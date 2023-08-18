Dòng chia sẻ cuối cùng của người mẫu Phương Anh trước khi qua đời ở tuổi 36: Hết lòng vì tình yêu nhưng vắn số...

Hậu trường 18/08/2023 09:52

Những dòng chia sẻ cuối cùng của người mẫu Phương Anh trên trang cá nhân trước khi qua đời khiến nhiều người chạnh lòng.

Ngày 17/8, gia đình thông báo nữ người mẫu Pali Delish Nguyễn (tên thật Nguyễn Hồng Phương Anh) qua đời ở tuổi 36.

Phương Anh là cái tên được nhiều người biết đến trong lĩnh vực thời trang. Ngoài nổi tiếng với vai trò hot girl, người mẫu ảnh, cô còn là founder của một thương hiệu thời trang có tiếng tại TPHCM.

Dòng chia sẻ cuối cùng của người mẫu Phương Anh trước khi qua đời ở tuổi 36: Hết lòng vì tình yêu nhưng vắn số... - Ảnh 1Dòng chia sẻ cuối cùng của người mẫu Phương Anh trước khi qua đời ở tuổi 36: Hết lòng vì tình yêu nhưng vắn số... - Ảnh 2

Dòng chia sẻ cuối cùng của người mẫu Phương Anh trước khi qua đời ở tuổi 36: Hết lòng vì tình yêu nhưng vắn số... - Ảnh 3
Nữ người mẫu qua đời ở tuổi 36

Trước sự ra đi đột ngột của người mẫu Pali Delish Nguyễn, nhiều nghệ sĩ Việt đã để lại lời chia buồn đến gia đình cố người mẫu. Bên cạnh đó, những dòng chia sẻ cuối cùng của cố người mẫu trên trang cá nhân trước khi qua đời cũng khiến nhiều người xót xa, tiếc thương cho 1 cô gái trẻ, nồng nhiệt vì tình yêu, cuộc sống nhưng bạc mệnh. 

Theo đó, 2 bài đăng cuối cùng của người mẫu Pali Delish Nguyễn là vào đầu tháng 8 khá tâm trạng, song đều nói về tình yêu. 

Hôm 6/8, người mẫu Pali Delish Nguyễn viết: "Cho dù thế giới có khắc nghiệt đến nhường nào, em hứa sẽ luôn dành phần dịu dàng nhất của mình cho anh".

Dòng chia sẻ cuối cùng của người mẫu Phương Anh trước khi qua đời ở tuổi 36: Hết lòng vì tình yêu nhưng vắn số... - Ảnh 4

Đến ngày 8/8, người mẫu Pali Delish Nguyễn lại thể hiện sự suy tư thông qua dòng trạng thái: "Nói em nghe đi, thế giới này tổn thương anh bao nhiêu, em sẽ yêu anh gấp đôi chừng ấy".

Dòng chia sẻ cuối cùng của người mẫu Phương Anh trước khi qua đời ở tuổi 36: Hết lòng vì tình yêu nhưng vắn số... - Ảnh 5

Những dòng tâm trạng của cố người mẫu khiến nhiều người nghẹn lòng. Cô ra đi khi tuổi còn quá trẻ, để lại nhiều sự tiếc thương cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cả fan hâm mộ. Hiện, người thân của người mẫu Phương Anh vẫn chưa chia sẻ nguyên nhân cô qua đời.

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