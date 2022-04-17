Được nhận xét nhan sắc thăng hạng sau khi lấy chồng, Tóc Tiên chắc nịch một câu: 'Làm đẹp để giữ mình chứ không phải giữ chồng'

Tóc Tiên khẳng định hoàn toàn không đồng tình với quan điểm: "Làm đẹp để giữ chồng".

Tóc Tiên là một trong những nữ ca sĩ trẻ theo đuổi hình tượng gợi cảm, cá tính riêng biệt khi hoạt đông nghệ thuật. Sau khi bí mật "về chung một nhà" với Hoàng Touliver, nhiều người nhận xét nhan sắc của nữ ca sĩ ngày càng mặn mà, thăng hạng rõ rệt. Tóc Tiên bí mật tổ chức đám cưới vớiHoàng Touliver - Ảnh: FBNV Mới đây, trong một buổi trò chuyện về làm đẹp với truyền thông, Tóc Tiên đã có nhiều quan điểm chắc nịnh về việc "phụ nữ làm đẹp để giữ chồng", giọng ca "em đã có người mới" khẳng định hoàn toàn không đồng tình với suy nghĩ này:

"Tôi đã nghiệm ra một điều, chỉ cần mình thoải mái hạnh phúc với nhan sắc của mình, với việc làm đẹp. Tinh thần phải là của mình đã chứ không phải của ai, phải đợi chờ ai. Do đó, tiêu chuẩn làm đẹp của tôi là làm đẹp cho mình trước, dĩ nhiên cũng có nghe góp ý của người xung quanh nhưng mình là người quyết định". Nữ ca sĩ được nhận xét nhan sắc thăng hạng nhan sắc sau khi lấy chồng - Ảnh: Internet Đồng thời, Tóc Tiên cũng cho biết, cô thích có một khí chất riêng biệt và luôn cố gắng trau dồi nó mỗi ngày. Khí chất này được thể hiện qua sự thăng hạng vượt trội về nhan sắc cùng những thành công trong sự nghiệp âm nhạc được khán giả ghi nhận. Trong mỗi sản phẩm âm nhạc, Tóc Tiên luôn làm mới hình ảnh của mình nhưng vẫn luôn giữ sự cá tính và đầy khí chất để lan truyền năng lượng tích cực cho nhiều người:

"Nếu phải chọn giữa ngoại hình và khí chất, Tiên thích khí chất riêng biệt. Như có hàng trăm loài hoa không phải hoa nào cũng được gọi là nữ hoàng. Khí chất không cầm nắm được nhưng cảm nhận được. Tiên cố gắng trau dồi để có được khí chất riêng mình. Nhưng để có khí chất thì cần biết tạo nhan sắc, vẻ đẹp riêng". Tóc Tiên rất chịu khó thay đổi hình ảnh nhưng đặc biệt vẫn giữ được cá tính riêng - Ảnh: Internet Không chỉ thành công trên con đường âm nhạc, vừa qua Tóc Tiên còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Nữ ca sĩ tham gia bộ phim "Thanh sói", dự kiến ra mắt trong thời gian tới. Cô tiết lộ có những phân cảnh rất ngầu và mong muốn với sự dấn thân của mình được khán giả đón nhận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duoc-nhan-xet-nhan-sac-thang-hang-sau-khi-lay-chong-toc-tien-chac-nich-mot-cau-lam-dep-de-giu-minh-chu-khong-phai-giu-chong-462742.html