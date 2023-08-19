Quặn lòng hình ảnh mẹ ruột đưa tiễn người mẫu Phương Anh trong lễ tang, còn gì xót xa hơn cảnh 'người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh'!

Hậu trường 19/08/2023 17:34

Sự ra đi của người mẫu Phương Anh ở độ tuổi trẻ, với nhiều ước mơ, hoài bão khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả không khỏi tiếc thương, xót xa.

Mới đây, những hình ảnh trong lễ đưa tiễn người mẫu Phương Anh khiến nhiều người xót xa. Có mặt tại tang lễ, nam diễn viên Rocker Nguyễn không nén được nước mắt trong giây phút cuối cùng của người mẫu Phương Anh.

Quặn lòng hình ảnh mẹ ruột đưa tiễn người mẫu Phương Anh trong lễ tang, còn gì xót xa hơn cảnh 'người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh'! - Ảnh 1

Quặn lòng hình ảnh mẹ ruột đưa tiễn người mẫu Phương Anh trong lễ tang, còn gì xót xa hơn cảnh 'người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh'! - Ảnh 2
 Người thân và đồng nghiệp xót xa trước sự ra đi của nữ người mẫu 

Đau lòng hơn khi cư dân mạng nhìn thấy hình ảnh mẹ ruột của nữ người mẫu thất thần, khoé mắt đỏ hoe trong tang lễ của con gái. Khung cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" khiến ai nấy cũng xót xa. Có thể nói, sự ra đi của Phương Anh khiến gia đình không khỏi sốc nặng. 

Quặn lòng hình ảnh mẹ ruột đưa tiễn người mẫu Phương Anh trong lễ tang, còn gì xót xa hơn cảnh 'người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh'! - Ảnh 3
Mẹ của Phương Anh đau đớn trước cái chết đột ngột của con gái

Ngày 17/8, gia đình thông báo nữ người mẫu Pali Delish Nguyễn (tên thật Nguyễn Hồng Phương Anh) qua đời ở tuổi 36. Gia đình người mẫu Phương Anh cho hay, cô năm viện nhiều ngày trước khi qua đời. Trước lúc mất, người mẫu 36 tuổi phải trải qua quá trình lọc thận, lọc máu. Được biết, người mẫu Phương Anh bị tim bẩm sinh từ nhỏ. 

Bố người mẫu cho biết thêm con gái nằm viện 6 ngày trước lúc ra đi. Trong những ngày đó, cô sốt cao do viêm phổi nặng, suy tim, tuy nhiên vẫn tiếp xúc, giao tiếp với bố mẹ, có điều không chia sẻ gì nhiều.

Quặn lòng hình ảnh mẹ ruột đưa tiễn người mẫu Phương Anh trong lễ tang, còn gì xót xa hơn cảnh 'người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh'! - Ảnh 4

Quặn lòng hình ảnh mẹ ruột đưa tiễn người mẫu Phương Anh trong lễ tang, còn gì xót xa hơn cảnh 'người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh'! - Ảnh 5
 Không chỉ là người mẫu, Phương Anh còn là 1 founder có tiếng

Phương Anh là cái tên được nhiều người biết đến trong lĩnh vực thời trang. Ngoài nổi tiếng với vai trò hot girl, người mẫu ảnh, cô còn là founder của một thương hiệu thời trang có tiếng tại TPHCM.

 

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Những dòng chia sẻ cuối cùng của người mẫu Phương Anh trên trang cá nhân trước khi qua đời khiến nhiều người chạnh lòng.

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