiếng giải đáp thắc mắc của khán giả về việc vẫn chưa có con sau nhiều năm kết hôn.

Trên trang cá nhân của mình, diễn viên Kha Ly vừa chia sẻ dòng trạng thái nói về việc nhiều khán giả cho rằng cô bị hiếm muộn. Theo đó, nữ diễn viên Cổng mặt trời phủ nhận tin đồn này và cho biết bản thân chưa có con vì sức khỏe chưa cho phép.

Kha Ly giải thích: "Thời gian vừa qua rất nhiều khán giả hiểu lầm Kha Ly bị hiếm muộn nên chưa có em bé, cảm ơn mọi người luôn quan tâm, có nhiều người còn gửi những phương pháp điều trị hiếm muộn cho Ly, nhưng sự thật không phải như vậy...".

Bị đồn hiếm muộn vì cưới 3 năm vẫn chưa đẻ, diễn viên Kha Ly xúc động lên tiếng - Ảnh 1
Diễn viên Kha Ly xinh đẹp, rạng rỡ ở tuổi 34 - Ảnh: FBNV

Bà xã Thanh Duy giải thích lý do vẫn chưa sinh con dù đã kết hôn được 3 năm là vì đang mắc bệnh về tuyến giáp, phải mổ xong mới có em bé được.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ, cô vừa mổ thành công khối u, sau khi sức khỏe hồi phục khoảng 3 đến 4 tháng mới có thể mang thai. Tuy nhiên, Kha Ly và ông xã đã lên kế hoạch năm 2020 mới sinh em bé.

Bị đồn hiếm muộn vì cưới 3 năm vẫn chưa đẻ, diễn viên Kha Ly xúc động lên tiếng - Ảnh 2
Sau 3 năm 'về chung nhà', cuộc sống của Kha Ly và Thanh Duy vẫn rất ngọt ngào...
Bị đồn hiếm muộn vì cưới 3 năm vẫn chưa đẻ, diễn viên Kha Ly xúc động lên tiếng - Ảnh 3
... ngoài bận rộn kiếm tiền, cả hai còn dành thời gian đi du lịch, 'hâm nóng' tình cảm - Ảnh: FBNV

Kha Ly cho biết thêm: "Thực ra trước đây, khi có khối u, nhiều người vẫn có thể mang thai, nhưng như vậy thì hên xui. Bởi nếu u lành không sao, nhưng nếu u ác tính sẽ di căn, ảnh hưởng đến việc mang thai. Do đó, tôi quyết định cắt bỏ hoàn toàn khối u mới tính đến chuyện có em bé. Tính tôi chậm nhưng chắc, tôi muốn sự an toàn cho hai mẹ con".

Bị đồn hiếm muộn vì cưới 3 năm vẫn chưa đẻ, diễn viên Kha Ly xúc động lên tiếng - Ảnh 4
Không khó để bắt gặp khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào của cặp đôi khi xuất hiện cạnh nhau - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên cũng tiết lộ, cô không hề gặp áp lực gì từ phía gia đình chồng khi sinh con muộn. Còn về những lời bàn tán của dư luận, Kha Ly và Thanh Duy không quan tâm vì luôn quan niệm con cái là lộc trời ban. Cô cũng không quan trọng chuyện sinh con trai hay gái và dự định sẽ sinh hai con để vui nhà vui cửa.

Vừa từ Mỹ về, Kha Ly vội vào viện thăm và trao tiền khán giả nước ngoài ủng hộ cho Mai Phương

Vừa từ Mỹ về, Kha Ly vội vào viện thăm và trao tiền khán giả nước ngoài ủng hộ cho Mai Phương

Kha Ly cùng một người bạn thân vào thăm Mai Phương và trao cho cô số tiền khá lớn do những khán giả, bạn bè ở nước ngoài gửi tặng nữ diễn viên chữa bệnh.

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Từ khóa:   diễn viên Kha Ly

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