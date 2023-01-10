Tiết lộ mối quan hệ giữa diễn viên Hồng Ánh và con trai riêng của chồng

Hồng Anh là nữ diễn viên nổi tiếng với những bộ phim: Người đẹp Tây Đô, Đời cát, Người đàn bà mộng du... Với chuyên môn giỏi, Hồng Ánh nhận được nhiều giải thưởng danh giá: Cánh diều vàng, Bông sen vàng, Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Dubai... Sau này, nữ diễn viên thành lập một hãng phim và chuyển sang lĩnh vực đạo diễn, sản xuất phim.

Trải qua 13 năm không con cái, vợ chồng Hồng Ánh vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, đặc biệt con riêng của chồng trở thành niềm an ủi của nữ diễn viên. Nói về thời điểm khó khăn nhất trong hôn nhân, Hồng Ánh cho biết: "Đó là khi con riêng của ông xã bắt đầu chuyển vào ở chung với mình. Tại vì tôi khá lúng túng khi phải xử lý, tiếp xúc với một cậu bé ở lứa tuổi như vậy. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức để có thể kéo gần khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình".