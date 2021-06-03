Thủy Tiên lên tiếng vụ gửi nhầm 30 triệu tiền từ thiện: 'Chuyển nhầm là sai lầm của họ, tuyệt đối không phải sai lầm của Tiên'

Sau nhiều ngày im lặng, ca sĩ Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng về ồn ào gửi nhầm 30 triệu tiền từ thiện, cô cho rằng đây không phải lỗi của mình và muốn chính thức khép lại vụ việc lùm xùm này.
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Thời gian vừa qua, rất nhiều nghệ sĩ Vbiz vướng vào ồn ào liên quan tới tiền từ thiện. Trong số đó có vụ việc liên quan tới ca sĩ Thủy Tiên. Cô vướng phải lùm xùm liên quan đến việc chuyển nhầm tiền quyên góp cứu trợ cho bà con gặp khó khăn ở miền Trung.
Được biết trước đó, một khán giả liên tục đăng thông tin trên mạng xã hội, khẳng định bản thân chuyển khoản 300.000 ngàn đồng nhưng chuyển nhầm thành 30 triệu đồng cho ca sĩ Thủy Tiên để ủng hộ đồng bào miền Trung. Vị khán giả này cho biết cô yêu cầu hoàn lại số tiền chuyển nhầm. Tuy nhiên, FC của Thủy Tiên đã nhận thông tin nhưng im lặng và chưa giải quyết tạo ra cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.
Sau nhiều ngày im lặng, mới đây, Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng về vụ việc này. Trên trang cá nhân, giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc đăng tải dòng trạng thái khá dài kèm nhiều hình ảnh chứng minh quản lí của cô không "ăn chặn" tiền từ thiện như lời tố.
Theo như chia sẻ của Thủy Tiên thì một tài khoản ảo có tên Thi Hồng đã chuyển nhầm 300 ngàn đồng thành 30 triệu đồng vào tài khoản của cô và xin được lấy lại số tiền. Theo đó, nữ ca sĩ cũng cho rằng cô đã định không lên tiếng, song vì ảnh hưởng khá nhiều tới cuộc sống của cô cũng như người quản lý nên giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc đã quyết định lên tiếng.
"Về vụ việc có 1 bạn khán giả nick ảo Thi Hồng chuyển nhầm 300 ngàn đồng thành 30 triệu vào tài khoản từ thiện miền Trung của Tiên và xin đòi lại tiền chuyển nhầm lẽ ra Tiên không muốn lên tiếng, nhưng vì bạn đã gây ảnh hưởng đến Tiên và quản lý Tiên quá nhiều nên Tiên cũng xin phép được nói rõ như sau.
Quản lý Tiên sau khi được xác minh không có nhận được 30 triệu nào chuyển vào từ số tài khoản mà bạn Thi Hồng cung cấp “Lương Thị Hồng Phước 0109018876 ngân hàng Đông Á”
Ngân hàng Vietcombank xác nhận trong ngày 21 và 22/10/2020 chỉ có duy nhất 1 món tiền 30 triệu chuyển vào từ ngân Hàng Đông Á nhưng là từ số tài khoản 970466******2399 hoàn toàn khác với số tài khoản bạn đưa ra, nên quản lý mình đã chấm dứt liên lạc cùng bạn Thi Hồng." - nữ ca sĩ viết.
Đồng thời, Thủy Tiên cũng cho rằng, cô và ekip của mình không phải là một tổ chức từ thiện chuyên nghiệp. Hành động từ thiện xuất phát từ việc mong muốn được giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy, sẽ có thiếu sót và cô sẵn sàng giúp đỡ để giải quyết cho những người chuyển nhầm. Song vợ Công Vinh cũng nhấn mạnh, việc chuyển nhầm số tiền là lỗi do người chuyển, bản thân cô không hề có lỗi trong vụ việc này.
"Việc chuyển nhầm không phải là lỗi của Tiên, mọi người hãy có trách nhiệm với sai sót của mình. Nếu vì lỗi sai của người chuyển nhầm mà tất cả cộng đồng mạng ra sức chửi bới ép buộc Tiên phải tự bỏ tiền túi bồi thường lại cho họ dù với bất cứ lý do gì có phải mọi người đang cư xử quá bất công với Tiên không?".
Ngoài ra, nữ ca sĩ còn tiết lộ, vụ việc lùm xùm này khiến cho cô và gia đình gặp khá nhiều rắc rối. Hàng loạt tin nhắn chửi bới, thoái mạ, lăng nhục liên tục được gửi tới số điện thoại của quản lý nữ ca sĩ. Đồng thời hàng loạt nhãn hàng muốn dừng hợp tác với cô bởi những ồn ào mà theo lời nữ ca sĩ là "vô lý".
"Cả tháng qua, khắp các group khẩu nghiệp chửi Tiên chửi Quản Lý Tiên, thậm chí gửi tin nhắn gọi điện khủng bố tinh thần và dùng lời lẽ mạt sát Quản lý Tiên bắt ép Tiên lấy tiền túi trả 30 triệu cho 1 người mà Tiên và các bạn không hề biết họ là ai. Thậm chí họ còn tấn công và yêu cầu các brand ngừng hợp tác với Tiên vì 1 câu chuyện cực kỳ vô lý này. Mọi người rất dễ thông cảm cho những thông tin chưa được kiểm chứng, còn đối với Tiên thì lại quá khắt khe", vợ Công Vinh bộc bạch.
Cuối cùng, Thủy Tiên cũng chia sẻ rằng cô đã cố gắng hết sức và mong mọi người thông cảm để khép lại vụ việc ồn ào này.
Hiện tại, chưa biết thực hư câu chuyện ai đúng ai sai nhưng vụ việc này vẫn đang được dư luận hết sức quan tâm.
Nguyên văn bài đăng của ca sĩ Thủy Tiên:
Về vụ việc có 1 bạn khán giả nick ảo Thi Hồng chuyển nhầm 300k thành 30tr vào tài khoản từ thiện miền Trung của Tiên và xin đòi lại tiền chuyển nhầm lẽ ra Tiên không muốn lên tiếng, nhưng vì bạn đã gây ảnh hưởng đến Tiên và quản lý Tiên quá nhiều nên Tiên cũng xin phép được nói rõ như sau.
1. Quản lý Tiên sau khi được xác minh không có nhận được 30tr nào chuyển vào từ số tài khoản mà bạn Thi Hồng cung cấp “Lương Thị Hồng Phước 0109018876 ngân hàng Đông Á”
Ngân hàng Vietcombank xác nhận trong ngày 21 và 22/10/2020 chỉ có duy nhất 1 món tiền 30tr chuyển vào từ ngân Hàng Đông Á nhưng là từ 970466******2399 hoàn toàn khác với số tài khoản bạn đưa ra, nên quản lý mình đã chấm dứt liên lạc cùng bạn Thi Hồng.
2. Tiên không phải là 1 tổ chức từ thiện chuyên nghiệp có ban bệ trả lương nhân viên để làm việc, mà ở đây Tiên chỉ là 1 cá nhân có tấm lòng mong muốn giúp đỡ đồng bào mình lúc thiên tai hoạn nạn xãy ra..nên Tiên biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng trãi qua rất nhiều khó khăn Tiên đã hoàn thành xong trách nhiệm của mọi người giao phó, tiền đã được trao đi minh bạch công khai. Phước báu của ai nhầm hay không thì người đó cũng đã được nhận rồi.
3. Việc chuyển nhầm không phải là lỗi của Tiên, mọi người hãy có trách nhiệm với sai sót của mình. Nếu vì lỗi sai của người chuyển nhầm mà tất cả cộng đồng mạng ra sức chửi bới ép buộc Tiên phải tự bỏ tiền túi bồi thường lại cho họ dù với bất cứ lý do gì có phải mọi người đang cư xử quá bất công với Tiên không?
4. Dù Tiên có cố gắng giải quyết giúp đỡ các bạn trong khả năng của mình, nhưng các bạn cố tình đưa thông tin không chính xác gây khó dễ cho Tiên, hay cố tình bịa đặt, hoặc cố tình chuyển nhầm vì mục đích gì đó thì bản thân Tiên cũng chỉ biết im lặng chịu đựng.
5. Cả tháng qua, khắp các group khẩu nghiệp chửi Tiên chửi Quản Lý Tiên, thậm chí gửi tin nhắn gọi điện khủng bố tinh thần và dùng lời lẽ mạt sát Quản lý Tiên bắt ép Tiên lấy tiền túi trả 30tr cho 1 người mà Tiên và các bạn không hề biết họ là ai. Thậm chí họ còn tấn công vào yêu cầu các brand ngừng hợp tác với Tiên vì 1 câu chuyện cực kỳ vô lý này. Mọi người rất dễ thông cảm cho những thông tin chưa được kiểm chứng, còn đối với Tiên thì lại quá khắt khe.
6. Trường hợp giải quyết cho người chuyển nhầm đó là sai lầm của họ...Tiên chỉ giải quyết vì cái tâm và trong khả năng tài chính cho phép của mình, dù với bất cứ lý do nào tuyệt đối không phải là trách nhiệm hay sai lầm của Tiên.
Nên Tiên xin phép khép lại vụ việc ở đây, thời gian qua nhiều khi Tiên đã phải tự bỏ tiền túi trả lại cho rất nhiều cá nhân chuyển nhầm, nhưng khả năng của Tiên có hạn, đến đây Tiên xin được phép chấm dứt không xử lý hỗ trợ cho bất cứ 1 trường hợp nào nữa cả. Tiền đã đến tay người cần nhận công khai, các chứng từ sao kê và chứng nhận nhà nước Tiên vẫn còn ghim ở đầu trang để mọi người tiện theo dõi.
Tiên đã cố gắng hết sức, rất mong mọi người thông cảm chia sẻ và mong muốn khép lại câu chuyện tại đây.