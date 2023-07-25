Mới đây, Ngọc Hà - vợ NS Công Lý chia sẻ về clip quay khi chồng mới tập đi và có nhiều chia sẻ khiến CĐM xót xa.

Trong đoạn clip được Ngọc Hà đăng tải, NS Công Lý đang tập tễnh tập đi với nhân viên y tế. Bà xã theo sau và luôn dõi theo mỗi bước chân nặng nề của chồng. Bà xã Công Lý đăng đoạn clip nam nghệ sĩ tập đi Đăng kèm clip, bà xã nam nghệ sĩ xúc động viết: "Hôm nay tròn 2 năm, cái ngày định mệnh đó, thời điểm đó xảy ra với anh Lý và gia đình...

Tiền nằm viện 4 tháng đã vô cùng tốn kém, tiết kiệm được 1 chút cũng lại đóng hết vào viện phí. Lúc này là giai đoạn khó khăn về tài chính và sức lực cũng đi xuống. Anh Lý stress vì không tin anh ấy bệnh nặng, ảnh hưởng vận động. Sau đó là chán nản, thậm chí còn nghĩ đến cái chết để giải phóng cho mình và cho anh Lý. Mình phải gồng mình lên để sốc tinh thần hai vợ chồng, cũng phát nát óc kiếm tiền. Đến giờ cũng vậy, mình phải cố gắng dành từng đồng để trang trải cuộc sống. May mắn anh Lý có nhiều người yêu thương. Điều đó cũng giúp cho mình và anh Lý vượt qua nỗi đau này. Bệnh tật đôi khi nó là số phận, sự thử thách để mình vượt qua. Dù không biết mai này ra sao nhưng mình vẫn cố gắng những điều tốt nhất sẽ đến với anh Lý. Vì anh sống vô tư, chân thành, thật thà với mọi người thì ông trời sẽ thương, không dồn ai đến chân tường cả. Clip này ghi lại hình ảnh những ngày đầu anh Lý tập đi. Xem lại mình vẫn rớt nước mắt. Thương bé Lý rất nhiều. Mong anh sẽ khỏe để được đi làm phim với mọi người".

Chia sẻ của Ngọc Hà khiến không ít người xúc động. Nhiều người đã để lại bình luận động viên và hy vọng "cô Đẩu" sớm bình phục hoàn toàn để trở lại với nghệ thuật. CĐM gửi nhiều lời chúc sức khỏe cho 'Cô Đẩu' Sau 2 lần hôn nhân đổ vỡ, NSND Công Lý chính thức kết hôn với vợ kém 15 tuổi - Ngọc Hà vào tháng 1/2021. Sau 5 năm tìm hiểu, 2 người quyết định về chung một nhà. Thế nhưng chỉ sau 6 tháng ngắn ngủi kể từ ngày chính thức thành vợ thành chồng, NSND Công Lý bất ngờ gặp biến cố sức khoẻ lớn. Ngọc Hà luôn đồng hành cùng chồng Tháng 7/2021, anh bị đột quỵ tại nhà riêng. Nhờ sự cứu chữa tận tình của các bác sĩ, cơn nguy kịch qua đi nhưng di chứng của nó đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của người đàn ông gần 50 tuổi. Không chỉ riêng vấn đề sức khỏe, Công Lý còn rơi vào trạng thái bế tắc. Nhờ có vợ bên cạnh động viên, chia sẻ mà hiện tại tâm trạng cũng như thể trạng của nam nghệ sĩ đã ngày càng tốt hơn. Sắp tới đây, "cô Đẩu" sẽ tham gia 1 vai trong dự án phim truyền hình. Khán giả đang rất mong chờ sự trở lại này của NS Công Lý.

MC Thảo Vân trải lòng về hành trình làm mẹ đơn thân, lần đầu chia sẻ bí quyết để giữ mối quan hệ thân thiết với chồng cũ Công Lý MC Thảo Vân là một trong số ít những người nổi tiếng giữ được mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ, vợ mới của chồng cũ và cả ông bà nội của con trai.

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