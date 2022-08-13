Những chia sẻ của Tóc Tiên hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.
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Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Tóc Tiên gây chú ý khi cho biết mình vừa suýt bị kẻ xấu lừa đảo. Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ: Thật không ngờ, già đời như mình mà nay suýt bị lừa đảo qua phone. Mất 5 phút cuộc đời bị dọa, hên sao tỉnh táo phút chót. Lừa đảo qua phone hiện rất tinh vi, mọi người hết sức tỉnh táo và đừng cung cấp hay làm theo bất cứ điều gì bọn nó yêu cầu (dọa báo công an là chiêu chí mạng bọn lừa đảo hay dùng để trấn áp nạn nhân). Tốt nhất cứ bảo không biết, không hiểu gì cả rồi cúp máy ngay lập tức".
Ngoài Tóc Tiên, đã có rất nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã rơi vào trường hợp mắc bẫy kẻ gian tương tự. Trước đây, hàng loạt những nghệ sĩ trẻ như MLee, Sơn Ngọc Minh, Lip B, Ngọc Trai, Đức Phúc... đều là những nạn nhân bị lừa gạt và chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền lên đến 300 triệu đồng.
Trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ miền Tây ứng phó hạn mặn thì một số đối tượng còn lợi dụng danh nghĩa của các nghệ sĩ nổi tiếng để trục lợi bất chính. MC Đại Nghĩa, ca sĩ Thuỷ Tiên, vợ chồng ca sĩ Lý Hải... cũng là một trong những nạn nhân bị kẻ gian nhắm vào và đã phải lên tiếng cảnh báo về một số tài khoản giả mạo họ để lừa đảo tiền từ thiện.
Chúng ta đang ở thời đại 4.0, vì vậy nhiều kẻ xấu lợi dụng và có những chiêu trò tinh vi để lừa mọi người, chuộc lợi cá nhân. Lợi dụng sức ảnh hưởng, sự nổi tiếng của giới nghệ sĩ Việt, kẻ xấu luôn có những chiêu trò tinh vi dẫn dắt khán giả nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi cá nhân. Vì thế, mọi người cần phải thật tỉnh táo và sáng suốt trong mỗi tình huống để không bị kẻ gian lợi dụng.