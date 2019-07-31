Thủy Top diện bikini khoe vòng 1 bốc lửa nhưng cư dân mạng chỉ chăm chăm nhìn vào bộ phận này trên cơ thể cô

Loạt ảnh diện bikini nóng bỏng mới nhất được Thủy Top đăng tải trên trang cá nhân đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
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Thủy Top (tên thật là Huỳnh Minh Thủy) sinh năm 1989. Cô là một trong những người đẹp nổi tiếng đời đầu với danh xưng “hot girl ngực khủng”. Bước chân vào con đường nghệ thuật với nhiều vai trò như diễn viên, ca sĩ… nhưng Thủy Top vẫn không ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Thay vào đó, người ta chỉ nhớ đến cô với những scandal tình ái.
Năm 2010, người đẹp bất ngờ sang Mỹ du học chuyên ngành truyền thông. Sau khi hoàn thành chương trình học, cô trở về Việt Nam và đảm nhận chức tổng biên tập của kênh truyền hình FashionTV Vietnam. Bên cạnh đó, Thủy Top còn tự mình thành lập một công ty truyền thông và giải trí riêng.
Những năm trở lại đây, Thủy Top xây dựng cho mình hình ảnh trưởng thành, bản lĩnh, sexy nhưng chỉ dừng ở mức vừa đủ, không còn hở hang như trước.
Mới đây, loạt hình ảnh Thủy Top mặc bikini khoe vóc dáng nóng bỏng được đăng tải trên mạng xã hội đã lập tức gây chú ý. Qua hình ảnh được chia sẻ, cư dân mạng không ngừng trầm trồ trước vóc dáng “chuẩn không cần chỉnh” của Thủy Top. Đặc biệt, vòng 3 căng tròn, đầy đặn của người đẹp thậm chí còn khiến người ta quên mất cả danh xưng “hot girl ngực khủng” của cô.
Được biết, để sở hữu 3 vòng đạt chuẩn, người đẹp đã chăm chỉ luyện tập mỗi ngày. Hiện tại, Thủy Top không còn tham gia vào các hoạt động nghệ thuật. Thay vào đó, cô vô cùng thành công với công việc kinh doanh.