Khen Tóc Tiên hết lời, Châu Đăng Khoa vẫn bị stylist 'nhắc nhẹ' giọng cười 'hô hố' khi đàn chị 'suýt vồ ếch' vì gặp sự cố trang phục

Châu Đăng Khoa vừa khen ảnh của Tóc Tiên liền bị stylist Kelbin Lei nhắc lại giọng cười về việc vấp váy của nữ ca sĩ trong một sự kiện mới đây.

Tối ngày 13/4, tại TP.HCM đã diễn ra sự kiện “Cine Gucci” quy tụ hàng loạt các ngôi sao Vbiz đình đám đến tham dư như: Tóc Tiên, Hà Hồ, siêu mẫu Lan Khuê, siêu mẫu Thanh Hằng,... Tất cả đều xuất hiện với layout lộng lẫy thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Tóc Tiên lộng lẫy tại sự kiện - Ảnh: Internet Lộng lẫy là vậy, nhưng bà xã Touliver lại bất ngờ gặp sự cố. Cụ thể, trong một đoạn video được netizen “đường phố” bắt được, khi Tóc Tiên chuẩn bị bước lên thảm đỏ để chụp ảnh thì đã gặp sự cố vấp nhẹ do trang phục có phần váy dài và rườm rà. May mắn, stylist đi cùng nhanh chóng giúp đỡ nữ ca sĩ chỉnh trang phục. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không xuất hiện giọng cười từ một sao nam Vbiz vào đúng thời điểm Tóc Tiên bối rối với trang phục. Không ai khác chính là nam ca sĩ Châu Đăng Khoa.

Giọng cười sau sự cố vấp té của Tóc Tiên được cho là Châu Đăng Khoa - Ảnh: Chụp màn hình Giữa lúc dân tình đang bàn tán xôn xao vì nụ cười "kém duyên", thì đến sáng 14/4, Tóc Tiên công bố loạt ảnh khoe visual “đỉnh của đỉnh” cùng với bộ outfit lung linh tại sự kiện trên trang cá nhân. Bất ngờ, Châu Đăng Khoa - chủ nhân của giọng cười lớn đã lập tức vào bình luận và cả hai đã có những màn đối đáp trên mạng xã hội gây chú ý. Tóc Tiên khoe ảnh visual "đỉnh của đỉnh" - Ảnh: FBNV Cụ thể, Châu Đăng Khoa đã vào bình luận: “Quá xá đẹp”. Ngay sau đó, stylist Kelbin Lei - bạn thân Tóc Tiên kiêm luôn việc chỉnh trang trang phục cho cô cũng đã vào “nhắc nhẹ” anh chàng vụ việc tối qua, khiến Châu Đăng Khoa chỉ có thể ngậm ngùi thả nhẹ “icon haha” mà không nói lời nào. Về phần chủ nhân chiếc váy, Tóc Tiên cũng thể hiện sự bất ngờ khi biết Châu Đăng Khoa cười cợt mình.

Châu Đăng Khoa quê tím người trước lời "nhắc nhẹ" của stylist Tóc Tiên - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên sự cố tối qua được một số netizen đánh giá chỉ là sự trung hợp. Bởi biết đâu lúc Châu Đăng Khoa bật cười lại vô tình "trùng một nhịp" với lúc Tóc Tiên vấp váy. Màn tương tác qua lại giữa Tóc Tiên - Châu Đăng Khoa - Kelbin Lei cũng phần nào cho thấy mối quan hệ giữa họ vẫn thân thiết va không có chuyện nam nhạc sĩ họ Châu "bị ghét" vì cười cợt đàn chị như lời dân tình đồn đoán.

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