Lễ tưởng nhớ nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ ngày 30/7 đến hết ngày 31/7 tại Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên - Huế (số 3 Phan Bội Châu, phường Vinh Ninh, TP Huế).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã qua đời ngày 24/7, hưởng thọ 87 tuổi.

Trước khi mất, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường bị tai biến đến 2 lần, lần thứ 2 vào tháng 3/2023 và bị mất ý thức.

Vợ ông là nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ vừa qua đời vào ngày 6/7, hưởng thọ 75 tuổi.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường là tác giả của các tập bút ký nổi tiếng như "Rất nhiều ánh lửa" (giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 1980-1981), "Ngọn núi ảo ảnh", "Rượu hồng đào chưa uống đã say", "Miền cỏ thơm" (tặng thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam (1999, 2002, 2007).

Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong số rất ít nhà văn viết bút ký nổi tiếng ở nước ta vài chục năm nay.

Dẫn tin từ VTC News, tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là "Ai đã đặt tên cho dòng sông, viết ở Huế năm 1981, từng được đưa vào giảng dạy trong chương trình ngữ văn phổ thông.

Năm 2007, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, cùng đợt với vợ là nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ.

Đánh giá chung về sự nghiệp văn chương của Hoàng Phủ Ngọc Tường, sách Ngữ văn 12 có đoạn viết: "Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những nhà văn chuyên về bút ký. Nét đặc sắc trong sáng tác của ông là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình, giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều được tổng hợp từ vốn kiến thức phong phú về triết học, văn hóa, lịch sử, địa lý...Tất cả được thể hiện qua lối hành văn hướng nội, súc tích, mê đắm và tài hoa".

Trước khi mất, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường bị tai biến đến 2 lần, lần thứ 2 vào tháng 3/2023 và bị mất ý thức.

Nhà thơ Ngô Minh nhận định, Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong số rất ít nhà văn viết bút ký nổi tiếng ở nước ta vài chục năm nay: "Bút ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường hấp dẫn người đọc ở tấm lòng nhân văn sâu sắc, trí tuệ uyên bác và chất Huế thơ huyền hoặc, quyến rũ. Đó là những trang viết tài hoa, tài tử, tài tình...Thực ra, bút ký Hoàng Phủ Ngọc Tường chính là những áng thơ văn xuôi cuốn hút người đọc...thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường là vẻ đẹp của nỗi buồn hoài niệm, những day dứt triết học, từ sâu thẳm thời gian, sâu thẳm đất đai vọng lên trong tâm khảm người đọc".