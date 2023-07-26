Bố Shark Bình hiếm hoi lộ diện trong ngày trọng đại của con trai, dành món quà đặc biệt cho con dâu mới

Bố Shark Bình - Ông Xuân Minh đã lên sân khấu để gửi tặng món quà đặc biệt đến con trai và con dâu Phương Oanh.

Trưa 26/7, lễ ăn hỏi của diễn viên Phương Oanh và Shark Bình (doanh nhân Nguyễn Hòa Bình) chính thức diễn ra tại quê nhà nữ diễn viên ở Phủ Lý (Hà Nam). Không gian buổi lễ được trang trí với tone màu trắng - xanh mang cảm giác dịu mát ngày hè. Cả không gian được phủ kín bởi 600 bông hoa sen cùng trúc và rất nhiều loại hoa nhập khẩu khác như tulip, hồng, lan hồ điệp,… Không gian lễ ăn hỏi với tone màu tươi mát Nàng dâu mới rạng rỡ trong lễ ăn hỏi Cặp đôi khóa môi vô cùng ngọt ngào Sau lễ ăn hỏi, gia đình hai bên đã tổ chức buổi tiệc chiêu đãi các khách mời thân thiết. Đáng chú ý, bố Shark Bình - Ông Xuân Minh đã lên sân khấu để gửi tặng món quà đặc biệt đến con trai và con dâu mới.

Bố của Shark Bình lên sân khấu hát tặng con dâu và con trai Cụ thể, ông cầm điện thoại và hát một ca khúc để gửi tặng đến vợ chồng Shark Bình - Phương Oanh. Xúc động trước món quà bất ngờ của thân phụ, Shark Bình đã không ngần ngại lên sân khấu để cổ vũ và nhảy cùng bố. Được biết, đây là lần hiếm hoi bố của nam doanh nhân 8x lộ diện. Trước đó, trong các buổi phỏng vấn với truyền thông, mẹ của "cá mập công nghệ" - bà Kim Hòa, là người phát ngôn về mối quan hệ của con trai và nữ diễn viên Phương Oanh. Phương Oanh cùng mẹ chồng đi thử áo dài Trước đó ít ngày, trong buổi đi thử áo dài cho lễ ăn hỏi, bà Kim Hòa nhận xét con dâu là người đơn giản, chân thành, biết quan tâm. Bà cho biết Phương Oanh nấu ăn ngon và thường xuyên gửi đồ ăn sang cho bà và gia đình thưởng thức.

Được biết, sau khi trở thành "gái có chồng", Phương Oanh sẽ đặt gia đình là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, mỹ nhân Hà Nam không có ý định làm bà nội trợ toàn thời gian. Cô duy trì sự nghiệp diễn xuất và kinh doanh riêng.

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