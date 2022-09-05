Thủy Tiên hát hit 'Giấc mơ tuyết trắng' không xin phép, Nathan Lee thẳng thừng lên tiếng: 'Trơ trẽn'

Việc Thủy Tiên hát lại ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng" khi đã được Nathan Lee mua bản quyền đã khiến cô nhận về không ít ý kiến trái chiều, hơn hết là phản ứng cực gay gắt đến từ Nathan Lee.

Sau ồn ào từ thiện vừa qua, Thủy Tiên đã bắt đầu gầy dựng lại tên tuổi bằng việc thường xuyên cập nhật tình hình trên Facebook cá nhân, nhận lời biểu diễn trên nhiều sân khấu âm nhạc. Trong đêm nhạc trở lại lần này, Thủy Tiên cũng khiến công chúng không khỏi bất ngờ với nhan sắc "thăng hạng" khi lựa chọn trang phục và layout trang điểm sắc sảo. Diện trên mình chiếc váy nổi bật, Thủy Tiên tôn lên nhan sắc yêu kiều hết nấc.

Thủy Tiên mang bản hit Giấc Mơ Tuyết Trắng biểu diễn trong đêm nhạc của mình. Sau nhiều đấu tố về chuyện từ thiện hồi năm ngoái, dù có rất nhiều ý kiến chỉ trích Thủy Tiên nhưng khi nữ ca sĩ quay trở lại sân khấu thì có thể thấy khán giả vẫn dành cho bà xã Công Vinh sự đón nhận bằng những tràng pháo tay cổ vũ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý, Thủy Tiên đã trình diễn ca khúc Giấc Mơ Tuyết Trắng trong đêm nhạc dù trước đó đã bị Nathan Lee mua độc quyền. "Ca khúc Giấc mơ tuyết trắng chính thức thuộc sở hữu độc quyền của Nathan Lee. Cả nhà chuẩn bị tinh thần thưởng thức âm nhạc đỉnh cao nha”, Nathan Lee từng tuyến bố.

Ngay lập tức, cô đã nhận về không ít trái chiều cũng như khiến Nathan Lee cực kì bức xúc. Theo đó, anh đã chia sẻ một bài viết nói về chuyện này, đồng thời còn đính kèm dòng trạng thái mắng thẳng mặt Thủy Tiên với 2 chữ: "Trơ trẽn". Phản ứng gắt gỏng từ Nathan Lee về màn cover từ Thủy Tiên. Nhìn vào thái độ gay gắt của Nathan Lee, nhiều cư dân mạng cho rằng rất có thể Thủy Tiên đã mang "Giấc mơ tuyết trắng" đi diễn mà "quên" chưa xin phép người sở hữu hiện tại. "Giấc mơ tuyết trắng” là ca khúc đã đưa tên tuổi của Thủy Tiên đến gần hơn với khán giả. Nhưng với việc Nathan Lee sở hữu độc quyền, cô không còn được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào. Hiện công chúng vẫn đang theo dõi sát sao sự việc và chờ đợi phản hồi tiếp theo từ 2 phía.

Sau ồn ào ăn chặn tiền từ thiện, Thủy Tiên – Công Vinh tự tay trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, cư dân mạng có phản ứng gây sốt Việc mất thiện cảm trong mắt một bộ phận công chúng sau ồn ào từ thiện đã tiếp thêm động lực, sức mạnh để Thủy Tiên cùng ông xã ngày càng tích cực làm việc có ích cho xã hội.

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