Diện nội y nhưng quên mặc áo, Elly Trần dùng tay che vòng 1 gợi cảm lại bị dân mạng bóc mẽ chi tiết này

Nữ diễn viên Elly Trần tiếp tục gây tranh cãi với khoảnh khắc diện nội y nóng bỏng, phô diễn đường cong cơ thể đầy táo bạo.
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Ngày càng nghiện khoe thân, diễn viên Elly Trần đang dần soán ngôi “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh. Trên mạng xã hội, “biểu tượng sexy” của showbiz Việt không ngừng “đốt mắt” khán giả bằng những bộ ảnh nóng bỏng, gợi cảm.
Đặc biệt, khoảng thời gian gần đây, Elly Trần ngày càng táo bạo hơn khi liên tục chia sẻ những hình ảnh và clip “nửa kín nửa hở” đến khán giả.
Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục gây “nhức mắt” người nhìn với khoảnh khắc bán nude đăng tải lên trang Instagram cá nhân. Qua hình ảnh chia sẻ, người đẹp 8x diện nội y ren gợi cảm, dùng tay che phần ngực đầy hờ hững.
Dưới bài đăng, không ít bình luận bày tỏ sự ngán ngẩm trước việc nghiện khoe thân của Elly Trần. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng nhanh chóng soi ra chi tiết photoshop quá đà của nữ diễn viên.
Theo đó, phần cánh tay của Elly Trần được bóp nhỏ và lệch hẳn với tỷ lệ cơ thể, còn bàn tay lại bị kéo dài đến đáng sợ. Ngoài ra, vì cô nàng chỉnh eo quá lố nên phần màn cửa cũng bị cong vẹo kỳ lạ: “Đăng hình lúc nào chỉnh cũng muốn nát”, “Cái tay chỉnh lố quá chị ơi”, “Cái tay, cái màn cửa”, “Quả ngón tay để ở chậu rửa nhìn sợ quá. Thằng nào chỉnh không có tâm gì cả”…
Nhiều người hâm mộ hy vọng Elly Trần sẽ tiết chế hơn trong việc khoe thân trên mạng xã hội.