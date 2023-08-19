Bạn trai cũ của Phương Anh cho biết cô là một người có bề ngoài xinh đẹp, mạnh mẽ nhưng đằng sau đó là quãng thời gian vật lộn với cuộc sống, bệnh tật của mình. Bên cạnh đó, cô nàng cũng là người rất yêu gia đình, người thân và bạn bè xung quanh.

"Bây giờ xong xuôi hết rồi mới có thời gian viết đôi lời cho em... Pali À! Đến giờ nghĩ lại anh vẫn thấy buồn cười, lần đầu 2 đứa gặp nhau ngoài đời lại là lúc anh vào Sài Gòn gặp em sau đó covid bị lockdown, vậy là ở hẳn cùng nhau luôn cho tới tận sau này.

Trong khoảng thời gian bên nhau, chúng ta đã gặp phải rất nhiều vật cản, rất nhiều khó khăn và thử thách dành cho tình yêu của bọn mình. Gia đình, bạn bè, tài chính, bệnh tật,... Tuy nhiên 2 đứa vẫn nắm chặt tay nhau mà bước tiếp với niềm tin chỉ cần vẫn còn có nhau thì mọi chuyện đều sẽ giải quyết được.

Nhờ Pali chăm sóc, yêu thương anh mà bây giờ anh có thể tự tin vỗ ngực nói rằng mình ít nhất đã được yêu hết mình một lần trong đời! Thời gian sống cùng nhau không ngắn cũng không dài nhưng thực sự 2 đứa đã coi nhau như là vợ chồng. Nhìn thì có vẻ mạnh mẽ, sang chảnh và ham chơi nhưng thực sự chỉ có ở cạnh mới có thể hiểu cô gái bé nhỏ này đã phải vật lộn với trái tim của mình khổ như nào bao năm qua. Tất cả cũng chỉ vì muốn được sống như bao người bình thường, không thích cảm giác bị thương hại.

Mọi người hay hỏi sao Pali nóng tính thế, nhưng thật sự người sức khoẻ yếu hay khó thở và mệt nên rất dễ sinh cáu gắt. Có những lúc chỉ có đi lên đi xuống lấy đồ shipper thôi cũng phải nằm nghỉ và dùng máy thở. Pali của anh thực sự là người rất yêu gia đình, người thân và bạn bè xung quanh. Nếu ai tốt với bạn ý thì cô ấy sẽ hết hết mực chăm sóc và cố gắng dành những điều tốt nhất có thể cho họ. Tuy nhiên lại không thuộc tuýp người khéo ăn khéo nói nên thường hay bị mất lòng và hiểu nhầm. Sau bao năm thăng trầm, điều Pali cần nhất đó là một tổ ấm nhỏ, có nơi để về và có người để chờ. Nhưng đó lại là điều anh không làm được.

Đã rất nhiều lần bọn mình bàn về một cái happy ending nhưng thay vì chọn cố gắng vì tình yêu của mình thì anh lại chọn rút lui và mong cho em sớm tìm được người phù hợp. Cuối cùng thì lý do luôn to hơn mục đích, không thì vì tuổi trẻ lúc thì là anh chưa ổn định thậm chí còn nhiều lần làm em buồn. Cuối cùng bọn mình đã phải rời xa nhau! Để rồi bây giờ, cái ngày anh được gặp lại em thì lại phải nhìn em nằm trong buồng lạnh bệnh viện…

Có quá nhiều cái giá như ở trong tâm trí anh nhưng giờ mọi thứ cũng đã muộn rồi. Cuối cùng thì tang lễ của em lại là lễ trưởng thành của anh. Yên nghỉ nhé Phương Anh, cuộc đời đã đối xử bất công với em quá rồi. Chắc chắn trên đó em sẽ được vãng sanh, chuyển kiếp và sống cuộc đời mới thật là hạnh phúc em nhé!

Vĩnh biệt mẹ Pate!".

Sự ra đi của cô khiến người thân, đồng nghiệp xót xa, thương tiếc

Ngày 17/8, gia đình thông báo nữ người mẫu Pali Delish Nguyễn (tên thật Nguyễn Hồng Phương Anh) qua đời ở tuổi 36. Gia đình người mẫu Phương Anh cho hay, cô năm viện nhiều ngày trước khi qua đời. Trước lúc mất, người mẫu 36 tuổi phải trải qua quá trình lọc thận, lọc máu. Được biết, người mẫu Phương Anh bị tim bẩm sinh từ nhỏ.