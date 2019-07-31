Thủy Top diện bikini khoe vòng 1 bốc lửa nhưng cư dân mạng chỉ chăm chăm nhìn vào bộ phận này trên cơ thể cô

Thủy Top (tên thật là Huỳnh Minh Thủy) sinh năm 1989. Cô là một trong những người đẹp nổi tiếng đời đầu với danh xưng “hot girl ngực khủng”. Bước chân vào con đường nghệ thuật với nhiều vai trò như diễn viên, ca sĩ… nhưng Thủy Top vẫn không ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Thay vào đó, người ta chỉ nhớ đến cô với những scandal tình ái.

Thủy Top luôn gắn liền với hình ảnh sexy - Ảnh: Internet

Năm 2010, người đẹp bất ngờ sang Mỹ du học chuyên ngành truyền thông. Sau khi hoàn thành chương trình học, cô trở về Việt Nam và đảm nhận chức tổng biên tập của kênh truyền hình FashionTV Vietnam. Bên cạnh đó, Thủy Top còn tự mình thành lập một công ty truyền thông và giải trí riêng.