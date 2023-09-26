Thủy Tiên đáp trả cực căng khi bị netizen mỉa mai 'sống lỗi' nhưng vẫn thảnh thơi?

Khác với những lần im lặng bỏ qua, phản ứng của Thủy Tiên trước bình luận tiêu cực của cư dân mạng thu hút sự chú ý.
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Những ngày qua, ca sĩ Thủy Tiên nhận nhiều sự chú ý sau khi ủy quyền cho luật sư tham dự phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng. Cũng tại phiên tòa này, khoảnh khắc luật sư của Công Vinh - Thuỷ Tiên gọi nhầm tên 2 vợ chồng là "Công viên Thuỷ Tinh" đã gây ra tình huống "dở khóc dở cười này" và được netizen dùng "khịa vui" trên mạng xã hội.
Mới đây, tối ngày 25/9, trên trang Instagram cá nhân, Thủy Tiên đã đăng tải khung ảnh mới thu hút nhiều sự quan tâm. Ngoại hình hiện tại của cô nàng đã khiến nhiều người bàn tán vì nghi vấn "can thiệp dao kéo". Đặc biệt, khi trong những góc chụp nghiêng, sống mũi của Thủy Tiên lộ rõ vẻ kém tự nhiên. Đính kèm hình ảnh mới, Thủy Tiên cũng chia sẻ ẩn ý về cuộc sống: "Trên bàn có hoa, trong chén có trà, trên tay có sách, trong lòng có bình an".
Bài đăng của Thủy Tiên ngay khi chia sẻ, bên cạnh những lời trêu vui nữ ca sĩ, một netizen đã để lại bình luận mỉa mai vợ chồng Công Vinh - Thuỷ Tiên khi viết: "Người t** a* thì sống thảnh thơi". Thuỷ Tiên lập tức đáp trả lại cực gắt: "Bạn thử sống t** a* đi rồi coi có sống thảnh thơi được không?". Khác với những lần im lặng bỏ qua, phản ứng này của Thủy Tiên lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Thời gian qua, Thuỷ Tiên và Công Vinh khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Riêng Thủy Tiên "ở ẩn" gần 2 tháng qua vì không có bất kì chia sẻ nào trên mạng xã hội. Cho đến cách đây ít hôm, Thuỷ Tiên cho ra mắt ca khúc mới nhưng lại nhận phản hồi trái chiều từ cư dân mạng vì thời điểm tung sản phẩm ngay lúc xét xử bà Phương Hằng.
Về phía Công Vinh, nam cầu thủ cũng không còn đăng tải những khoảnh khắc đời thường nhiều như trước kia. Từ đầu tháng 9/2023 đến nay, Công Vinh không có bài đăng mới trên trang cá nhân.