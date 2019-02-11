Thúy Vi đăng ảnh vòng 1 khủng như sắp nổ tung khiến dân mạng ngao ngán

Mới đầu năm, Thúy Vi đã liên tục đăng tải những bức ảnh khoe vòng 1 hở bạo khiến nhiều người "ngộp thở".

Dịp Tết vừa qua, Thúy Vi đăng tải lên trang cá nhân nhiều bức ảnh hở bạo khoe vòng 1 căng đầy. Đáng chú ý nhất là bức ảnh người đẹp diện bộ váy caro màu xanh có thiết kế trễ vai làm lộ gần như 2/3 đôi "gò bồng đảo" có kích thước siêu khủng.

Ngay sau đó, rất đông cư dân mạng đã chia sẻ lại bức hình này và để lại nhiều bình luận bày tỏ sự ngán ngẫm. Ai cũng biết Thúy Vi từng nhiều lần nhờ cậy phẫu thuật thẩm mỹ để nâng đỡ vòng 1. Tuy nhiên, theo thời gian cô nàng càng quá lạm dụng công nghệ dẫn đến núi đôi có phần quá cỡ. Khi diện những bộ đồ gợi cảm, chân dài Cà Mau càng cố bức tử vòng 1 khiến nhiều người lo lắng rằng chúng sẽ nổ tung.

Thúy Vi khiến dân mạng nhức mắt khi đăng tải bức ảnh khoe vòng 1 quá khủng - Ảnh: FBNV

Khán giả khuyên Thúy Vi đừng nên lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: FBNV

Những bức ảnh gợi cảm của Thúy Vi trong Tết Nguyên đán - Ảnh: FBNV

Thúy Vi được biết đến sau cuộc tình chóng vánh nhưng ồn ào với thiếu gia Phan Thành - hôn phu cũ của diễn viên Midu. Người đẹp này cũng được cho là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa Phan Thành - Midu tan vỡ ngay trước thềm đám cưới.

Đến nay, Thúy Vi đã gia nhập showbiz hơn 3 năm và sở hữu trong tay gia sản khá lớn nhờ quen bạn trai đại gia. Mới đây, cô cũng đã xây lại nhà cho bố mẹ ở quê để tránh người đời dị nghị. Hiện tại, nhan sắc của mỹ nhân này thay đổi rất nhiều so với thời mới "chân ướt chân ráo" lên Sài Gòn.

Không chỉ ở nhà tiền tỷ do bạn trai tặng, Thúy Vi đập luôn nhà bố mẹ ở quê để xây lại hoành tráng Tình cũ Phan Thành càng ngày càng giàu có, không chỉ mua nhà tiền tỷ cho bản thân mà còn sửa sang nhà cửa cho bố mẹ ở quê.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-vi-dang-anh-vong-1-khung-nhu-sap-no-tung-khien-dan-mang-ngao-ngan-314759.html