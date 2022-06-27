Từng yêu nhầm 'trai đểu' đến mức mất hết lý trí, Tóc Tiên hé lộ lí do khiến ai cũng bất ngờ

Về chủ đề "không thể quên được người từng làm mình tổn thương" với người hâm mộ, nữ ca sĩ chia sẻ về người cũ: 'Hơn 1 năm trời Tiên vật lộn với bản thân, từ chối hết tất cả những lời giúp đỡ của bạn bè xung quanh mình'

Mới đây, trên trang TikTok cá nhân, Tóc Tiên đã có những trải lòng về chuyện tình cảm khiến nhiều người bất ngờ. Cụ thể, khi nhận được tâm sự của một fan rằng:"Vẫn không thể quên người đã làm mình tổn thương", nữ ca sĩ đã đăng tải đoạn clip dài kể lại kinh nghiệm đã từng yêu "trai đểu" của mình. Tóc Tiên chia sẻ trên trang cá nhân tiktok - Ảnh: Chụp màn hình "Trong lúc quen nhau, bản thân Tiên cũng đã nhìn ra được rất nhiều dấu hiệu hay theo ngôn ngữ giới trẻ bây giờ mọi người thường gọi là red flag để Tiên biết rằng có gì đó không ổn về cái người này như: Chỉ hẹn hò vào lúc tối muộn, mỗi lần đi công tác xa là biệt vô âm tín hay Tiên nghe rất nhiều lời đồn thổi không hay về người này..."

"Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, đột nhiên người đó đề nghị dừng lại dĩ nhiên với độ tuổi còn quá trẻ Tiên cảm thấy rất sốc. Trong đầu Tiên có rất nhiều câu hỏi: Tại sao anh ta lại bỏ mình? Tại sao lại chấm dứt? Và sau đó, Tiên biết được ở mỗi nơi anh ta đến đều có một cô gái khác nhau". Hậu chia tay, Tóc Tiên cho biết cô như trở thành một người khác, “mê muội, mụ mị và mất hết lý trí”. Thậm chí, nữ ca sĩ còn từng nhiều lần lái xe đến trước cửa nhà bạn trai chỉ để từ xa xem người ấy đang làm gì. Sự ngu muội đó kéo dài hơn một năm trời, cô từ chối hết tất cả những người xung quanh muốn giúp đỡ mình.

Mãi đến sau này, khi vượt qua khủng hoảng, Tóc Tiên mới hiểu ra rằng nguyên nhân khiến nữ ca sĩ cứ mãi chìm đắm và mù quáng trong tình yêu đó là vì cô đã quá hiếu thắng đến mức không thể chấp nhận rằng bản thân đã thất bại trong một mối quan hệ. "Sau này khi vượt qua được giai đoạn khủng hoảng đó, Tiên mới biết được lý do mà mình trở nên mụ mị như vậy đó là vì Tiên đã quá hiếu chiến, hiếu thắng tới mức mà mình không đủ tỉnh táo, can đảm để chấp nhận sự thật rằng mình đã thất bại trong mối quan hệ đó” - Tóc Tiên chia sẻ. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng, rất nhiều ý kiến đồng cảm và chia sẻ câu chuyện của mình với nữ ca sĩ. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Cuối video, nữ ca sĩ cũng dành lời khuyên cho người hâm mộ rằng: "Đôi khi chúng ta quá bận đổ lỗi cho người làm tổn thương mình mà quên mất rằng mình cũng đang dần dần lấn sâu vào vũng lầy đó. Vì vậy hãy thật can đảm, tỉnh táo vượt qua những tổn thương của mình".

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