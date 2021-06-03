Thủy Tiên lên tiếng vụ gửi nhầm 30 triệu tiền từ thiện: 'Chuyển nhầm là sai lầm của họ, tuyệt đối không phải sai lầm của Tiên'

Được biết trước đó, một khán giả liên tục đăng thông tin trên mạng xã hội, khẳng định bản thân chuyển khoản 300.000 ngàn đồng nhưng chuyển nhầm thành 30 triệu đồng cho ca sĩ Thủy Tiên để ủng hộ đồng bào miền Trung. Vị khán giả này cho biết cô yêu cầu hoàn lại số tiền chuyển nhầm. Tuy nhiên, FC của Thủy Tiên đã nhận thông tin nhưng im lặng và chưa giải quyết tạo ra cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.

Thời gian vừa qua, rất nhiều nghệ sĩ Vbiz vướng vào ồn ào liên quan tới tiền từ thiện. Trong số đó có vụ việc liên quan tới ca sĩ Thủy Tiên. Cô vướng phải lùm xùm liên quan đến việc chuyển nhầm tiền quyên góp cứu trợ cho bà con gặp khó khăn ở miền Trung.

Theo như chia sẻ của Thủy Tiên thì một tài khoản ảo có tên Thi Hồng đã chuyển nhầm 300 ngàn đồng thành 30 triệu đồng vào tài khoản của cô và xin được lấy lại số tiền. Theo đó, nữ ca sĩ cũng cho rằng cô đã định không lên tiếng, song vì ảnh hưởng khá nhiều tới cuộc sống của cô cũng như người quản lý nên giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc đã quyết định lên tiếng.

Sau nhiều ngày im lặng, mới đây, Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng về vụ việc này. Trên trang cá nhân, giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc đăng tải dòng trạng thái khá dài kèm nhiều hình ảnh chứng minh quản lí của cô không "ăn chặn" tiền từ thiện như lời tố.

"Về vụ việc có 1 bạn khán giả nick ảo Thi Hồng chuyển nhầm 300 ngàn đồng thành 30 triệu vào tài khoản từ thiện miền Trung của Tiên và xin đòi lại tiền chuyển nhầm lẽ ra Tiên không muốn lên tiếng, nhưng vì bạn đã gây ảnh hưởng đến Tiên và quản lý Tiên quá nhiều nên Tiên cũng xin phép được nói rõ như sau.

Quản lý Tiên sau khi được xác minh không có nhận được 30 triệu nào chuyển vào từ số tài khoản mà bạn Thi Hồng cung cấp “Lương Thị Hồng Phước 0109018876 ngân hàng Đông Á”

Ngân hàng Vietcombank xác nhận trong ngày 21 và 22/10/2020 chỉ có duy nhất 1 món tiền 30 triệu chuyển vào từ ngân Hàng Đông Á nhưng là từ số tài khoản 970466******2399 hoàn toàn khác với số tài khoản bạn đưa ra, nên quản lý mình đã chấm dứt liên lạc cùng bạn Thi Hồng." - nữ ca sĩ viết.

Đồng thời, Thủy Tiên cũng cho rằng, cô và ekip của mình không phải là một tổ chức từ thiện chuyên nghiệp. Hành động từ thiện xuất phát từ việc mong muốn được giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy, sẽ có thiếu sót và cô sẵn sàng giúp đỡ để giải quyết cho những người chuyển nhầm. Song vợ Công Vinh cũng nhấn mạnh, việc chuyển nhầm số tiền là lỗi do người chuyển, bản thân cô không hề có lỗi trong vụ việc này.

"Việc chuyển nhầm không phải là lỗi của Tiên, mọi người hãy có trách nhiệm với sai sót của mình. Nếu vì lỗi sai của người chuyển nhầm mà tất cả cộng đồng mạng ra sức chửi bới ép buộc Tiên phải tự bỏ tiền túi bồi thường lại cho họ dù với bất cứ lý do gì có phải mọi người đang cư xử quá bất công với Tiên không?".

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn tiết lộ, vụ việc lùm xùm này khiến cho cô và gia đình gặp khá nhiều rắc rối. Hàng loạt tin nhắn chửi bới, thoái mạ, lăng nhục liên tục được gửi tới số điện thoại của quản lý nữ ca sĩ. Đồng thời hàng loạt nhãn hàng muốn dừng hợp tác với cô bởi những ồn ào mà theo lời nữ ca sĩ là "vô lý".

"Cả tháng qua, khắp các group khẩu nghiệp chửi Tiên chửi Quản Lý Tiên, thậm chí gửi tin nhắn gọi điện khủng bố tinh thần và dùng lời lẽ mạt sát Quản lý Tiên bắt ép Tiên lấy tiền túi trả 30 triệu cho 1 người mà Tiên và các bạn không hề biết họ là ai. Thậm chí họ còn tấn công và yêu cầu các brand ngừng hợp tác với Tiên vì 1 câu chuyện cực kỳ vô lý này. Mọi người rất dễ thông cảm cho những thông tin chưa được kiểm chứng, còn đối với Tiên thì lại quá khắt khe", vợ Công Vinh bộc bạch.

Cuối cùng, Thủy Tiên cũng chia sẻ rằng cô đã cố gắng hết sức và mong mọi người thông cảm để khép lại vụ việc ồn ào này.

Thủy Tiên đăng tải rất nhiều bằng chứng, giấy tờ liên quan tới sự việc - Ảnh: FBNV

Hiện tại, chưa biết thực hư câu chuyện ai đúng ai sai nhưng vụ việc này vẫn đang được dư luận hết sức quan tâm.