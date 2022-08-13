Chẳng cần trang điểm cầu kỳ, Á hậu Bảo Ngọc "ghi điểm" với nhan sắc mặt mộc khiến triệu con tim "đổ gục"

Vào tối 12/8, đêm chung kết Miss World Việt Nam 2022 chính thức diễn ra tại Quy Nhơn, Bình Định. Với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng, chiếc vương miệng cao quý đã thuộc về người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Vị trí Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Phương Nhi.

Tuy không dành ngôi vị cao nhất của Miss World Việt Nam 2022, thế nhưng Á hậu 1 Bảo Ngọc khiến người hâm mộ hết sức quan tâm. Trong đêm chung kết, Bảo Ngọc gây ấn tượng với đông đảo khán giả bởi chiều cao vượt trội 1m85, gương mặt khả ái cùng khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Bên cạnh đó, ngắm nhìn những hình ảnh đời thường mộc mạc, giản dị của Bảo Ngọc đã khiến không ít khán giả phải xao xuyến.