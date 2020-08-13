Diện nội y nhưng quên mặc áo, Elly Trần dùng tay che vòng 1 gợi cảm lại bị dân mạng bóc mẽ chi tiết này

Hậu trường 13/08/2020 11:45

Nữ diễn viên Elly Trần tiếp tục gây tranh cãi với khoảnh khắc diện nội y nóng bỏng, phô diễn đường cong cơ thể đầy táo bạo.

Ngày càng nghiện khoe thân, diễn viên Elly Trần đang dần soán ngôi “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh. Trên mạng xã hội, “biểu tượng sexy” của showbiz Việt không ngừng “đốt mắt” khán giả bằng những bộ ảnh nóng bỏng, gợi cảm.

elly tran 1

Elly Trần liên tục đăng tải những bộ ảnh ‘thiếu vải’ khoe body nuột nà dù đã là mẹ 2 con - Ảnh: IG

Đặc biệt, khoảng thời gian gần đây, Elly Trần ngày càng táo bạo hơn khi liên tục chia sẻ những hình ảnh và clip “nửa kín nửa hở” đến khán giả.

Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục gây “nhức mắt” người nhìn với khoảnh khắc bán nude đăng tải lên trang Instagram cá nhân. Qua hình ảnh chia sẻ, người đẹp 8x diện nội y ren gợi cảm, dùng tay che phần ngực đầy hờ hững.

elly tran 2

Diện độc nội y, nữ diễn viên tạo dáng bên bồn rửa mặt, phô diễn đường cong gợi cảm cùng vòng 1 căng tràn – Ảnh: IG

Dưới bài đăng, không ít bình luận bày tỏ sự ngán ngẩm trước việc nghiện khoe thân của Elly Trần. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng nhanh chóng soi ra chi tiết photoshop quá đà của nữ diễn viên.

Theo đó, phần cánh tay của Elly Trần được bóp nhỏ và lệch hẳn với tỷ lệ cơ thể, còn bàn tay lại bị kéo dài đến đáng sợ. Ngoài ra, vì cô nàng chỉnh eo quá lố nên phần màn cửa cũng bị cong vẹo kỳ lạ: “Đăng hình lúc nào chỉnh cũng muốn nát”, “Cái tay chỉnh lố quá chị ơi”, “Cái tay, cái màn cửa”, “Quả ngón tay để ở chậu rửa nhìn sợ quá. Thằng nào chỉnh không có tâm gì cả”…

Nhiều người hâm mộ hy vọng Elly Trần sẽ tiết chế hơn trong việc khoe thân trên mạng xã hội.

Thanh Thảo hiếm hoi diện bikini khoe dáng gợi cảm ở tuổi 43, dân mạng chăm chăm chú ý đến vòng 1 khủng

Thanh Thảo hiếm hoi diện bikini khoe dáng gợi cảm ở tuổi 43, dân mạng chăm chăm chú ý đến vòng 1 khủng

Loạt khoảnh khắc diện bikini cực quyến rũ của nữ ca sĩ Thanh Thảo trên mạng xã hội khiến người hâm mộ không ngừng trầm trồ, xuýt xoa.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Elly Trần Elly Trần khoe thân Elly Trần gợi cảm

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026