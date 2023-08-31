Linh cữu của nam ca sĩ được quàn tại nhà riêng ở đường Nguyễn Cảnh Chân, Quận 1 TP.HCM. Tang lễ diễn ra từ ngày 30/8 - 1/9, sau đó đưa anh đi hỏa táng Đa Phước Viên, huyện Bình Chánh.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào hồi 14h ngày 30/8, ca sĩ Huy Bảo - cựu thành viên 18B Band, tay bass của B Band - qua đời do đột quỵ, hưởng dương 32 tuổi.

Trước sự ra đi đột ngột của người đồng nghiệp, Trịnh Thăng Bình không nén được xót xa: "Tôi tuột cảm xúc cả ngày nay vì cậu ấy mất quá đột ngột. Tôi hiểu cuộc đời vô thường nhưng không ngăn được cảm xúc trầm tư", anh chia sẻ.

Nam ca sĩ, nhạc công tài năng Huy Bảo

Linh cữu ca sĩ, nhạc công Huy Bảo được quàn tại nhà riêng ở đường Nguyễn Cảnh Chân, Quận 1 TP.HCM. Tang lễ diễn ra từ ngày 30/8 - 1/9, sau đó đưa anh đi hỏa táng Đa Phước Viên, huyện Bình Chánh.

Ca sĩ, nhạc công Huy Bảo sinh năm 1992. Anh đa tài, hát hay và biết chơi nhiều nhạc cụ. Năm 2019, Huy Bảo gia nhập 18B Band thi Ban nhạc Việt, được 4 HLV chọn và về đội nhạc sĩ Phương Uyên.

Huy Bảo hoạt động trong 18B Band

Dù không giành chiến thắng chung cuộc, 18B Band luôn được các HLV đánh giá cao. Nhạc sĩ Đức Trí nhận xét 18B Band là một trong những nhóm nhạc được kỳ vọng nhất tại cuộc thi.

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