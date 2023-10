Sau nhiều tháng im ắng, Thuỷ Tiên bất ngờ lộ diện tại sự kiện, nhan sắc khác lạ thế nào mà vướng nghi 'tân trang nhan sắc'?

Thời gian qua, ca sĩ Thuỷ Tiên liên tục vướng tin đồn "tân trang" nhan sắc vì những hình ảnh mới trông vô cùng lạ lẫm. Đặc biệt, trong những ảnh chụp góc nghiêng, sống mũi của Thủy Tiên lộ rõ vẻ kém tự nhiên. Cho đến tối qua (1/10), nữ ca sĩ "Ngôi nhà hạnh phúc" bất ngờ khoe ảnh tại một sự kiện thời trang mà cô hiếm hoi tham dự trong thời gian gần đây. Tại sự kiện, nữ ca sĩ diện đầm dạ hội đen tuyền phối với các phụ kiện cùng tông toát lên vẻ sang chảnh quý phái và làn da trắng sứ. Người đẹp còn kết hợp cùng son đỏ khiến nhiều khán giả ví von cô là "Bạch Tuyết đời thật".

Điều gây chú ý nhất cũng chính là dung mạo của Thủy Tiên có phần khác lạ so với trước đây tuy nhiên tổng thể vẫn rất xinh đẹp hài hòa. Nhiều người cho rằng, có thể do cô ốm hơn so với trước đây nên nhan sắc khác lạ cũng là điều dễ hiểu. Kể cả khi ngồi kế 2 mỹ nhân như Lương Thùy Linh và Lan Khuê, Thủy Tiên không hề lép vế tẹo nào.