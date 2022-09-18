Bí mật tin nhắn chưa từng được công bố Thủy Tiên gửi Phi Nhung khi đàn chị vướng lùm xùm lớn nhất sự nghiệp

Khi Phi Nhung mới vướng phải ồn ào, nữ ca sĩ Thủy Tiên đã gửi cho đàn chị nhiều tin nhắn động viên.

Ngày 16 - 17/9 vừa qua, giỗ đầu của cố NS Phi Nhung đã được tổ chức tại chùa Pháp Lạc, Bình Phước. Được biết, đây cũng là nơi khi còn sống cô và nhiều nhà hảo tâm khác đã cùng nhau quyên góp xây dựng để nuôi dạy các trẻ em mồ côi do các ni cô chăm sóc nhiều năm qua.

Ngày 16 - 17/9 vừa qua, giỗ đầu của cố NS Phi Nhung đã được tổ chức tại chùa Pháp Lạc, Bình Phước - Ảnh: VnExpress

Mới đây, quản lý truyền thông cũng là người em thân thiết của Phi Nhung đã tiết lộ bí mật giữa cố NS và ca sĩ Thủy Tiên. Theo đó, khi Phi Nhung vừa mới vướng vào ồn ào và bị nhiều cư dân mạng chỉ trích, giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng đã gửi cho đàn chị nhiều tin nhắn động viên.

"Em vẫn nhớ và mang ơn chị cùng mọi người đã giúp tụi em lúc đi diễn ở Đức. Chị đừng buồn và cố gắng vượt qua giai đoạn này nhé." - Nội dung tin nhắn Thủy Tiên gửi cho Phi Nhung. Bên cạnh đó, cô cũng khuyên nhủ đàn chị hãy giữ im lặng, đừng nên lên tiếng giữa giai đoạn ồn ào này. Tình cảm này của đàn em đã khiến cho giọng ca Bông Điên Điển cảm thấy ấm lòng hơn và cô cũng gửi lời cảm ơn đến Thủy Tiên.

Thủy Tiên nhắn tin động viên đàn chị giữa ồn ào bị công chúng quay lưng - Ảnh: Internet

Quản lý truyền thông của Phi Nhung tiết lộ lý do anh chia sẻ bí mật này là vì "cũng có thể là điều chị còn trăn trở muốn nói hoặc fan chị muốn nghe thêm câu chuyện về chị". Anh nói thêm: "Chị có kể lúc buồn nhất khi bị hiểu lầm, chỉ có mỗi Thủy Tiên nhắn tin an ủi. Và chị muốn khi về Mỹ sẽ cảm ơn Tiên, nhưng mãi mãi chuyến về Mỹ đã không thực hiện được".

Người em thân thiết này của Phi Nhung trả lời phỏng vấn của Thanh Niên và xác nhận rằng đoạn tin nhắn anh đăng tải là những chia sẻ của Phi Nhung thời điểm cô vướng phải hiểu lầm.

Mạnh Quỳnh không ngại đường xa từ Mỹ về Việt Nam để viếng giỗ đầu của Phi Nhung Trong ngày giỗ đầu của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh cũng đã nhanh chóng trở về Việt Nam để thắp nén hương cho tri kỉ của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-mat-tin-nhan-chua-tung-duoc-cong-bo-thuy-tien-gui-phi-nhung-khi-dan-chi-vuong-lum-xum-lon-nhat-su-nghiep-504045.html