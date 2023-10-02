Sau nhiều tháng im ắng, Thuỷ Tiên bất ngờ lộ diện tại sự kiện, nhan sắc khác lạ thế nào mà vướng nghi 'tân trang nhan sắc'?

Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên góp mặt trong sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của một thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Thời gian qua, ca sĩ Thuỷ Tiên liên tục vướng tin đồn "tân trang" nhan sắc vì những hình ảnh mới trông vô cùng lạ lẫm. Đặc biệt, trong những ảnh chụp góc nghiêng, sống mũi của Thủy Tiên lộ rõ vẻ kém tự nhiên. Cho đến tối qua (1/10), nữ ca sĩ "Ngôi nhà hạnh phúc" bất ngờ khoe ảnh tại một sự kiện thời trang mà cô hiếm hoi tham dự trong thời gian gần đây. Tại sự kiện, nữ ca sĩ diện đầm dạ hội đen tuyền phối với các phụ kiện cùng tông toát lên vẻ sang chảnh quý phái và làn da trắng sứ. Người đẹp còn kết hợp cùng son đỏ khiến nhiều khán giả ví von cô là "Bạch Tuyết đời thật". Tại sự kiện, nữ ca sĩ diện đầm dạ hội đen tuyền phối với các phụ kiện cùng tông toát lên vẻ sang chảnh quý phái và làn da trắng sứ Điều gây chú ý nhất cũng chính là dung mạo của Thủy Tiên có phần khác lạ so với trước đây tuy nhiên tổng thể vẫn rất xinh đẹp hài hòa. Nhiều người cho rằng, có thể do cô ốm hơn so với trước đây nên nhan sắc khác lạ cũng là điều dễ hiểu. Kể cả khi ngồi kế 2 mỹ nhân như Lương Thùy Linh và Lan Khuê, Thủy Tiên không hề lép vế tẹo nào.

Kể cả khi ngồi kế 2 mỹ nhân như Lương Thùy Linh và Lan Khuê, Thủy Tiên không hề lép vế tẹo nào Tại sự kiện, vợ của Công Vinh còn tâm sự thêm về cách giữ gìn nhan sắc khi phải đối diện với những áp lực trong cuộc sống. "Bí quyết của Tiên chỉ gói gọn trong tiêu chí "một trái tim lương thiện trong một cơ thể khỏe mạnh". Để có thể duy trì nhan sắc hay sức sống, Tiên chỉ cần hai điều trên là mình có thể vượt qua tất cả các trở ngại từ các tác nhân bên ngoài" - cô nói. Nhiều người cho rằng, có thể do cô ốm hơn so với trước đây nên nhan sắc khác lạ cũng là điều dễ hiểu Đây không phải lần đầu nữ ca sĩ dính phải nghi vấn "can thiệp dao kéo". Bởi từ thời điểm bước chân vào làng giải trí đến nay, Thủy Tiên có sự thay đổi rõ rệt từ gương mặt đến phong cách thời trang. Song trước nhiều nghi vấn, người đẹp chưa bao giờ trả lời xác nhận hay phủ nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Cô chỉ từng chia sẻ rằng: "Cái đẹp sẽ giúp phụ nữ tự tin hơn khi ra ngoài xã hội, tôi nghĩ thế. Những bí mật sẽ làm cho người phụ nữ bí ẩn và quyến rũ hơn. Điều tôi mong muốn hướng đến vẫn là được khán giả công nhận mình là người có khả năng thực sự, chứ không phải ở cái ngoại hình bên ngoài".

Thời gian qua, ca sĩ Thuỷ Tiên liên tục vướng tin đồn "tân trang" nhan sắc vì những hình ảnh mới trông vô cùng lạ lẫm. Sống mũi của Thủy Tiên lộ rõ vẻ kém tự nhiên Thời gian gần đây, Thuỷ Tiên khá yên ắng trên thị trường âm nhạc. Thi thoảng cô chỉ ra những clip cover nhưng không nhận được mấy phản hồi tích cực từ khán giả. Theo như chia sẻ, trong thời gian tới, nữ ca sĩ 38 tuổi cũng tiếp tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Đây chính là món quà cô đáp lại tình cảm của những khán giả luôn ủng hộ mình.

Thủy Tiên đáp trả cực căng khi bị netizen mỉa mai 'sống lỗi' nhưng vẫn thảnh thơi? Khác với những lần im lặng bỏ qua, phản ứng của Thủy Tiên trước bình luận tiêu cực của cư dân mạng thu hút sự chú ý.

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