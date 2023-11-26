Thuỷ Tiên phản ứng 'lạ' khi được cư dân mạng tràn vào xin lỗi công khai trên livestream bán hàng

Cụ thể, Thủy Tiên bất ngờ trước việc nhiều khán giả để lại bình luận xin lỗi: "Có nhiều người xin lỗi mình nữa".

Mới đây, Thủy Tiên bất ngờ xuất hiện trên các phiên livestream bán hàng khiến netizen không khỏi bất ngờ. Trong buổi livestream mới nhất, bà xã Công Vinh đã có phản ứng khi nhận những lời xin lỗi từ netizen.

Liên quan đến công việc livestream bán hàng, Thuỷ Tiên chia sẻ: "Tôi thấy bán hàng online có gì xấu đâu. Thay vì thời gian nghỉ ngơi, đi chơi vui vẻ với gia đình thì bỏ ít thời gian ra mình bán hàng tốt lại có tiền giúp được bao người đỡ khổ. Đồng tiền mình kiếm từ việc mua bán chân chính không lấy của ai, không xin của ai, không vi phạm pháp luật hay đạo đức gì. Mà không hiểu sao mình livestream bán hàng online mà mọi người mỉa mai nặng nhẹ vậy.

Bên cạnh đó, Thủy Tiên cũng giải thích thêm khi nhận những lời xin lỗi từ cư dân mạng: "Tiên không có để bụng đâu, mọi người đừng xin lỗi Tiên nữa, chuyện qua rồi thì cho nó qua đi, ai cũng có nghiệp của mỗi người nên là bớt nghiệp".

Trên vai tôi mỗi tháng phải cưu mang bao nhiêu là hoàn cảnh khó khăn nên tuần sau em vẫn sẽ livetream tiếp. Tôi mong mọi người hoan hỷ cho việc làm này của mình".

Việc nữ ca sĩ bán hàng online khiến nhiều người cho rằng bà xã Công Vinh 'đã hết thời'

Thời gian gần đây, Thủy Tiên thường xuyên xuất hiện trên livestream để bán hàng online. Người đẹp gặp nhiều công kích từ phía cư dân mạng, có người còn cho rằng cô đã "hết thời" nên phải chuyển sang bán hàng online.

Trước những lời mỉa mai từ CĐM, Thủy Tiên cho biết Công Vinh đã chuyển khoản cho cô 2 tỷ đồng để mừng sinh nhật. Đặc biệt, ông xã nổi tiếng còn khuyên Thủy Tiên bỏ livestream bán hàng online vì không muốn cô vất vả:

"Hôm qua đang trong lúc đang livestream bán hàng online, nhận được món quà sinh nhật bất ngờ của chồng kèm những dòng tin nhắn làm em cực kỳ xúc động.

Nếu không phải là đang bận livestream thì đã chạy ngay về nhà ôm chồng và nói "mình tặng quà thôi bớt khuyên lại đi ba, có bao giờ khuyên mà tôi nghe đâu sao khuyên chi hoài cho cực vậy".

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Kèm với hình ảnh tờ ủy nhiệm chi với tổng số tiền 2 tỷ đồng, Thủy Tiên còn đăng tải ảnh chụp màn hình Công Vinh nhắn nhủ cô đầy yêu thương:

"Ba mong mẹ yêu luôn vui vẻ và hạnh phúc nên ba muốn tặng món quà này cho mẹ. Mẹ nghỉ ngơi đi chơi, ở nhà lo cho gia đình, con cái thôi, đừng làm gì nữa, mọi việc để ba lo.

Ba nói này có gì không phải mẹ bỏ qua cho ba nhé, hay mẹ đừng bán hàng online nữa, vừa cực mà ba lo mẹ sẽ bị tổn thương nữa".