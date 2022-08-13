Chẳng cần trang điểm cầu kỳ, Á hậu Bảo Ngọc "ghi điểm" với nhan sắc mặt mộc khiến triệu con tim "đổ gục"

Hậu trường 13/08/2022 14:41

Ngắm nhìn những hình ảnh giản dị, mộc mạc của Á hậu Bảo Ngọc, ai nấy cũng phải xuýt xoa vì quá đẹp.

Vào tối 12/8, đêm chung kết Miss World Việt Nam 2022 chính thức diễn ra tại Quy Nhơn, Bình Định. Với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng, chiếc vương miệng cao quý đã thuộc về người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Vị trí Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Phương Nhi. 

Tuy không dành ngôi vị cao nhất của Miss World Việt Nam 2022, thế nhưng Á hậu 1 Bảo Ngọc khiến người hâm mộ hết sức quan tâm. Trong đêm chung kết, Bảo Ngọc gây ấn tượng với đông đảo khán giả bởi chiều cao vượt trội 1m85, gương mặt khả ái cùng khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Bên cạnh đó, ngắm nhìn những hình ảnh đời thường mộc mạc, giản dị của Bảo Ngọc đã khiến không ít khán giả phải xao xuyến.

Chẳng cần trang điểm cầu kỳ, Á hậu Bảo Ngọc 'ghi điểm' với nhan sắc mặt mộc khiến triệu con tim 'đổ gục' - Ảnh 1

Chẳng cần trang điểm cầu kỳ, Á hậu Bảo Ngọc 'ghi điểm' với nhan sắc mặt mộc khiến triệu con tim 'đổ gục' - Ảnh 2
Bảo Ngọc thường xuyên đăng tải nhiều khoảnh khắc mặt mộc lên trang cá nhân.

 

Chẳng cần trang điểm cầu kỳ, Á hậu Bảo Ngọc 'ghi điểm' với nhan sắc mặt mộc khiến triệu con tim 'đổ gục' - Ảnh 3
Những khoảnh khắc giản dị và mộc mạc của Bảo Ngọc.

 

Chẳng cần trang điểm cầu kỳ, Á hậu Bảo Ngọc 'ghi điểm' với nhan sắc mặt mộc khiến triệu con tim 'đổ gục' - Ảnh 4
Bảo Ngọc vẫn sở hữu gương mặt xinh đẹp, cuốn hút khi không cần sự hỗ trợ của phấn son.

 

Chẳng cần trang điểm cầu kỳ, Á hậu Bảo Ngọc 'ghi điểm' với nhan sắc mặt mộc khiến triệu con tim 'đổ gục' - Ảnh 5
Nàng Á hậu ưu tiên để mặt mộc và những bộ trang phục đời thường thoải mái.

 

Chẳng cần trang điểm cầu kỳ, Á hậu Bảo Ngọc 'ghi điểm' với nhan sắc mặt mộc khiến triệu con tim 'đổ gục' - Ảnh 6
Nét ngây thơ, trong veo của người đẹp nhân ái làm xao xuyến biết bao con tim.

 

Chẳng cần trang điểm cầu kỳ, Á hậu Bảo Ngọc 'ghi điểm' với nhan sắc mặt mộc khiến triệu con tim 'đổ gục' - Ảnh 7
Nụ cười duyên dáng với visual chuẩn Á Đông giúp Bảo Ngọc "xinh như thiên thần" trong trang phục áo dài.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc, sinh năm 2001 (số báo danh 228) được chú ý từ đầu cuộc thi Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Cô thường được nhắc đến là thí sinh cao nhất hay người đẹp chân dài. Cách đây hai năm, cô đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam. Với chiều cao nổi bật, nét đẹp tự nhiên, Bảo Ngọc nhanh chóng được truyền thông và khán giả chú ý. Nhưng với kỹ năng còn yếu, ngoại hình chưa hoàn thiện, cô dừng bước ở top 22 chung cuộc.

Trở lại trong cuộc thi lần này, dễ nhận thấy là Bảo Ngọc có sự chuẩn bị chỉn chu hơn, vóc dáng cân đối với số đo hình thể 85-65-97 cm. Kỹ năng catwalk, tạo dáng, phong cách trình diễn sân khấu đều tiến bộ hơn trước. Chính những thay đổi này giúp Bảo Ngọc mang về cho mình danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022.

Chẳng cần trang điểm cầu kỳ, Á hậu Bảo Ngọc 'ghi điểm' với nhan sắc mặt mộc khiến triệu con tim 'đổ gục' - Ảnh 8
Khoảnh khắc trao giải Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 đầy xúc động của Bảo Ngọc.
Nam Em được khen hết lời vì trả lời trôi chảy tại phần thi thuộc Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022

Nam Em được khen hết lời vì trả lời trôi chảy tại phần thi thuộc Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022

Trong phần thi Người Đẹp Bản Lĩnh thuộc khuôn khổ Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Nam Em đã có phần ứng xử được đánh giá khá cao.

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