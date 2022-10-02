Mặc lời thị phi, Thủy Tiên khoe 'thành quả' dành cho bà con miền Trung được xây dựng từ nhiều năm trước?

Mùa bão lũ miền Trung năm 2020, ca sĩ Thuỷ Tiên đã đứng ra quyên góp tiền từ thiện để giúp đỡ bà con miền Trung. Ngay thời điểm đó nữ ca sĩ cũng đích thân ra Quảng Bình để xem xét tình hình, gửi tiền từ thiện giúp đỡ người dân tại địa phương.

Mùa bão lũ miền Trung năm 2020, ca sĩ Thuỷ Tiên đã đứng ra quyên góp tiền từ thiện để giúp đỡ bà con miền Trung - Ảnh: Internet

Vừa qua, "siêu bão" Noru được xem là cơn bão có sức mạnh lớn nhất trong vòng 20 năm qua đổ bộ vào đất liền Việt Nam khiến người dân vô cùng lo lắng. Công tác phòng chống bão lũ tại các tỉnh miền Trung đã được gấp rút thực hiện để giảm bớt sự thiệt hại về người và tài sản. Sau khi cơn bão đi qua và tàn phá nhiều công trình công cộng, nhà ở, cây xanh ven đường... hiện tại bà con miền Trung cùng chính quyền đang phải dọn dẹp hậu quả sau bão cũng như chuẩn bị công tác ứng phó với tình trạng ngập lụt, sạt lở, lũ quét bất cứ lúc nào.