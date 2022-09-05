Thủy Tiên hát hit 'Giấc mơ tuyết trắng' không xin phép, Nathan Lee thẳng thừng lên tiếng: 'Trơ trẽn'

Hậu trường 05/09/2022 09:23

Việc Thủy Tiên hát lại ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng" khi đã được Nathan Lee mua bản quyền đã khiến cô nhận về không ít ý kiến trái chiều, hơn hết là phản ứng cực gay gắt đến từ Nathan Lee.

Sau ồn ào từ thiện vừa qua, Thủy Tiên đã bắt đầu gầy dựng lại tên tuổi bằng việc thường xuyên cập nhật tình hình trên Facebook cá nhân, nhận lời biểu diễn trên nhiều sân khấu âm nhạc. Trong đêm nhạc trở lại lần này, Thủy Tiên cũng khiến công chúng không khỏi bất ngờ với nhan sắc "thăng hạng" khi lựa chọn trang phục và layout trang điểm sắc sảo. Diện trên mình chiếc váy nổi bật, Thủy Tiên tôn lên nhan sắc yêu kiều hết nấc. 

Thủy Tiên hát hit 'Giấc mơ tuyết trắng' không xin phép, Nathan Lee thẳng thừng lên tiếng: 'Trơ trẽn' - Ảnh 1

Thủy Tiên hát hit 'Giấc mơ tuyết trắng' không xin phép, Nathan Lee thẳng thừng lên tiếng: 'Trơ trẽn' - Ảnh 2
Thủy Tiên mang bản hit Giấc Mơ Tuyết Trắng biểu diễn trong đêm nhạc của mình.

Sau nhiều đấu tố về chuyện từ thiện hồi năm ngoái, dù có rất nhiều ý kiến chỉ trích Thủy Tiên nhưng khi nữ ca sĩ quay trở lại sân khấu thì có thể thấy khán giả vẫn dành cho bà xã Công Vinh sự đón nhận bằng những tràng pháo tay cổ vũ. 

Tuy nhiên, điều đáng chú ý, Thủy Tiên đã trình diễn ca khúc Giấc Mơ Tuyết Trắng trong đêm nhạc dù trước đó đã bị Nathan Lee mua độc quyền. "Ca khúc Giấc mơ tuyết trắng chính thức thuộc sở hữu độc quyền của Nathan Lee. Cả nhà chuẩn bị tinh thần thưởng thức âm nhạc đỉnh cao nha”, Nathan Lee từng tuyến bố.

Ngay lập tức, cô đã nhận về không ít trái chiều cũng như khiến Nathan Lee cực kì bức xúc. Theo đó, anh đã chia sẻ một bài viết nói về chuyện này, đồng thời còn đính kèm dòng trạng thái mắng thẳng mặt Thủy Tiên với 2 chữ: "Trơ trẽn".

Thủy Tiên hát hit 'Giấc mơ tuyết trắng' không xin phép, Nathan Lee thẳng thừng lên tiếng: 'Trơ trẽn' - Ảnh 3
Phản ứng gắt gỏng từ Nathan Lee về màn cover từ Thủy Tiên.

Nhìn vào thái độ gay gắt của Nathan Lee, nhiều cư dân mạng cho rằng rất có thể Thủy Tiên đã mang "Giấc mơ tuyết trắng" đi diễn mà "quên" chưa xin phép người sở hữu hiện tại. "Giấc mơ tuyết trắng” là ca khúc đã đưa tên tuổi của Thủy Tiên đến gần hơn với khán giả. Nhưng với việc Nathan Lee sở hữu độc quyền, cô không còn được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào. Hiện công chúng vẫn đang theo dõi sát sao sự việc và chờ đợi phản hồi tiếp theo từ 2 phía.

 

Sau ồn ào ăn chặn tiền từ thiện, Thủy Tiên – Công Vinh tự tay trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, cư dân mạng có phản ứng gây sốt

Sau ồn ào ăn chặn tiền từ thiện, Thủy Tiên – Công Vinh tự tay trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, cư dân mạng có phản ứng gây sốt

Việc mất thiện cảm trong mắt một bộ phận công chúng sau ồn ào từ thiện đã tiếp thêm động lực, sức mạnh để Thủy Tiên cùng ông xã ngày càng tích cực làm việc có ích cho xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Thủy Tiên Nathan Lee Công Vinh - Thuỷ Tiên

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 53 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh