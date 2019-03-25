Thúy Ngân đăng tải loạt ảnh gợi cảm với trang phục táo bạo ở tuổi 29 khiến nhiều fan choáng ngợp.
- Không còn trong phim, Trung Dũng và Thúy Ngân chuẩn bị đám cưới ngoài đời thực
- Ngắm vóc dáng sexy đến 'bỏng mắt' của Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ'
Tranh thủ những ngày còn độc thân, Thúy Ngân của "Gạo nếp gạo tẻ" liên tục đi du lịch để tận hưởng cuộc sống. Trở về sau chuyến nghỉ dưỡng tại Nha Trang, người đẹp tiếp tục cùng bạn bè đi du hí tại Vũng Tàu.
Mới đây, cô đã đăng tải loạt ảnh nổi loạn ở tuổi 29 được chụp ở một resort khá sang chảnh. Trong hình, "người yêu tin đồn" của diễn viên Trung Dũng diện bộ váy đen hở bạo khoe vòng 1 căng đầy cùng đôi chân thon dài đáng mơ ước. Thúy Ngân không ngại tạo dáng sexy để lưu giữ những thời khắc thanh xuân tuyệt đẹp của mình.
Thúy Ngân từng học chung lớp điện ảnh với Nhã Phương nhưng thành công đến với cô khá muộn. Năm 2018 có thể nói là một năm đáng nhớ nhất từ trước đến nay của nữ diễn viên trên bước đường nghệ thuật. Vào vai Hân trong "Gạo nếp gạo tẻ", Thúy Ngân không chỉ được khán giả biết đến và yêu mến nhiều hơn mà cô còn giành được giải thưởng danh giá "Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất" tại lễ trao giải Mai Vàng 2018.
Hiện tại, Thúy Ngân đang lên kế hoạch để tiếp tục cống hiến đến khán giả những vai diễn ấn tượng trong năm mới. Về đường tình duyên, khán giả mong rằng Thúy Ngân và Trung Dũng sẽ "phim giả tình thật" và sớm công khai với người hâm mộ.