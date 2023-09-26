Thủy Tiên đáp trả cực căng khi bị netizen mỉa mai 'sống lỗi' nhưng vẫn thảnh thơi?

Những ngày qua, ca sĩ Thủy Tiên nhận nhiều sự chú ý sau khi ủy quyền cho luật sư tham dự phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng. Cũng tại phiên tòa này, khoảnh khắc luật sư của Công Vinh - Thuỷ Tiên gọi nhầm tên 2 vợ chồng là "Công viên Thuỷ Tinh" đã gây ra tình huống "dở khóc dở cười này" và được netizen dùng "khịa vui" trên mạng xã hội.

Tại phiên tòa xét xử bà Phương Hằng, khoảnh khắc luật sư của Công Vinh - Thuỷ Tiên gọi nhầm tên 2 vợ chồng là "Công viên Thuỷ Tinh" đã gây ra tình huống "dở khóc dở cười này" và được netizen dùng "khịa vui" trên mạng xã hội

Mới đây, tối ngày 25/9, trên trang Instagram cá nhân, Thủy Tiên đã đăng tải khung ảnh mới thu hút nhiều sự quan tâm. Ngoại hình hiện tại của cô nàng đã khiến nhiều người bàn tán vì nghi vấn "can thiệp dao kéo". Đặc biệt, khi trong những góc chụp nghiêng, sống mũi của Thủy Tiên lộ rõ vẻ kém tự nhiên. Đính kèm hình ảnh mới, Thủy Tiên cũng chia sẻ ẩn ý về cuộc sống: "Trên bàn có hoa, trong chén có trà, trên tay có sách, trong lòng có bình an".