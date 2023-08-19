Mới đây, những hình ảnh trong lễ đưa tiễn người mẫu Phương Anh khiến nhiều người xót xa. Có mặt tại tang lễ, nam diễn viên Rocker Nguyễn không nén được nước mắt trong giây phút cuối cùng của người mẫu Phương Anh .

Người thân và đồng nghiệp xót xa trước sự ra đi của nữ người mẫu

Đau lòng hơn khi cư dân mạng nhìn thấy hình ảnh mẹ ruột của nữ người mẫu thất thần, khoé mắt đỏ hoe trong tang lễ của con gái. Khung cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" khiến ai nấy cũng xót xa. Có thể nói, sự ra đi của Phương Anh khiến gia đình không khỏi sốc nặng.

Mẹ của Phương Anh đau đớn trước cái chết đột ngột của con gái

Ngày 17/8, gia đình thông báo nữ người mẫu Pali Delish Nguyễn (tên thật Nguyễn Hồng Phương Anh) qua đời ở tuổi 36. Gia đình người mẫu Phương Anh cho hay, cô năm viện nhiều ngày trước khi qua đời. Trước lúc mất, người mẫu 36 tuổi phải trải qua quá trình lọc thận, lọc máu. Được biết, người mẫu Phương Anh bị tim bẩm sinh từ nhỏ.