Sự ra đi của người mẫu Phương Anh ở độ tuổi trẻ, với nhiều ước mơ, hoài bão khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả không khỏi tiếc thương, xót xa.
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Mới đây, những hình ảnh trong lễ đưa tiễn người mẫu Phương Anh khiến nhiều người xót xa. Có mặt tại tang lễ, nam diễn viên Rocker Nguyễn không nén được nước mắt trong giây phút cuối cùng của người mẫu Phương Anh.
Đau lòng hơn khi cư dân mạng nhìn thấy hình ảnh mẹ ruột của nữ người mẫu thất thần, khoé mắt đỏ hoe trong tang lễ của con gái. Khung cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" khiến ai nấy cũng xót xa. Có thể nói, sự ra đi của Phương Anh khiến gia đình không khỏi sốc nặng.
Ngày 17/8, gia đình thông báo nữ người mẫu Pali Delish Nguyễn (tên thật Nguyễn Hồng Phương Anh) qua đời ở tuổi 36. Gia đình người mẫu Phương Anh cho hay, cô năm viện nhiều ngày trước khi qua đời. Trước lúc mất, người mẫu 36 tuổi phải trải qua quá trình lọc thận, lọc máu. Được biết, người mẫu Phương Anh bị tim bẩm sinh từ nhỏ.
Bố người mẫu cho biết thêm con gái nằm viện 6 ngày trước lúc ra đi. Trong những ngày đó, cô sốt cao do viêm phổi nặng, suy tim, tuy nhiên vẫn tiếp xúc, giao tiếp với bố mẹ, có điều không chia sẻ gì nhiều.
Phương Anh là cái tên được nhiều người biết đến trong lĩnh vực thời trang. Ngoài nổi tiếng với vai trò hot girl, người mẫu ảnh, cô còn là founder của một thương hiệu thời trang có tiếng tại TPHCM.