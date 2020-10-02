‘Tiểu tam’ xấu hơn vợ vẫn được chồng yêu, Elly Trần giải thích lý do khiến dân mạng tranh cãi gay gắt

Hậu trường 02/10/2020 16:41

Quan điểm về việc đàn ông ngoại tình của nữ diễn viên Elly Trần trên mạng xã hội đang gây ra nhiều phản ứng trái chiều.

Mới đây, nữ diễn viên Elly Trần bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ về chuyện đàn ông ngoại tình trên trang Facabook cá nhân. Theo đó, cô nàng giải thích nguyên nhân tại sao đàn ông vẫn thích “của lạ” dù người thứ 3 xấu hơn cả chính thất: “Mọi người hay hỏi mình là: Elly ơi, sao mà nhiều Tuesday trông không bằng cái móng chân của vợ mà đàn ông vẫn đi ngoại tình vậy?

Vì giống đực sinh ra với cơ chế tham lam mặc định và thường không có khả năng biết đủ. Nên có thể nói ngắn gọn bằng câu này mà ai cũng biết: Một cái lạ bằng tạ cái quen nhé”.

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Elly Trần cho rằng, đàn ông vốn có bản tính tham lam, thích sự mới lạ nên mới sinh ra ngoại tình – Ảnh: FB

Ngay sau đó, bài viết của nữ diễn viên “Khát vọng thượng lưu” nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Bên cạnh những bình luận thể hiện sự đồng tình với Elly Trần, vẫn có nhiều người cho rằng cô nàng có cái nhìn phiến diện, tiêu cực về đàn ông: “Chị nói quá đúng”, “Thật ra thời đại này giống đực hay giống cái cũng tương đương nhau à”, “Đâu phải ai cũng vậy”, “Không phải đàn ông nào cũng vậy em ơi. Phụ nữ cũng có người hư mà”…

Thậm chí, khi một tài khoản để lại bình luận: “Bà nói thế thì giống cái đi cắm sừng người ta thì như thế nào? Như nhau cả thôi, bà đỏ thì bà lấy được tấm chồng tốt, bà đen thì bà chịu”. Đáp lại người này, Elly Trần chất vấn: “Dám chắc đỏ cả đời được không?”.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Đây không phải là lần đầu tiên mỹ nhân sinh năm 1987 thẳng thắn chia sẻ quan điểm về chủ đề ngoại tình.

Xem xong clip vợ đánh ghen ở phố Lý Nam Đế, Elly Trần cảm thấy lo cho cô bồ nhí

Xem xong clip vợ đánh ghen ở phố Lý Nam Đế, Elly Trần cảm thấy lo cho cô bồ nhí

Dòng chia sẻ của Elly Trần sau khi được dân mạng cho xem clip vợ đánh ghen chồng đang chở bồ nhí trên phố Lý Nam Đế thu hút sự chú ý của mọi người.

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