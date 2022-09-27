Siêu bão lại đổ bộ, Thủy Tiên bị dân tình 'cà khịa' chuyện kêu gọi quyên góp, xây nhà biệt thự

Hậu trường 27/09/2022 20:19

Ồn ào kêu gọi từ thiện của Thủy Tiên đã xảy ra từ tận 2 năm trước, nhưng nữ ca sĩ giờ đây lại tiếp tục bị mỉa mai vì "siêu bão" Noru đổ bộ.

"Siêu bão" Noru hiện là tâm điểm của truyền thông cả nước, đặc biệt khi Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng, cụ thể là các tỉnh miền Trung. Sự việc này khiến nhiều người nhớ về cơn bão lũ lịch sử cách đây 2 năm, nhiều người nổi tiếng đã đứng ra kêu gọi quyên góp, ủng hộ cho những đồng bào gặp nạn.

thuy tien 4
Thủy Tiên gần đây được nhiều người ghé thăm trang cá nhân và nhắc lại ồn ào giải ngân 200 tỷ của cô - Ảnh: Internet

Là một trong những ngôi sao kêu gọi được nhiều tiền quyên góp nhất trong trận bão lũ 2 năm trước, Thủy Tiên gần đây được nhiều người ghé thăm trang cá nhân. Không ít netizen đã để những bình luận "cà khịa" nữ ca sĩ, nhắc lại ồn ào giải ngân 200 tỷ của cô.

Theo đó, fanpage mang ten FC Thủy Tiên dành cho những người hâm mộ của cô gần đây có đăng tải một hình ảnh nữ ca sĩ chụp bên cạnh chiếc xe đắt tiền với chú thích: "Có những lúc muốn gục ngã trên con đường mình đã chọn, nhưng nhìn lại những gì mình đã làm, lòng tự nhủ phải cố gắng hơn". Bài đăng này hiện đã trở thành tâm điểm công kích khi nhiều cư dân mạng đã nhắc về ồn ào kêu gọi từ thiện của giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng.

thuy tien 3

thuy tien 2
Nhiều bình luận nhắc đến Thủy Tiên - Ảnh: Chụp màn hình

Rất nhiều người đã gọi tên Thủy Tiên trong phần bình luận: "Việt Nam bị bão rồi, Thủy Tiên ơi có kêu gọi từ thiện kiếm tí mua cái biệt thự không", "Làm từ thiện mua biệt thự sắm xe đẹp", "Cố chịu đựng thêm mùa lũ là nhìn lại sẽ có thêm cái villa", "Ờ đúng rồi vì làm từ thiện để làm giàu đó mà, cho nên phải cố gắng thôi"…

thuy tien 1
Thủy Tiên và chồng sẽ tiếp tục công tác từ thiện nhưng không kêu gọi cộng đồng, mà sẽ ủng hộ và thực hiện với tư cách cá nhân - Ảnh: Internet

Trước loạt công kích trên, Thủy Tiên vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Trước đó, cô từng tuyên bố sẽ tiếp tục công tác từ thiện nhưng không kêu gọi cộng đồng, mà sẽ ủng hộ và thực hiện với tư cách cá nhân.

Bí mật tin nhắn chưa từng được công bố Thủy Tiên gửi Phi Nhung khi đàn chị vướng lùm xùm lớn nhất sự nghiệp

Bí mật tin nhắn chưa từng được công bố Thủy Tiên gửi Phi Nhung khi đàn chị vướng lùm xùm lớn nhất sự nghiệp

Khi Phi Nhung mới vướng phải ồn ào, nữ ca sĩ Thủy Tiên đã gửi cho đàn chị nhiều tin nhắn động viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Thủy Tiên Thủy Tiên từ thiện siêu bão Noru

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 1 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 6 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 7 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 8 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh