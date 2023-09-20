NSND Đào Trọng Khánh đã qua đời đầu giờ chiều ngày 20/9 sau một thời gian chống chọi những biến chứng của bệnh tiểu đường.

Theo thông tin từ VietNam+, từ giữa năm nay sức khỏe của NSND Đào Trọng Khánh đã yếu, khoảng 10 ngày trước khi qua đời ông ốm nặng phải nhập viện, có vợ và con gái túc trực chăm sóc. Ông ra đi ở tuổi 83, để lại nỗi xót thương cho gia đình và bạn bè đồng nghiệp.

NSND Đào Trọng Khánh

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, NSND Đào Trọng Khánh là một trong những nhà làm phim tài liệu kỳ cựu của điện ảnh Việt Nam. Ông nổi tiếng với các bộ phim tài liệu giàu chất thơ về các lãnh tụ, các bạn bè văn nghệ sĩ và về đề tài văn hóa.

Năm 1965 ông bắt đầu làm phim tài liệu, thường được giao làm tư liệu phim về lãnh tụ, những nhà lãnh đạo đất nước, từ Bác Hồ, những người bạn của Bác, đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Phạm Văn Đồng…

Hầu hết các phim ông làm ra đều được giải thưởng, với gần 20 giải cao cho các tác phẩm, trong đó có 7 giải cá nhân (ba giải Kịch bản, bốn giải Đạo diễn xuất sắc nhất). Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 8 (1985), ông nhận hai giải Bông sen vàng cho hai phim tài liệu: 1/50 giây cuộc đời và Việt Nam - Hồ Chí Minh…

Năm 2000, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

Năm 2007, ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước cho cụm phim tài liệu gồm: 1/50 giây cuộc đời; Việt Nam - Hồ Chí Minh; Vũ nữ Trà Kiệu; Truyền kỳ sự thật; Hình bóng tổ tiên; Hồ Chí Minh - hình ảnh của Người.

Sau khi về hưu (2005), ông về sống cùng người vợ từng là bạn thanh mai trúc mã tại quê nhà ở Hải Phòng.

Cuối đời, ông đã xuất bản hai tập truyện và ký, in kèm một số bài thơ lẻ mang tên Đất và người, do họa sĩ Lê Thiết Cương, một người bạn, người em thân thiết biên soạn.

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