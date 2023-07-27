Lời trăng trối đầy xót xa của NSND Trần Bảng trước ngày rời xa cõi tạm: 'Mệt mỏi lắm rồi, đến lúc phải giải thoát...'

Trong tang lễ, NSƯT Trần Lực đã không thể giấu được niềm xúc động khi nói lời tiễn biệt bố.

Chiều 24/7, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam cùng gia đình đã tổ chức tang lễ cho NSND Trần Bảng tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Ông qua đời sáng 19/7, hưởng thọ 97 tuổi.

Tạm biệt bố yêu! Tạm biệt những năm tháng đầy hạnh phúc của bố con mình, của gia đình mình. Chúng con yêu bố. Con xin lỗi bố. Bố cứ dặn con rằng ở đám tang chúng con không được khóc bởi vì bố đã sống cuộc đời thật viên mãn, bố rất hạnh phúc... Nhớ bố".

Nam nghệ sĩ nghẹn ngào chia sẻ: "Với chúng con, bố không bao giờ mất, bố tồn tại mãi mãi. Bố là bầu không khí mà mỗi lần hít thở, chúng con cảm nhận được bố. Bố ở trong chúng con, chúng con ở trong bố. Bởi vì cả cuộc đời bố đã dành tình yêu thương cho con cháu, truyền năng lượng sống cho chúng con, là thủ lĩnh tinh thần của gia đình mình.

Đạo diễn Trần Lực không nén được đau thương khi tiễn đưa bố về nơi suối vàng

Mới đây, đạo diễn Trần Lực đã có chia sẻ sau khi lo xong tang lễ cho bố: "Khi nằm viện papa nói: Sống là phải khỏe, ốm yếu nằm viện chán lắm, chỉ muốn về. Chữa khỏi, khỏe thì về nhà, không khỏi thì về trời.

Bệnh trở nặng, papa gọi tôi vào dặn dò. Ông nói tôi ghi âm lại vì cảm thấy cứng lưỡi, nói sẽ khó nghe: Bố cám ơn thân xác này theo bố gần 100 năm, nay đã mệt mỏi lắm rồi, đến lúc phải giải thoát cho nó, và mình cũng phải về với các cụ tổ tiên, với bố mẹ, với mẹ và anh con chứ… Và papa tôi ra đi ngày 2/6 năm Quý Mão.

Ngày 7/6 năm Quý Mão, Hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam cùng với Nhà hát Chèo Việt Nam và gia đình đã long trọng tổ chức tang lễ của papa tôi. Rất nhiều học trò của ông, rất đông những người yêu Chèo đã đến cùng gia đình tiễn đưa bố tôi…

Ngày 8/6, Gia đình cùng Nhà hát Chèo Việt Nam đưa bố tôi về Nghĩa trang Mả Đỏ, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, Tp. Hải Phòng. Nay bố mẹ và anh Trí đã ở bên nhau, bố đã về nơi mình sinh ra trong sự đón tiếp nồng hậu của họ tộc, của xóm làng.

Gia đình xin cám ơn Hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam, cám ơn Nhà hát Chèo Việt Nam cùng gia đình đã đứng gia tổ chức một tang lễ với tình cảm nồng ấm! Cám ơn các ban ngành đoàn thể! Cám ơn các báo đài đã đưa tin về sự ra đi của bố tôi!

Cám ơn bạn bè của bố, của gia đình, những người yêu Chèo và đông đảo học trò của bố, đã đến chia tay bố chúng tôi - Papa Trần Bảng! Tang gia bối rối không tránh được những sơ suất thiếu sót, mong mọi người lượng thứ".

Những ngày cuối đời, NSND Trần Bảng chỉ muốn được về nhà vui vầy cùng con cháu