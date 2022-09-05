Cuộc 'đấu đá' qua lại về quyền sở hữu tác phẩm giữa Nathan Lee và Thủy Tiên: Ai đúng, ai sai?

Hậu trường 05/09/2022 13:07

Thủy Tiên bất ngờ mang hit "Giấc mơ tuyết trắng" đi diễn dù ca khúc đã được Nathan Lee mua độc quyền. Màn đôi co giữa đôi bên đang thu hút sự chú ý.

Mới đây mạng xã hội "dậy sóng" trước việc ca sĩ Thủy Tiên biểu diễn ca khúc Giấc mơ tuyết trắng trong một đêm diễn ở TP.HCM. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như ca khúc này không được ca sĩ Nathan Lee tuyên bố mua độc quyền cách đây chưa lâu. Từ đây xảy ra lùm xùm chuyện Thủy Tiên bị tố "hát chùa".

Trưa 5/9, Thủy Tiên trực tiếp chia sẻ về việc sử dụng ca khúc Giấc mơ tuyết trắng. 

Theo đó, Thủy Tiên bày tỏ cũng là một người sáng tác nên rất tôn trọng vấn đề bản quyền. Trước show, khi thấy nhiều fan yêu cầu nhiều bài hit cũ, trong đó có Giấc mơ tuyết trắng, cô đã liên hệ với nhạc sỹ Quốc Bảo để xin phép và nhận được sự đồng ý cho phép. Cô cho hay, nếu nhận được thông tin ca khúc này đã được bán cho người khác và không thể hát được, cô sẽ chọn bài khác thay thế.

Cuộc 'đấu đá' qua lại về quyền sở hữu tác phẩm giữa Nathan Lee và Thủy Tiên: Ai đúng, ai sai? - Ảnh 1
Cuộc 'đấu đá' qua lại về quyền sở hữu tác phẩm giữa Nathan Lee và Thủy Tiên: Ai đúng, ai sai? - Ảnh 2
Thủy Tiên cho biết, đã xin phép và nhận được sự đồng ý của nhạc sĩ QUốc Bảo khi sử dụng ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng". ẢNh: FBNV

Giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc cũng đăng tải kèm hình ảnh tin nhắn của mình và nhạc sĩ Quốc Bảo để xin phép thể hiện ca khúc trên. Theo đó, Thủy Tiên đã hỏi ý kiến nhạc sĩ Quốc Bảo từ ngày 25/8 và sau đó 7 ngày mới thể hiện ca khúc trong show diễn ngày 2/9.

Thủy Tiên cho biết trước khi show diễn ra, phòng trà cũng đã liên hệ trung tâm bảo hộ quyền tác giả để kiểm tra bản quyền cũng như trả tiền phí tác quyền cho tất cả các bài hát đăng ký và được cấp phép, không có phản hồi là bài Giấc mơ tuyết trắng hay bất cứ bài nào trong show không được phép hát do đã sở hữu độc quyền. Cuối cùng, cô gửi lời xin lỗi đến khán giả và những người liên quan vụ việc bị những lùm xùm làm ảnh hưởng. 

Ngay sau khi Thủy Tiên lên tiếng thanh minh, phía Nathan Lee cũng công khai tin nhắn với "cha đẻ" ca khúc Giấc mơ tuyết trắng - nhạc sĩ Quốc Bảo. Theo nội dung cuộc hội thoại giữa Nathan Lee và nhạc sĩ 49 tuổi, bài hát Giấc mơ tuyết trắng đã được nam ca sĩ mua độc quyền 3 năm. Nathan Lee cho rằng, bài hát đến nay vẫn còn thời hạn. 

Cuộc 'đấu đá' qua lại về quyền sở hữu tác phẩm giữa Nathan Lee và Thủy Tiên: Ai đúng, ai sai? - Ảnh 3
Cuộc 'đấu đá' qua lại về quyền sở hữu tác phẩm giữa Nathan Lee và Thủy Tiên: Ai đúng, ai sai? - Ảnh 4
Nathan Lee công khai tin nhắn với nhạc sĩ Quốc Bảo, về việc mua độc quyền ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng". Ảnh: FBNV

Hiện tại, câu chuyện tranh chấp quyền sở hữu ca khúc của Nathan Lee và Thủy Tiên đang thu hút sự quan tâm. Trên các diễn đàn mạng xã hội, vấn đề này cũng được đem ra bàn luận. Nhiều người cho rằng, trong chuyện này nhạc sĩ Quốc Bảo cần lên tiếng giải thích rõ ràng. Bởi, theo tin nhắn từ hai bên thì nhạc sĩ Quốc Bảo chưa thật sự rõ ràng trong vấn đề quyền tác phẩm.  

Cuộc 'đấu đá' qua lại về quyền sở hữu tác phẩm giữa Nathan Lee và Thủy Tiên: Ai đúng, ai sai? - Ảnh 5
Nhạc sĩ Quốc Bảo - cha đẻ ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng". Ảnh: Internet

Tháng 9/2021, Nathan Lee thông báo anh đã chính thức mua độc quyền bản hit một thời của nữ ca sĩ Thủy Tiên trên trang fanpage. Anh viết: "Ca khúc Giấc mơ tuyết trắng chính thức thuộc sở hữu độc quyền của Nathan Lee. Cả nhà chuẩn bị tinh thần thưởng thức âm nhạc đỉnh cao nha".

Trước đó, giọng ca Vấn vương từng "bóng gió" và mỉa mai một bình luận chia sẻ về việc đóng mở tài khoản được cho là của ca sĩ Thủy Tiên dù cả hai chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Anh còn thẳng thắn đáp trả những ý kiến trái chiều của antifan khi cho rằng anh đã quá khắt khe và sân si với những chuyện nhỏ nhặt trên mạng xã hội. 

Được biết, ca khúc Giấc mơ tuyết trắng là nhạc phim của bộ phim truyền hình nổi tiếng Tuyết nhiệt đới do Lương Mạnh Hải và Anh Thư đóng chính. Ngay sau khi bộ phim phát sóng, ca khúc này lập tức "phủ sóng" khắp nơi và trở thành bản hit đình đám một thời của Thủy Tiên. Nhờ vào sáng tác này của nhạc sĩ Quốc Bảo, cái tên Thủy Tiên được công chúng biết đến nhiều hơn và ngày càng nổi tiếng. Sau hơn 10 năm, ca khúc này vẫn gắn liền với tên tuổi của bà xã Công Vinh.

 

Thủy Tiên hát hit 'Giấc mơ tuyết trắng' không xin phép, Nathan Lee thẳng thừng lên tiếng: 'Trơ trẽn'

Thủy Tiên hát hit 'Giấc mơ tuyết trắng' không xin phép, Nathan Lee thẳng thừng lên tiếng: 'Trơ trẽn'

Việc Thủy Tiên hát lại ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng" khi đã được Nathan Lee mua bản quyền đã khiến cô nhận về không ít ý kiến trái chiều, hơn hết là phản ứng cực gay gắt đến từ Nathan Lee.

Xem thêm
Từ khóa:   Nathan Lee Thủy Tiên Nhạc sĩ Quốc Bảo

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 47 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh