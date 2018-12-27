Tiết lộ bất ngờ về người vợ hiền đứng sau hào quang của bố con MC Lại Văn Sâm

Sau nhiều năm giấu kín hình ảnh vợ mình, mới đây nhà báo Lại Văn Sâm đã cởi mở chia sẻ về mối tình ngọt ngào với bà xã tại Nga.

MC Lại Văn Sâm nổi tiếng với khả năng dẫn chương trình hóm hỉnh nhưng đầy sức lôi cuốn. Ông gây ấn tượng với khán giả qua phong cách làm việc chuyên nghiệp cùng vốn kiến thức phong phú về mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, người hâm mộ chỉ biết ông qua những chương trình nổi tiếng như Ai là triệu phú, SV 96, Chiếc nón kỳ diệu... chứ không hiểu nhiều về đời tư. Là người kín tiếng trong chuyện gia đình nên MC Lại Văn Sâm chưa bao giờ chia sẻ về người vợ đứng sau thành công của mình với công chúng. Khi tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội, người hâm mộ chỉ bắt gặp một vài thông tin hiếm hoi hoặc hình ảnh chụp không rõ nét về người phụ nữ đặc biệt này.

MC Lại Văn Sâm và con trai Lại Bắc Hải Đăng - Ảnh: Internet Tuy nhiên, sau gần một năm nghỉ hưu nhà báo Lại Văn Sâm đã bắt đầu cởi mở hơn khi nói về gia đình. Chia sẻ trong một cuộc trò chuyện với phía truyền thông mới đây, cựu MC của Ai là triệu phú lần đầu tiên kể về kỷ niệm ngày quen bà xã. Theo đó, MC Lại Văn Sâm từng có khoảng thời gian học tập và làm việc tại Nga. Cũng từ đây, ông có cơ hội gặp gỡ và bén duyên với cô gái xinh đẹp tên Hường. Sau khoảng thời gian gắn bó, họ kết thành vợ chồng và sinh được một người con trai tên Lại Bắc Hải Đăng. Sau này khi về Việt Nam, chị Hường đã cố gắng rất nhiều để hỗ trợ chồng theo đuổi sự nghiệp. Mặc dù cả MC Lại Văn Sâm lẫn con trai cùng công tác tại Đài truyền hình và vắng nhà thường xuyên nhưng chị luôn thấu hiểu và sẵn sàng làm hậu phương vững chắc. Nhờ có bàn tay khéo léo của người phụ ấy mà nhiều năm qua gia đình MC Lại Văn Sâm luôn trong ấm ngoài êm.

Hình ảnh hiếm hoi của MC Lại Văn Sâm bên người vợ thân thương của mình - Ảnh: Internet MC Lại Văn Sâm hiện đã nghỉ hưu sau thời gian dài cống hiến cho Đài truyền hình Việt Nam - Ảnh: Internet Tuy không chia sẻ hình ảnh của vợ nhưng MC Lại Văn Sâm luôn tự hào mỗi khi nhắc đến người phụ nữ sau lưng với những hy sinh thầm lặng. Nhận xét về người bạn đời, cựu MC Ai là triệu phú cho biết chị nấu ăn rất giỏi, thường xuyên đổi món cho chồng con nên dù đi đâu bố con Lại Văn Sâm vẫn muốn trở về bên gian bếp của gia đình.

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