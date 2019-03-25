Tranh thủ những ngày còn độc thân, Thúy Ngân của "Gạo nếp gạo tẻ" liên tục đi du lịch để tận hưởng cuộc sống. Trở về sau chuyến nghỉ dưỡng tại Nha Trang, người đẹp tiếp tục cùng bạn bè đi du hí tại Vũng Tàu.

Mới đây, cô đã đăng tải loạt ảnh nổi loạn ở tuổi 29 được chụp ở một resort khá sang chảnh. Trong hình, "người yêu tin đồn" của diễn viên Trung Dũng diện bộ váy đen hở bạo khoe vòng 1 căng đầy cùng đôi chân thon dài đáng mơ ước. Thúy Ngân không ngại tạo dáng sexy để lưu giữ những thời khắc thanh xuân tuyệt đẹp của mình.