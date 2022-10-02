Mặc lời thị phi, Thủy Tiên khoe 'thành quả' dành cho bà con miền Trung được xây dựng từ nhiều năm trước?

Trên Facebook của mình ca sĩ Thuỷ Tiên đã chia sẻ những "thành quả" mà bản thân cùng mọi người đã thực hiện cho bà con miền Trung từ những năm trước và có ích cho hiện tại.
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Mùa bão lũ miền Trung năm 2020, ca sĩ Thuỷ Tiên đã đứng ra quyên góp tiền từ thiện để giúp đỡ bà con miền Trung. Ngay thời điểm đó nữ ca sĩ cũng đích thân ra Quảng Bình để xem xét tình hình, gửi tiền từ thiện giúp đỡ người dân tại địa phương.
Vừa qua, "siêu bão" Noru được xem là cơn bão có sức mạnh lớn nhất trong vòng 20 năm qua đổ bộ vào đất liền Việt Nam khiến người dân vô cùng lo lắng. Công tác phòng chống bão lũ tại các tỉnh miền Trung đã được gấp rút thực hiện để giảm bớt sự thiệt hại về người và tài sản. Sau khi cơn bão đi qua và tàn phá nhiều công trình công cộng, nhà ở, cây xanh ven đường... hiện tại bà con miền Trung cùng chính quyền đang phải dọn dẹp hậu quả sau bão cũng như chuẩn bị công tác ứng phó với tình trạng ngập lụt, sạt lở, lũ quét bất cứ lúc nào.
Mới đây, trên Facebook của mình ca sĩ Thuỷ Tiên đã chia sẻ những "thành quả" mà bản thân cùng mọi người đã thực hiện từ những năm trước và có ích cho hiện tại. Cụ thể nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh người dân chen chúc trong Nhà Văn Hoá Cộng Đồng ở địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để trú bão lũ những ngày qua. Cô cảm thấy rất vui vì thành quả của bản thân và mọi người cùng nhau đóng góp vào 2 năm trước đã thu về thành quả xứng đáng.
Trước đó, vào năm 2021, nhiều khán giả bày tỏ nghi ngờ về việc sử dụng số tiền hơn trăm tỷ đồng mà vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh đứng ra kêu gọi quyên góp trong trận bão lũ cuối năm 2020 không được sử dụng đúng mục đích. Làn sóng yêu cầu vợ chồng cô "sao kê" toàn bộ số tiền quỹ ngày càng khiến dư luận hoang mang. Mặc dù phía cơ quan chức năng đã tuyên bố không phát hiện hành vi sai phạm trong vụ việc của vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh nhưng có vẻ như hình ảnh của cô đã dần mất điểm trong mắt khán giả.
Dù vậy, thời gian gần đây Thuỷ Tiên vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người dân khó khăn.