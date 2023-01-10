Tiết lộ mối quan hệ giữa diễn viên Hồng Ánh và con trai riêng của chồng

Trải qua bao nhiêu thăng trầm, Hồng Ánh có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người chồng kín tiếng - Nguyễn Thanh Sơn.
- Shark Bình đưa Phương Oanh đi du lịch trời Âu, vợ ở nhà đăng ảnh động viên bản thân
- Giữa ồn ào nợ nần 6 tỷ đồng, Dương Cẩm Lynh phủ nhận kêu gọi khán giả ủng hộ tiền, tiết lộ chuyện từng bị một Hoa hậu 'giật chồng'
Hồng Anh là nữ diễn viên nổi tiếng với những bộ phim: Người đẹp Tây Đô, Đời cát, Người đàn bà mộng du... Với chuyên môn giỏi, Hồng Ánh nhận được nhiều giải thưởng danh giá: Cánh diều vàng, Bông sen vàng, Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Dubai... Sau này, nữ diễn viên thành lập một hãng phim và chuyển sang lĩnh vực đạo diễn, sản xuất phim.
Trải qua 13 năm không con cái, vợ chồng Hồng Ánh vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, đặc biệt con riêng của chồng trở thành niềm an ủi của nữ diễn viên. Nói về thời điểm khó khăn nhất trong hôn nhân, Hồng Ánh cho biết: "Đó là khi con riêng của ông xã bắt đầu chuyển vào ở chung với mình. Tại vì tôi khá lúng túng khi phải xử lý, tiếp xúc với một cậu bé ở lứa tuổi như vậy. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức để có thể kéo gần khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình".
Hiện tại, Hồng Ánh không còn cố tìm cách để mang thai mà dành hết tình yêu cho con riêng của chồng. Hồng Ánh tâm sự: "Giờ đây, nhìn con của chồng thành công, tôi cũng vui rồi... Và không nhất thiết phải là con ruột thì tôi mới quan tâm".
Gia đình Hồng Ánh sống ở một căn hộ khang trang. Những vật dụng trong nhà được bố trí một cách tinh tế, đẹp mắt. Ngoài ra, vợ chồng Hồng Ánh còn nuôi rất nhiều thú cưng để bầu bạn. Ở tuổi 45, Hồng Ánh dù công việc bận rộn nhưng vẫn giữ được sắc vóc rạng rỡ. Cô luôn vui vẻ, lạc quan, tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng và con riêng.
Cuộc sống hôn nhân của Hồng Ánh trải qua nhiều thăng trầm. Nữ diễn viên và chồng có 6 năm yêu nhau và 3 năm chung sống trước khi kết hôn. Ở thời điểm hẹn hò, vị doanh nhân kia đã có vợ và hai con. Vì vậy, Hồng Ánh bị gắn mác "người thứ ba", phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Sau đó, cô chờ đợi người yêu hoàn tất việc ly hôn và chính thức tiến đến hôn nhân với mình.