Siêu bão lại đổ bộ, Thủy Tiên bị dân tình 'cà khịa' chuyện kêu gọi quyên góp, xây nhà biệt thự

Ồn ào kêu gọi từ thiện của Thủy Tiên đã xảy ra từ tận 2 năm trước, nhưng nữ ca sĩ giờ đây lại tiếp tục bị mỉa mai vì "siêu bão" Noru đổ bộ.

"Siêu bão" Noru hiện là tâm điểm của truyền thông cả nước, đặc biệt khi Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng, cụ thể là các tỉnh miền Trung. Sự việc này khiến nhiều người nhớ về cơn bão lũ lịch sử cách đây 2 năm, nhiều người nổi tiếng đã đứng ra kêu gọi quyên góp, ủng hộ cho những đồng bào gặp nạn. Thủy Tiên gần đây được nhiều người ghé thăm trang cá nhân và nhắc lại ồn ào giải ngân 200 tỷ của cô - Ảnh: Internet Là một trong những ngôi sao kêu gọi được nhiều tiền quyên góp nhất trong trận bão lũ 2 năm trước, Thủy Tiên gần đây được nhiều người ghé thăm trang cá nhân. Không ít netizen đã để những bình luận "cà khịa" nữ ca sĩ, nhắc lại ồn ào giải ngân 200 tỷ của cô.

Theo đó, fanpage mang ten FC Thủy Tiên dành cho những người hâm mộ của cô gần đây có đăng tải một hình ảnh nữ ca sĩ chụp bên cạnh chiếc xe đắt tiền với chú thích: "Có những lúc muốn gục ngã trên con đường mình đã chọn, nhưng nhìn lại những gì mình đã làm, lòng tự nhủ phải cố gắng hơn". Bài đăng này hiện đã trở thành tâm điểm công kích khi nhiều cư dân mạng đã nhắc về ồn ào kêu gọi từ thiện của giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng.

Nhiều bình luận nhắc đến Thủy Tiên - Ảnh: Chụp màn hình Rất nhiều người đã gọi tên Thủy Tiên trong phần bình luận: "Việt Nam bị bão rồi, Thủy Tiên ơi có kêu gọi từ thiện kiếm tí mua cái biệt thự không", "Làm từ thiện mua biệt thự sắm xe đẹp", "Cố chịu đựng thêm mùa lũ là nhìn lại sẽ có thêm cái villa", "Ờ đúng rồi vì làm từ thiện để làm giàu đó mà, cho nên phải cố gắng thôi"… Thủy Tiên và chồng sẽ tiếp tục công tác từ thiện nhưng không kêu gọi cộng đồng, mà sẽ ủng hộ và thực hiện với tư cách cá nhân - Ảnh: Internet Trước loạt công kích trên, Thủy Tiên vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Trước đó, cô từng tuyên bố sẽ tiếp tục công tác từ thiện nhưng không kêu gọi cộng đồng, mà sẽ ủng hộ và thực hiện với tư cách cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sieu-bao-lai-do-bo-thuy-tien-bi-dan-tinh-ca-khia-chuyen-keu-goi-quyen-gop-xay-nha-biet-thu-507567.html