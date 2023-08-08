Một tài năng trẻ của âm nhạc truyền thống đã ra đi để lại biết bao hoài bão đẹp và những dự án đồng hành cùng Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long.

Theo thông tin từ Người Lao Động, tối 7/8, nghệ sĩ Bạch Nga (em gái của cố soạn giả Bạch Mai) báo tin nhạc sĩ Vũ Minh Hiếu (sinh năm 2003) đã đột ngột qua đời tại Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM lúc 19 giờ 45, hưởng dương 21 tuổi.

"Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, Vũ Minh Hiếu đã không qua khỏi. Nhiều tháng qua em xanh xao gầy yếu lắm. Sự ra đi của Vũ Minh Hiếu là mất mát quá lớn đối với đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long" - Nghệ sĩ Bạch Nga nói.

Theo nghệ sĩ Bạch Nga cho biết Vũ Minh Hiếu bị bệnh tim, trưa ngày 7-8 anh còn tham gia tập dợt vở cải lương tuồng cổ "Thất tiên nữ" chuẩn bị cho suất diễn 19-8 tại Rạp Hồng Liên, sau đó khi anh ra về thì ngất xỉu, được bạn đồng nghiệp trong đoàn đưa vào Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM cấp cứu.

Nhạc sĩ Võ Minh Hiếu có mối quan hệ thân thiết với nhiều NS Việt

Dẫn tin từ Thời báo Văn học - Nghệ thuật, nhạc sĩ Vũ Minh Hiếu sinh năm 2003, quê ở Sóc Trăng, có cha là nghệ sĩ sân khấu Vũ Thành An. Anh được phát hiện tài năng bởi nghệ sĩ Bình Tinh khi có thể chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Nghệ sĩ Bình Tinh sau đó mời Vũ Minh Hiếu về đoàn để đào tạo trở thành nhạc sĩ chuyên sáng tác và biểu diễn âm nhạc cải lương tuồng cổ.

Sự ra đi của anh khiến nhiều người xót xa, thương cảm

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bày tỏ sự tiếc nuối khi một tài năng trẻ như Vũ Minh Hiếu ra đi quá sớm.

"Một người nhạc sĩ trẻ hiền lành, tài năng nhưng số phận ngắn ngủi, đau lòng quá" - NSUT Ngọc Huyền xót thương.

"Vũ Minh Hiếu là người nhỏ nhắn, dễ thương, nhanh nhẹn, chịu thương chịu khó và rất giỏi nghề. Vừa kết hợp với em chuẩn bị cho những chặng đường dài, những câu pha trò còn đang dang sở, những lời hẹn ước còn đang dở dang, vậy mà sao bây giờ. Em lại không qua được số mệnh, đời vô thường quá, anh thương em quá Hiếu ơi" - Nam diễn viên Hứa Minh Đạt ngậm ngùi.

Tang lễ của nhạc sĩ Vũ Minh Hiếu được tổ chức tại Đình Nhơn Hòa từ ngày 8/8 đến 9/8. Sau đó theo nguyện vọng của gia đình di quan về tỉnh Sóc Trăng để an táng.