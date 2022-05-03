Tình bạn thân thiết của những mỹ nhân vbiz cùng tên: 'hội chị em ruột' Nhi - Nhi, tình bạn 'Hà Hà' bền vững gần 20 năm

Đông Nhi và Diệu Nhi là hai nữ nghệ sĩ Vbiz nhận được khá nhiều sự yêu quý của công chúng. Đông Nhi là một nữ ca sĩ nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt với lượng người hâm mộ hùng hậu. Diệu Nhi cũng không kém cạnh khi được xem là một trong những nữ diễn viên hài trẻ được yêu thích nhất hiện nay.

Bộ đôi cũng thường xuyên có những màn tương tác đầy hài hước trên trang cá nhân khiến khán giả có những tràng cười thích thú. Mới đây để chúc mừng sự tái xuất của " người chị ruột" trong MV mới, Diệu Nhi đã đăng tải đoạn clip ghép mặt mình vào một nhân vật trong MV, cùng dòng trạng thái đầy hài hước. Bên dưới bài đăng, màn hội thoại đầy "muối" của hai nghệ sĩ khiến người hâm mộ vừa phải bật cười vừa cảm thấy ấm lòng vì sự thân thiết của hai nghệ sĩ.

Cặp "Nhi - Nhi" có mối quan hệ thân thiết với nhau. Với tính cách hài hước, Diệu Nhi từng nhận Đông Nhi là "chị hai" và gọi còn Ông Cao Thắng là "anh hai". Đông Nhi cũng là ca sĩ khách mời ở liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của Diệu Nhi hồi tháng 8/2018. Thời điểm Đông Nhi và Ông Cao Thắng kết hôn, Diệu Nhi từng không ít lần cover cũng như đòi được hát những bản hit để làm quà cưới cho cặp đôi.

Diệu Nhi tương tác đầy 'biển mặn' với Đông Nhi - Ảnh: FBNV

"Hà - Hà" (Tăng Thanh Hà - Thân Thúy Hà)

Thân Thúy Hà và Tăng Thanh Hà - Ảnh: IGNV

Tình bạn của Tăng Thanh Hà và Thân Thúy Hà từ lúc bắt đầu đến nay cũng đã hơn 20 năm. Mặc dù cách nhau 8 tuổi, nhưng tình bạn của cả hai vẫn bền vững theo thời gian.

Thân Thúy Hà từng là ngôi sao trên sàn catwalk Việt những năm cuối thập niên 90. Người đẹp nổi lên từ danh hiệu Hoa khôi thời trang thanh lịch 1995. Với vẻ đẹp sang trọng hiếm có, Thân Thúy Hà đã nhanh chóng thành công khi lấn sân sang phim ảnh.

Đến năm 2007, Thân Thúy Hà bắt đầu quen biết và kết thân với Tăng Thanh Hà, khi ấy Thân Thúy Hà đã là một nữ diễn viên nổi tiếng trong khi Hà Tăng chỉ vừa vào nghề với vài vai diễn nhỏ. Một năm sau, "Ngọc nữ" bất ngờ nổi đình nổi đám với bộ phim Bỗng dưng muốn khóc.

Với sự thân thiết của mình, mặc dù Hà Tăng nhanh chóng vượt qua mình và trở thành một trong những nữ diễn viên hàng đầu Vbiz, nhưng điều đó đã không khiến Thân Thúy Hà chạnh lòng hay rạn nứt tình bạn giữa 2 người.

Hai người bạn vẫn thân thiết, khắng khít bên nhau ở mỗi cột mốc quan trọng của cuộc đời cũng như ủng hộ nhau ở mọi quyết định. Ngay cả khi "Ngọc nữ" quyết định theo chồng bỏ cuộc chơi còn Thân Thúy Hà vẫn rong ruổi với đam mê điện ảnh sau cuộc hôn nhân đổ vỡ đôi bạn vẫn ủng hộ nhau.

Gần đây, vì ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh và Tăng Thanh Hà mang thai nhóc tỳ thứ 3 nên đôi bạn hiếm có cơ hội gặp nhau. Sau gần 1 năm, Hà Tăng và Thân Thúy Hà mới có dịp hội ngộ khiến "Ngọc nữ" không khỏi vui mừng chia sẻ trên trang cá nhân. Tình bạn đẹp của đôi bạn khiến người hâm mộ trầm trồ và thích thú.

Ngoài ra 2 người còn team 4 người bạn thân, Thân Thuý Hà - Tăng Thanh Hà - MC Bùi Việt Hà và Thùy Trang. Mc Bùi Việt Hà hiện ly hôn chồng và theo học ngành thiết kế thời trang. Người duy nhất đứng ngoài showbiz là Thùy Trang. Cô chỉ được biết đến với danh nghĩa vợ của nam ca sĩ Phạm Anh Khoa.

Thùy Trang - Tăng Thanh Hà - Thân Thúy Hà - Bùi Việt Hà - Ảnh: IGNV

Giữa chốn showbiz đầy xô bồ vẫn tồn tại những tình bạn thật đẹp. Cầu chúc cho tình bạn của họ ngày càng bền chặt, thắm thiết.