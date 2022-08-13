Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Tóc Tiên gây chú ý khi cho biết mình vừa suýt bị kẻ xấu lừa đảo. Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ: Thật không ngờ, già đời như mình mà nay suýt bị lừa đảo qua phone. Mất 5 phút cuộc đời bị dọa, hên sao tỉnh táo phút chót. Lừa đảo qua phone hiện rất tinh vi, mọi người hết sức tỉnh táo và đừng cung cấp hay làm theo bất cứ điều gì bọn nó yêu cầu (dọa báo công an là chiêu chí mạng bọn lừa đảo hay dùng để trấn áp nạn nhân). Tốt nhất cứ bảo không biết, không hiểu gì cả rồi cúp máy ngay lập tức".

Tóc Tiên mong khán giả hãy tỉnh táo trước những cuộc gọi đến từ số lạ và không cung cấp bất kì thông tin nào đến người lạ.

Ngoài Tóc Tiên, đã có rất nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã rơi vào trường hợp mắc bẫy kẻ gian tương tự. Trước đây, hàng loạt những nghệ sĩ trẻ như MLee, Sơn Ngọc Minh, Lip B, Ngọc Trai, Đức Phúc... đều là những nạn nhân bị lừa gạt và chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền lên đến 300 triệu đồng.