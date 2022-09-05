Cuộc 'đấu đá' qua lại về quyền sở hữu tác phẩm giữa Nathan Lee và Thủy Tiên: Ai đúng, ai sai?

Mới đây mạng xã hội "dậy sóng" trước việc ca sĩ Thủy Tiên biểu diễn ca khúc Giấc mơ tuyết trắng trong một đêm diễn ở TP.HCM. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như ca khúc này không được ca sĩ Nathan Lee tuyên bố mua độc quyền cách đây chưa lâu. Từ đây xảy ra lùm xùm chuyện Thủy Tiên bị tố "hát chùa".

Giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc cũng đăng tải kèm hình ảnh tin nhắn của mình và nhạc sĩ Quốc Bảo để xin phép thể hiện ca khúc trên. Theo đó, Thủy Tiên đã hỏi ý kiến nhạc sĩ Quốc Bảo từ ngày 25/8 và sau đó 7 ngày mới thể hiện ca khúc trong show diễn ngày 2/9.

Theo đó, Thủy Tiên bày tỏ cũng là một người sáng tác nên rất tôn trọng vấn đề bản quyền. Trước show, khi thấy nhiều fan yêu cầu nhiều bài hit cũ, trong đó có Giấc mơ tuyết trắng, cô đã liên hệ với nhạc sỹ Quốc Bảo để xin phép và nhận được sự đồng ý cho phép. Cô cho hay, nếu nhận được thông tin ca khúc này đã được bán cho người khác và không thể hát được, cô sẽ chọn bài khác thay thế.

Thủy Tiên cho biết trước khi show diễn ra, phòng trà cũng đã liên hệ trung tâm bảo hộ quyền tác giả để kiểm tra bản quyền cũng như trả tiền phí tác quyền cho tất cả các bài hát đăng ký và được cấp phép, không có phản hồi là bài Giấc mơ tuyết trắng hay bất cứ bài nào trong show không được phép hát do đã sở hữu độc quyền. Cuối cùng, cô gửi lời xin lỗi đến khán giả và những người liên quan vụ việc bị những lùm xùm làm ảnh hưởng.

Ngay sau khi Thủy Tiên lên tiếng thanh minh, phía Nathan Lee cũng công khai tin nhắn với "cha đẻ" ca khúc Giấc mơ tuyết trắng - nhạc sĩ Quốc Bảo. Theo nội dung cuộc hội thoại giữa Nathan Lee và nhạc sĩ 49 tuổi, bài hát Giấc mơ tuyết trắng đã được nam ca sĩ mua độc quyền 3 năm. Nathan Lee cho rằng, bài hát đến nay vẫn còn thời hạn.

Nathan Lee công khai tin nhắn với nhạc sĩ Quốc Bảo, về việc mua độc quyền ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng". Ảnh: FBNV

Hiện tại, câu chuyện tranh chấp quyền sở hữu ca khúc của Nathan Lee và Thủy Tiên đang thu hút sự quan tâm. Trên các diễn đàn mạng xã hội, vấn đề này cũng được đem ra bàn luận. Nhiều người cho rằng, trong chuyện này nhạc sĩ Quốc Bảo cần lên tiếng giải thích rõ ràng. Bởi, theo tin nhắn từ hai bên thì nhạc sĩ Quốc Bảo chưa thật sự rõ ràng trong vấn đề quyền tác phẩm.

Nhạc sĩ Quốc Bảo - cha đẻ ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng". Ảnh: Internet

Tháng 9/2021, Nathan Lee thông báo anh đã chính thức mua độc quyền bản hit một thời của nữ ca sĩ Thủy Tiên trên trang fanpage. Anh viết: "Ca khúc Giấc mơ tuyết trắng chính thức thuộc sở hữu độc quyền của Nathan Lee. Cả nhà chuẩn bị tinh thần thưởng thức âm nhạc đỉnh cao nha".

Trước đó, giọng ca Vấn vương từng "bóng gió" và mỉa mai một bình luận chia sẻ về việc đóng mở tài khoản được cho là của ca sĩ Thủy Tiên dù cả hai chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Anh còn thẳng thắn đáp trả những ý kiến trái chiều của antifan khi cho rằng anh đã quá khắt khe và sân si với những chuyện nhỏ nhặt trên mạng xã hội.

Được biết, ca khúc Giấc mơ tuyết trắng là nhạc phim của bộ phim truyền hình nổi tiếng Tuyết nhiệt đới do Lương Mạnh Hải và Anh Thư đóng chính. Ngay sau khi bộ phim phát sóng, ca khúc này lập tức "phủ sóng" khắp nơi và trở thành bản hit đình đám một thời của Thủy Tiên. Nhờ vào sáng tác này của nhạc sĩ Quốc Bảo, cái tên Thủy Tiên được công chúng biết đến nhiều hơn và ngày càng nổi tiếng. Sau hơn 10 năm, ca khúc này vẫn gắn liền với tên tuổi của bà xã Công Vinh.