Tin buồn: NSƯT Mỹ An qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật, con gái kịp về chăm sóc những ngày cuối đời

Hậu trường 28/07/2023 11:38

Người cháu chăm sóc giảng viên thanh nhạc, NSƯT Mỹ An cho biết, bà qua đời lúc 2 giờ ngày 28/7 tại nhà riêng.

Theo thông tin từ Người Lao Động, giảng viên thanh nhạc, NSƯT Mỹ An qua đời lúc 2 giờ ngày 28/7 tại nhà riêng.

Chị Đẹp – người cháu chăm sóc NSƯT Mỹ An cho biết bà nhập viện điều trị nhiều chứng bệnh nền tại Bệnh viện 175. Thế nhưng do tuổi già sức yếu, bà bị hôn mê, được đưa về nhà từ mấy tháng trước. 

"Bà nhập viện điều trị nhiều chứng bệnh nền tại Bệnh viện 175, nhưng do tuổi già sức yếu, không chống chọi nổi bệnh tật, bà bị hôn mê, được đưa về nhà từ mấy tháng trước. Cũng may con gái của bà ở nước ngoài đã về kịp thời và chăm sóc mẹ những ngày cuối đời" – chị Đẹp kể.

Tin buồn: NSƯT Mỹ An qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật, con gái kịp về chăm sóc những ngày cuối đời - Ảnh 1
NSƯT Mỹ An và cháu 

Dẫn tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, NSƯT Mỹ An tên thật Ngô Thị Liễu, sinh ngày 15/11/1943, tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà theo gia đình tập kết ra Bắc năm 15 tuổi. Sau khi tốt nghiệp nhạc viện, bà hoạt động tại Đài phát thanh Giải phóng, biểu diễn phục vụ chiến sĩ, cán bộ miền Nam. 

Thời điểm này, bà gặp và nên duyên với giáo sư, nhà soạn nhạc, nghiên cứu âm nhạc Ca Lê Thuần. Bà từng thu âm bài hát Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn, phát trên Đài phát thanh Giải phóng. Bài hát được sáng tác sau chiến dịch Mậu Thân năm 1968, với phần lời của liệt sĩ, nhà thơ Lê Anh Xuân (tên thật Ca Lê Hiến, em trai của giáo sư Ca Lê Thuần). 

Sau khi đất nước thống nhất, bà đi tu nghiệp tại Bulgaria, về xây dựng khoa thanh nhạc tại Nhạc viện TPHCM với vai trò phó khoa. Bà được đánh giá có chất giọng đẹp, truyền cảm, từng đào tạo nhiều học trò như: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Vân Khánh, Anh Bằng, Lam Trường, Đan Trường, Thu Minh, Nguyễn Phi Hùng, Việt Quang...

Những năm cuối đời bà sống cùng người cháu. Con gái bà sinh sống tại Bỉ, kịp về chăm sóc mẹ những ngày cuối đời.

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