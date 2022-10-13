Thủy Tiên lăn xả hết mình đi làm từ thiện, ai ngờ bị 'ông xã' Công Vinh 'âm thầm' tung loạt ảnh 'dìm' không đỡ nổi

Tuy nhiên, ở một diễn biến khác, trên trang cá nhân, Công Vinh lại đăng tải hàng loạt ảnh “dìm” của Thủy Tiên trong chuyến đi lần này. Theo đó, anh không cùng bà xã tham gia chuyến thiện nguyện này nhưng luôn dõi theo, ủng hộ cô. Anh chia sẻ hình ảnh Thủy Tiên khó khăn vượt suối với những khoảnh khắc vô cùng “khó đỡ”.

Những ngày vừa qua, Thủy Tiên có mặt ở huyện Kỳ Sơn - tỉnh Nghệ An, quê hương của ông xã Công Vinh, để giúp bà con tại địa phương xây nhà mới sau trận lũ quét vừa qua. Hành động của giọng ca ‘Ngôi nhà hạnh phúc’ nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả và nhiều lời khen ngợi.

Theo đó, bài viết này của cựu cầu thủ xứ Nghệ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều người cũng để lại những bình luận thích thú trước loạt ảnh mà anh đăng tải. Một số khán giả tinh ý nhận ra rằng, anh đang khéo léo khen bà xã luôn độc lập và mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn, mang lại điều tốt đẹp cho cộng đồng, dù không có anh kề bên.

Trước đó, trong nhiều hoạt động thiện nguyện, Công Vinh là người luôn đồng hành, sát cánh cùng với bà xã. Chưa kể, khi vợ vướng ồn ào sao kê, anh là người lên tiếng bênh vực Thủy Tiên cũng như ở bên bà xã vượt qua sóng gió, biến cố. Có thể thấy, mặc ồn ào kêu gọi từ thiện miền Trung năm 2020 khiến hình ảnh bị ảnh hưởng, Thủy Tiên vẫn tiếp tục duy trì những hoạt động thiện nguyện của mình.

Công Vinh là người luôn đồng hành, sát cánh cùng với bà xã Thủy Tiên - Ảnh: FBNV

Được biết, trong chuyến thiện nguyện lần này, Thủy Tiên đã trao tặng số tiền 360 triệu đồng để hỗ trợ xây nhà mới cho 6 hộ gia đình mất nhà vì siêu bão Noru. Giọng ca ‘Ngôi nhà hạnh phúc’ chia sẻ: "Bãi đất trống Tiên đang đứng này ngày trước là nền nhà của bà con, khi lũ về kéo theo những tảng đá to dưới chân mình đứng đập hết vào sàn và chân nhà rồi cuốn trôi đi hết cả, không còn gì dù chỉ là xác nhà...".

Thủy Tiên đã trao tặng số tiền 360 triệu đồng để hỗ trợ xây nhà mới cho 6 hộ gia đình mất nhà vì siêu bão Noru - Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, do còn một vài tháng nữa bà con mới được cấp đất làm nhà cũng như chờ làm đường, kéo điện nước nên thay vì trao tiền mặt, cô quyết định làm sổ tiết kiệm cho bà con. Theo đó, toàn bộ số tiền là do gia đình và bạn bè cô ủng hộ.